В Кремле рассказали о графике Путина на ВЭФ и формате переговоров в Китае
17:09 29.08.2025 (обновлено: 18:32 29.08.2025)
В Кремле рассказали о графике Путина на ВЭФ и формате переговоров в Китае
В Кремле рассказали о графике Путина на ВЭФ и формате переговоров в Китае - РИА Новости, 29.08.2025
В Кремле рассказали о графике Путина на ВЭФ и формате переговоров в Китае
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о графике Владимира Путина на Восточном экономическом форуме и во время визита в Китай.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о графике Владимира Путина на Восточном экономическом форуме и во время визита в Китай. Основные подробностиДесятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
В Кремле рассказали о графике Путина на ВЭФ и формате переговоров в Китае

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о графике Владимира Путина на Восточном экономическом форуме и во время визита в Китай.

Основные подробности

  • Визит президента в КНР пройдет с 31 августа по 3 сентября.
  • Он примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, а затем в мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой.
  • В китайской столице Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
  • Сначала состоятся переговоры в расширенном составе. В российскую делегацию войдут три вице-премьера, более десяти министров, а также главы федеральных служб, госкорпораций и представители крупного бизнеса.
  • Затем переговоры пройдут в узком составе в формате "один плюс четыре". От российской стороны в них примут участие Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.
  • В числе тем для обсуждения: отношения с США, ситуация вокруг Украины, проблемы, связанные с Ближним Востоком, предстоящий саммит G20 в ЮАР, саммит АТЭС в Южной Корее.
  • На полях ШОС запланированы трехсторонние переговоры лидеров России, Китая и Монголии.
  • Затем Путин проведет более десяти двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, главой Сербии Александром Вучичем, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
  • Президент планирует пообщаться "на ногах" с премьер-министрами Камбоджи и Непала — Хун Манетом и Шармой Оли.
  • Россия также прорабатывает возможность двусторонней встречи Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
  • Договоренностей о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым нет.
  • Трамп не вошел в число гостей юбилейных мероприятий в Пекине.
  • После завершения программы в Китае Путин отправится во Владивосток, где пройдет Восточный экономический форум.
  • В нем примут участие представители более 70 стран. Состоятся двусторонние бизнес-диалоги: Россия — АСЕАН, Россия — Индия, Россия — Китай, Россия — Таиланд.
  • В пленарном заседании вместе с Путиным примут участие премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК, зампред постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Подготовка к празднованию 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В праздновании победы в Пекине примут участие 26 иностранных лидеров
28 августа, 05:42
 
