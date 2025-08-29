https://ria.ru/20250829/ushakov-2038366971.html

Ушаков назвал темы предстоящего саммита ШОС в Китае

Ушаков назвал темы предстоящего саммита ШОС в Китае

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лидеры стран-участниц ШОС на саммите в Китае обменяются мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков накануне визита президента РФ Владимира Путина в Китай сообщил, что официальная программа саммита ШОС начнется 1 сентября. Лидеры стран-участниц проведут заседание Совета глав государств. "Конечно, обменяются мнениями по наиболее важным и злободневным темам международной и региональной повестки дня", - сказал Ушаков, говоря о темах предстоящего саммита. Помощник президента РФ добавил, что по окончании Совета глав государств состоится церемония подписания документов. "В этот же день, вечером 1 сентября пройдет заседание в формате "ШОС плюс". Этот формат предполагает приглашение государств-наблюдателей, партнеров по диалогу и гостей председательствующей стороны", - отметил Ушаков. Темами предстоящего заседания "ШОС плюс" станут претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию. Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в Китае. Глава государства посетит города Тяньцзинь и Пекин, примет участие в саммите ШОС и празднованиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

