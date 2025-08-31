https://ria.ru/20250831/roboty-2038655728.html

Китай привлек роботов для работы с журналистами в пресс-центре саммита ШОС

2025-08-31T14:22:00+03:00

в мире

китай

тяньцзинь

россия

владимир путин

си цзиньпин

шос

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038366893_0:144:3001:1832_1920x0_80_0_0_a627c2d9efe7de5f6fd3ce23a2d90eb3.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – РИА Новости. Достижения современной робототехники стали важным элементом проходящего в китайском Тяньцзине саммита Шанхайской организации сотрудничества, организаторы пресс-центра саммита показали, что взаимодействие людей и роботов может быть увлекательным и зрелищным, но также удобным и эффективным, передает корреспондент РИА Новости. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин, а также представители международных организаций. Саммит освещают более 3 тысяч журналистов из Китая и других стран. Основная деловая программа саммита стартует в понедельник утром по местному времени, а в воскресенье председатель Си Цзиньпин проведет торжественный прием для высоких гостей. И пока лидеры прибывают в Тяньцзинь и проводят двусторонние встречи, журналистам предоставлена возможность повзаимодействовать с роботами и испытать их возможности. В пресс-центре вместе с коллегами-людьми журналистов встречает робот-гуманоид Сяо Хэ, получившая свои имя от слова "хэцзо" - сотрудничество. Она владеет русским, китайским и английским языками и рассказывает журналистам о работе пресс-центра, сообщает о мероприятиях в рамках саммита, предоставляет справочную информацию, может просто поговорить на самые разные темы и активно дает интервью. За развлекательную программу отвечает колёсный гуманоидный робот Tora с подвижными тактильными руками с 26 степенями свободы, в пресс-центре он активно демонстрирует свои танцевальные навыки и возможности по сортировке посылок, но как РИА Новости рассказал представитель компании-разработчика PaXini, он может также помогать в уходе за пожилыми и маломобильными людьми, использоваться на промышленных объектах и в сфере услуг. В Тяньцзине в дни саммита стоит традиционно жаркая для конца августа погода, температура доходит до 30 градусов, и робот-мороженщик Mr. Doue’r помогает журналистам охладиться, при этом работает довольно быстро – на подачу каждой порции мороженого у него уходит 30 секунд. Робот терпеливо выслушивает клиентов, а если назвать ему имя, то он запомнит ваш заказ и предложит то же самое при следующем. Воду представителям СМИ также развозит юркий робот-доставщик. Китай на всех проводимых в стране крупных международных мероприятиях обычно организует мастер-классы и выступления, чтобы познакомить зарубежных гостей с традициями и культурой страны. Журналистов, освещающих нынешний саммит ШОС, с изяществом каллиграфии знакомит робот-манипулятор, всем желающим он может на память написать фразы с пожеланиями счастья, удачи, мира и радости. Необычным образом один из китайских символов представили робототехники из Пекина, они показали дрон, который помещен в капсулу, напоминающую лотос, его используют для патрулирования линий электропередач, автомагистралей, городов, промышленных объектов, а также в лесной местности. Представитель компании "Юньшэн чжинэн" Чжу Шэнли рассказал РИА Новости, что дрон, используя камеры и датчики, может "видеть", где на дорогах происходят аварии и заторы, где произошел пожар или обрушения, и уведомляет об этом местные власти. На одной зарядке он может пролететь 15 километров, после чего возвращается на станцию-лотос, где за 50 секунд происходит автоматическая замена батареи, и он снова готов отправиться на службу, при этом в пресс-центре взлететь ему не разрешили. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

китай

тяньцзинь

россия

2025

Ольга Фомченкова

Человекоподобный робот Сяо Хэ в пресс-центре саммита ШОС В пресс-центре саммита ШОС работает человекоподобный робот Сяо Хэ (от слова «хэцзо» - сотрудничество), владеющая русским, китайским и английским языками. Она рассказывает журналистам о работе пресс-центра, сообщает о мероприятиях в рамках саммита, предоставляет справочную информацию и может просто поговорить на разные темы. 2025-08-31T14:22 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

в мире, китай, тяньцзинь, россия, владимир путин, си цзиньпин, шос, саммит шос в китае в 2025 году