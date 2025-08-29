Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с премьером Индии в Китае - РИА Новости, 29.08.2025
17:10 29.08.2025
Путин встретится с премьером Индии в Китае
Путин встретится с премьером Индии в Китае
Президент России Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в... РИА Новости, 29.08.2025
в мире
китай
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
юрий ушаков
шос
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, переговоры запланированы на 1 сентября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков объявил, что официальная программа саммита Шанхайской организации сотрудничества начнется 1 сентября. В тот же день состоится заседание в формате "ШОС плюс" с участием стран-наблюдателей, партнеров по диалогу и гостей председательствующей стороны. "Сразу же после заседания "ШОС плюс" наш президент встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди", - сказал помощник президента. Ушаков уточнил, что беседа в Китае станет первой встречей Путина и Моди в этом году. Путин посетит КНР 31 августа - 3 сентября. Президент в рамках визита примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В августе посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания ШОС. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
китай
россия
индия
в мире, китай, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, юрий ушаков, шос
В мире, Китай, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Юрий Ушаков, ШОС
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, переговоры запланированы на 1 сентября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков объявил, что официальная программа саммита Шанхайской организации сотрудничества начнется 1 сентября. В тот же день состоится заседание в формате "ШОС плюс" с участием стран-наблюдателей, партнеров по диалогу и гостей председательствующей стороны.
"Сразу же после заседания "ШОС плюс" наш президент встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди", - сказал помощник президента.
Ушаков уточнил, что беседа в Китае станет первой встречей Путина и Моди в этом году.
Путин посетит КНР 31 августа - 3 сентября. Президент в рамках визита примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В августе посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
