Рейтинг@Mail.ru
Путин на полях саммита ШОС проведет беседу с Эрдоганом - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 29.08.2025 (обновлено: 17:02 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/putin-2038364859.html
Путин на полях саммита ШОС проведет беседу с Эрдоганом
Путин на полях саммита ШОС проведет беседу с Эрдоганом - РИА Новости, 29.08.2025
Путин на полях саммита ШОС проведет беседу с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае проведет беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:01:00+03:00
2025-08-29T17:02:00+03:00
в мире
россия
китай
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
юрий ушаков
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155248/30/1552483085_0:0:2763:1555_1920x0_80_0_0_63b25d3fb381d6af9a369ecc9612a29c.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае проведет беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин посетит КНР 31 августа - 3 сентября. Президент в рамках визита примет участие в саммите ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. "Планируется беседа с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры - в постоянном контакте, много разговаривают по телефону... Это будет первая встреча в этом году, именно в Китае", - сказал Ушаков журналистам. В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250829/kitay-2038310092.html
https://ria.ru/20250829/peskov-2038310905.html
россия
китай
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155248/30/1552483085_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4484aa54286306d0b2dc20d8c77087ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, юрий ушаков, шос
В мире, Россия, Китай, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Юрий Ушаков, ШОС
Путин на полях саммита ШОС проведет беседу с Эрдоганом

Путин проведет встречу с Эрдоганом на полях саммита ШОС в Китае

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае проведет беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин посетит КНР 31 августа - 3 сентября. Президент в рамках визита примет участие в саммите ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Кремле рассказали подробности визита Путина в Китай
Вчера, 13:13
"Планируется беседа с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры - в постоянном контакте, много разговаривают по телефону... Это будет первая встреча в этом году, именно в Китае", - сказал Ушаков журналистам.
В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Песков рассказал о значении отношений с Китаем для России
Вчера, 13:17
 
В миреРоссияКитайТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЮрий УшаковШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала