Президент Ирана отправился в Китай для участия в саммите ШОС - РИА Новости, 31.08.2025
10:54 31.08.2025
Президент Ирана отправился в Китай для участия в саммите ШОС
Президент Ирана отправился в Китай для участия в саммите ШОС - РИА Новости, 31.08.2025
Президент Ирана отправился в Китай для участия в саммите ШОС
Президент Ирана Масуд Пезешкиан направился в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает администрация иранского... РИА Новости, 31.08.2025
ТЕГЕРАН, 31 авг - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан направился в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает администрация иранского президента. Тремя днями ранее замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам, экс-посол Ирана в России Мехди Санаи подтвердил участие Пезешкиана в саммите ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Он также добавил, что на полях саммита ШОС иранский президент проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и рядом государственных деятелей других стран-участниц саммита. "Пезешкиан направился в Китай для участия в саммите ШОС", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале администрации президента Ирана. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Масуд Пезешкиан условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
в мире, иран, китай, россия, масуд пезешкиан, мехди санаи, си цзиньпин, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Иран, Китай, Россия, Масуд Пезешкиан, Мехди Санаи, Си Цзиньпин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Президент Ирана отправился в Китай для участия в саммите ШОС

Президент Ирана Пезешкиан отправился в КНР для участия в саммите ШОС в Тяньцзине

ТЕГЕРАН, 31 авг - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан направился в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает администрация иранского президента.
Тремя днями ранее замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам, экс-посол Ирана в России Мехди Санаи подтвердил участие Пезешкиана в саммите ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Он также добавил, что на полях саммита ШОС иранский президент проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и рядом государственных деятелей других стран-участниц саммита.
"Пезешкиан направился в Китай для участия в саммите ШОС", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале администрации президента Ирана.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Масуд Пезешкиан условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Евразия без Запада: Китай покажет новый мир
30 августа, 08:00
 
Евразия без Запада: Китай покажет новый мир
30 августа, 08:00
 
 
