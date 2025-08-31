https://ria.ru/20250831/kitaj-2038615198.html

Китай готов сотрудничать с Белоруссией ради мира

МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Китай готов вместе с Белоруссией претворять в жизнь идеи подлинной многосторонности ради мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. "Сегодня, когда в мире происходят глубочайшие перемены, человечество вновь находится на перепутье. Мы готовы с нашими белорусскими партнерами вместе выполнять миссию времени, претворять в жизнь подлинную многосторонность ради мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша во всем мире", - сказал китайский лидер в Тяньцзине, слова которого приводит белорусское госагентство Белта. Лидер КНР отметил, что китайско-белорусские отношения всестороннего стратегического партнерства развиваются на высоком уровне. "В июне мы с вами встретились в Пекине, решили и дальше углублять многоплановое двустороннее сотрудничество. Предлагаем на основе плодотворных результатов, достигнутых в рамках годов сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, сосредоточиться на развитии производительных сил нового качества в интересах развития наших стран", - подчеркнул Си Цзиньпин. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

