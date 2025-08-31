https://ria.ru/20250831/iran-2038633563.html

Президент Ирана отправился в Китай для участия в саммите ШОС

Президент Ирана отправился в Китай для участия в саммите ШОС - РИА Новости, 31.08.2025

Президент Ирана отправился в Китай для участия в саммите ШОС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан направился в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает администрация иранского... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T10:54:00+03:00

2025-08-31T10:54:00+03:00

2025-08-31T10:55:00+03:00

в мире

иран

китай

россия

масуд пезешкиан

мехди санаи

си цзиньпин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_35:378:2895:1987_1920x0_80_0_0_442ae4b3776369c76d4036c6f7fb19ea.jpg

ТЕГЕРАН, 31 авг - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан направился в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает администрация иранского президента. Тремя днями ранее замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам, экс-посол Ирана в России Мехди Санаи подтвердил участие Пезешкиана в саммите ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Он также добавил, что на полях саммита ШОС иранский президент проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и рядом государственных деятелей других стран-участниц саммита. "Пезешкиан направился в Китай для участия в саммите ШОС", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале администрации президента Ирана. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Масуд Пезешкиан условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250830/kitay-2038416793.html

иран

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, китай, россия, масуд пезешкиан, мехди санаи, си цзиньпин, шос, саммит шос в китае в 2025 году