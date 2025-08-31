Президент Ирана отправился в Китай для участия в саммите ШОС
Президент Ирана Пезешкиан отправился в КНР для участия в саммите ШОС в Тяньцзине
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 31 авг - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан направился в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает администрация иранского президента.
Тремя днями ранее замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам, экс-посол Ирана в России Мехди Санаи подтвердил участие Пезешкиана в саммите ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Он также добавил, что на полях саммита ШОС иранский президент проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и рядом государственных деятелей других стран-участниц саммита.
"Пезешкиан направился в Китай для участия в саммите ШОС", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале администрации президента Ирана.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Масуд Пезешкиан условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Евразия без Запада: Китай покажет новый мир
30 августа, 08:00