Рейтинг@Mail.ru
Китай готов сотрудничать с Белоруссией ради мира - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 31.08.2025 (обновлено: 08:14 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/kitaj-2038615198.html
Китай готов сотрудничать с Белоруссией ради мира
Китай готов сотрудничать с Белоруссией ради мира - РИА Новости, 31.08.2025
Китай готов сотрудничать с Белоруссией ради мира
Китай готов вместе с Белоруссией претворять в жизнь идеи подлинной многосторонности ради мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T07:20:00+03:00
2025-08-31T08:14:00+03:00
в мире
китай
белоруссия
тяньцзинь
си цзиньпин
александр лукашенко
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038366893_0:144:3001:1832_1920x0_80_0_0_a627c2d9efe7de5f6fd3ce23a2d90eb3.jpg
МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Китай готов вместе с Белоруссией претворять в жизнь идеи подлинной многосторонности ради мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. "Сегодня, когда в мире происходят глубочайшие перемены, человечество вновь находится на перепутье. Мы готовы с нашими белорусскими партнерами вместе выполнять миссию времени, претворять в жизнь подлинную многосторонность ради мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша во всем мире", - сказал китайский лидер в Тяньцзине, слова которого приводит белорусское госагентство Белта. Лидер КНР отметил, что китайско-белорусские отношения всестороннего стратегического партнерства развиваются на высоком уровне. "В июне мы с вами встретились в Пекине, решили и дальше углублять многоплановое двустороннее сотрудничество. Предлагаем на основе плодотворных результатов, достигнутых в рамках годов сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, сосредоточиться на развитии производительных сил нового качества в интересах развития наших стран", - подчеркнул Си Цзиньпин. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250831/lukashenko-2038614473.html
https://ria.ru/20250604/lukashenko-2020782792.html
китай
белоруссия
тяньцзинь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038366893_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_acdac372bfb6fbf2bc2a87117bf1742f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, белоруссия, тяньцзинь, си цзиньпин, александр лукашенко, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Китай, Белоруссия, Тяньцзинь, Си Цзиньпин, Александр Лукашенко, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Китай готов сотрудничать с Белоруссией ради мира

Китай готов вместе с Белоруссией претворять в жизнь идеи многосторонности

© AP Photo / Rafiq MaqboolСимволика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине
Символика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Символика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Китай готов вместе с Белоруссией претворять в жизнь идеи подлинной многосторонности ради мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.
Крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Лукашенко призвал перенять у Китая некоторые аспекты политической модели
07:09
"Сегодня, когда в мире происходят глубочайшие перемены, человечество вновь находится на перепутье. Мы готовы с нашими белорусскими партнерами вместе выполнять миссию времени, претворять в жизнь подлинную многосторонность ради мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша во всем мире", - сказал китайский лидер в Тяньцзине, слова которого приводит белорусское госагентство Белта.
Лидер КНР отметил, что китайско-белорусские отношения всестороннего стратегического партнерства развиваются на высоком уровне.
"В июне мы с вами встретились в Пекине, решили и дальше углублять многоплановое двустороннее сотрудничество. Предлагаем на основе плодотворных результатов, достигнутых в рамках годов сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, сосредоточиться на развитии производительных сил нового качества в интересах развития наших стран", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Лукашенко отметил беспрецедентное давление Запада на Китай
4 июня, 07:54
 
В миреКитайБелоруссияТяньцзиньСи ЦзиньпинАлександр ЛукашенкоШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала