Ушаков рассказал о составе делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина - 29.08.2025
17:20 29.08.2025
Ушаков рассказал о составе делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина
Ушаков рассказал о составе делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина
2025-08-29T17:20:00+03:00
2025-08-29T17:20:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Три вице-премьера и более десяти министров правительства РФ войдут в состав российской делегации на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине начнутся со встречи в расширенном составе. "Наша делегация масштабна, фундаментальна, если хотите. Три вице-премьера - (первый вице-премьер Денис - прим.) Мантуров, (Александр - прим.) Новак, (Дмитрий - прим.) Чернышенко", - сказал Ушаков. Также в составе делегации будет сам Ушаков, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, по словам Ушакова, в делегацию войдут более десяти министров: глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минспорта Михаил Дегтярев, глава Минсельхоза Оксана Лут, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минтранспорта Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэнерго Сергей Цивилев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Три вице-премьера и более десяти министров правительства РФ войдут в состав российской делегации на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине начнутся со встречи в расширенном составе.
"Наша делегация масштабна, фундаментальна, если хотите. Три вице-премьера - (первый вице-премьер Денис - прим.) Мантуров, (Александр - прим.) Новак, (Дмитрий - прим.) Чернышенко", - сказал Ушаков.
Также в составе делегации будет сам Ушаков, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кроме того, по словам Ушакова, в делегацию войдут более десяти министров: глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минспорта Михаил Дегтярев, глава Минсельхоза Оксана Лут, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минтранспорта Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэнерго Сергей Цивилев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
