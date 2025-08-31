Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал Моди углублять взаимное доверие Китая и Индии
31.08.2025
10:51 31.08.2025
Си Цзиньпин призвал Моди углублять взаимное доверие Китая и Индии
в мире
китай
индия
россия
си цзиньпин
нарендра моди
брикс
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – РИА Новости. Китаю и Индии следует укреплять взаимодействие и углублять взаимное доверие, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. "Необходимо укреплять стратегическое взаимодействие и углублять взаимное доверие", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он добавил, что до тех пор, пока две страны будут сохранять приверженность основному курсу на партнёрство по сотрудничеству, а не на соперничество, пока они будут представлять друг для друга возможности для развития, а не угрозы, китайско-индийские отношения будут неуклонно развиваться. Отношения между Индией и Китаем резко ухудшились после ряда столкновений в пограничном регионе Ладакх в мае 2020 года, после чего стороны усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года страны провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В преддверии саммита БРИКС в 2024 году Индия и Китай достигли соглашения о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в восточном Ладакхе. На полях прошедшего в 2024 году в России саммита БРИКС Моди и Си Цзиньпин провели первую за почти пять лет двустороннюю встречу, по итогам которой договорились принять шаги по налаживанию отношений двух стран, в частности по возобновлению прямого авиасообщения, приостановленного после пандемии COVID-19 и пограничных столкновений. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
китай
индия
россия
в мире, китай, индия, россия, си цзиньпин, нарендра моди, брикс, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Китай, Индия, Россия, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, БРИКС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – РИА Новости. Китаю и Индии следует укреплять взаимодействие и углублять взаимное доверие, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Моди находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Евразия без Запада: Китай покажет новый мир
30 августа, 08:00
"Необходимо укреплять стратегическое взаимодействие и углублять взаимное доверие", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он добавил, что до тех пор, пока две страны будут сохранять приверженность основному курсу на партнёрство по сотрудничеству, а не на соперничество, пока они будут представлять друг для друга возможности для развития, а не угрозы, китайско-индийские отношения будут неуклонно развиваться.
Отношения между Индией и Китаем резко ухудшились после ряда столкновений в пограничном регионе Ладакх в мае 2020 года, после чего стороны усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года страны провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В преддверии саммита БРИКС в 2024 году Индия и Китай достигли соглашения о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в восточном Ладакхе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Три миллиарда человек ждет новая реальность
21 августа, 08:00
На полях прошедшего в 2024 году в России саммита БРИКС Моди и Си Цзиньпин провели первую за почти пять лет двустороннюю встречу, по итогам которой договорились принять шаги по налаживанию отношений двух стран, в частности по возобновлению прямого авиасообщения, приостановленного после пандемии COVID-19 и пограничных столкновений.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Против Запада нарождается новая сила
17 августа, 08:00
 
