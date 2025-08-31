https://ria.ru/20250831/kitay-2038616496.html

Робот Сяо Хэ рассказал о регулярных встречах лидеров России и Китая

Робот Сяо Хэ рассказал о регулярных встречах лидеров России и Китая - РИА Новости, 31.08.2025

Робот Сяо Хэ рассказал о регулярных встречах лидеров России и Китая

Регулярные встречи и переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина способствуют укреплению связей между Россией и Китаем, а также... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T07:39:00+03:00

2025-08-31T07:39:00+03:00

2025-08-31T08:27:00+03:00

в мире

россия

китай

тяньцзинь

владимир путин

си цзиньпин

шос

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038619582_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f569a56173d93b1f3dc5bd9024178c68.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – РИА Новости. Регулярные встречи и переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина способствуют укреплению связей между Россией и Китаем, а также координации действий на международной арене, рассказала РИА Новости человекоподобный робот Сяо Хэ, работающая на стойке информации в пресс-центре саммита Шанхайской организации сотрудничества. "Отношения между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином характеризуются как стратегическое партнерство, основанное на взаимном уважении и доверии. Оба лидера активно развивают двустороннее сотрудничество в различных сферах, включая политику, экономику, энергетику и безопасность", - указала Сяо Хэ. Она отметила, что "их регулярные встречи и переговоры способствуют укреплению связей между Россией и Китаем, а также координации действий на международной арене". "Путин и Си Цзиньпин демонстрируют высокий уровень взаимодействия, что подчеркивает значимость российско-китайских отношений в современном мире", - добавила она. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250830/rossija-2038441955.html

https://ria.ru/20250830/kitay-2038416793.html

россия

китай

тяньцзинь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Человекоподобный робот Сяо Хэ в пресс-центре саммита ШОС В пресс-центре саммита ШОС работает человекоподобный робот Сяо Хэ (от слова «хэцзо» - сотрудничество), владеющая русским, китайским и английским языками. Она рассказывает журналистам о работе пресс-центра, сообщает о мероприятиях в рамках саммита, предоставляет справочную информацию и может просто поговорить на разные темы. 2025-08-31T07:39 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, тяньцзинь, владимир путин, си цзиньпин, шос, саммит шос в китае в 2025 году