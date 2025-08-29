Путин на полях саммита ШОС проведет беседу с Эрдоганом

https://ria.ru/20250829/putin-2038364859.html

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае проведет беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин посетит КНР 31 августа - 3 сентября. Президент в рамках визита примет участие в саммите ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. "Планируется беседа с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры - в постоянном контакте, много разговаривают по телефону... Это будет первая встреча в этом году, именно в Китае", - сказал Ушаков журналистам. В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

