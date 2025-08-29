В Кремле рассказали о графике Путина на ВЭФ и формате переговоров в Китае
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о графике Владимира Путина на Восточном экономическом форуме и во время визита в Китай.
Основные подробности
- Визит президента в КНР пройдет с 31 августа по 3 сентября.
- Он примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, а затем в мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой.
- В китайской столице Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
- Сначала состоятся переговоры в расширенном составе. В российскую делегацию войдут три вице-премьера, более десяти министров, а также главы федеральных служб, госкорпораций и представители крупного бизнеса.
- Затем переговоры пройдут в узком составе в формате "один плюс четыре". От российской стороны в них примут участие Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.
- В числе тем для обсуждения: отношения с США, ситуация вокруг Украины, проблемы, связанные с Ближним Востоком, предстоящий саммит G20 в ЮАР, саммит АТЭС в Южной Корее.
- На полях ШОС запланированы трехсторонние переговоры лидеров России, Китая и Монголии.
- Затем Путин проведет более десяти двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, главой Сербии Александром Вучичем, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
- Президент планирует пообщаться "на ногах" с премьер-министрами Камбоджи и Непала — Хун Манетом и Шармой Оли.
- Россия также прорабатывает возможность двусторонней встречи Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
- Договоренностей о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым нет.
- Трамп не вошел в число гостей юбилейных мероприятий в Пекине.
- После завершения программы в Китае Путин отправится во Владивосток, где пройдет Восточный экономический форум.
- В нем примут участие представители более 70 стран. Состоятся двусторонние бизнес-диалоги: Россия — АСЕАН, Россия — Индия, Россия — Китай, Россия — Таиланд.
- В пленарном заседании вместе с Путиным примут участие премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК, зампред постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
В праздновании победы в Пекине примут участие 26 иностранных лидеров
28 августа, 05:42