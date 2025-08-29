https://ria.ru/20250829/putin-2038369052.html
Путин встретится с премьером Индии в Китае
Путин встретится с премьером Индии в Китае - РИА Новости, 29.08.2025
Путин встретится с премьером Индии в Китае
Президент России Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, переговоры запланированы на 1 сентября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков объявил, что официальная программа саммита Шанхайской организации сотрудничества начнется 1 сентября. В тот же день состоится заседание в формате "ШОС плюс" с участием стран-наблюдателей, партнеров по диалогу и гостей председательствующей стороны. "Сразу же после заседания "ШОС плюс" наш президент встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди", - сказал помощник президента. Ушаков уточнил, что беседа в Китае станет первой встречей Путина и Моди в этом году. Путин посетит КНР 31 августа - 3 сентября. Президент в рамках визита примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В августе посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания ШОС. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
