https://ria.ru/20250828/shos-1977958155.html

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - РИА Новости, 28.08.2025

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая,... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T17:21:00+03:00

2025-08-28T17:21:00+03:00

2025-08-28T17:21:00+03:00

справки

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149281/42/1492814236_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_45918a5ec0da753e5b295662d5134acd.jpg

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В 2017 году в ШОС в статусе полноправных членов были приняты Индия и Пакистан, в 2023 году – Иран, а в 2024 году – Белоруссия.Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан и Монголия.Странами-партнерами по диалогу в настоящий момент являются Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.Страны ШОС – это более 40 процентов мирового населения.За 2023-2024 годы товарооборот между странами ШОС вырос на 30% и приблизился к 1 триллиону долларов. По итогам 2024 года совокупный ВВП этих стран составил около четверти от мирового.Декларация о создании ШОС подписана на встрече глав шести государств в Шанхае 15 июня 2001 года. К основным целям ШОС относятся: укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.Свою историю Шанхайская организация сотрудничества ведет с 1996 года, когда в Шанхае главами России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана было подписано "Соглашение о мерах доверия в военной области в районе совместной границы". После подписания этого документа появился термин "Шанхайская пятерка".В 1997 году в Москве странами было подписано "Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы". Эти два документа заложили механизм взаимного доверия в военной области в приграничных районах, способствовали установлению поистине партнерских отношений. Постепенно круг вопросов расширился до сфер внешней политики, экономики, охраны окружающей среды, включая использование водных ресурсов, культуры и т.д. После включения в организацию Узбекистана в 2001 году "пятерка" стран стала "шестеркой" и была переименована в Шанхайскую организацию сотрудничества.В июне 2002 года на Санкт-Петербургском саммите глав государств ШОС, была подписана Хартия Шанхайской организации сотрудничества, вступившая в силу 19 сентября 2003 года. Это базовый уставный документ, фиксирующий цели и принципы Организации, ее структуру и основные направления деятельности.Приоритетом ШОС, зафиксированным в Хартии, является обеспечение региональной безопасности, борьба с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Наряду с этим, на передний план выходят усилия по углублению экономической кооперации, прежде всего в транспортной, торговой и инвестиционной сферах, а также расширение гуманитарных контактов.Важным шагом в укреплении правовой базы объединения стало подписание в Бишкеке (Киргизия) в августе 2007 года Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (вступил в силу в 2012 году).В 2006 году организация анонсировала планы борьбы с международной наркомафией как финансовой опорой терроризма в мире, в 2008 году – активное участие в нормализации обстановки в Афганистане.Параллельно деятельность ШОС получила и широкую экономическую направленность. В сентябре 2003 года главы правительств стран-членов ШОС приняли Программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества, рассчитанную на 20 лет.В ноябре 2019 года стороны подписали новую редакцию программы, рассчитанную до 2035 года. Программа определяет первоочередные задачи в самых разных областях, в том числе, в торговле, банковском и финансовом сотрудничестве, транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, туризме, образовании, инновациях, сфере пространственного развития, межрегиональном сотрудничестве. При этом акцент предполагается сделать на цифровизации и высоких технологиях. Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств-членов (СГГ). Он определяет приоритеты и вырабатывает основные направления деятельности Организации, решает принципиальные вопросы ее внутреннего устройства и функционирования, взаимодействия с другими государствами и международными организациями, а также рассматривает наиболее актуальные международные проблемы.Совет собирается на очередные заседания один раз в год. Председательствует на заседании Совета глав государств глава государства-организатора очередного заседания. Место проведения очередного заседания Совета определяется, как правило, в порядке русского алфавита названий государств-членов ШОС.Совет глав правительств (СГП) принимает бюджет Организации, рассматривает и решает основные вопросы, относящиеся к конкретным, в особенности экономическим сферам развития взаимодействия в рамках Организации. Совет собирается на очередные заседания один раз в год. Председательствует на заседании Совета глава правительства (премьер-министр) государства, на территории которого проводится заседание. Место проведения очередного заседания Совета определяется по предварительной договоренности глав правительств (премьер-министров) государств-членов. Помимо заседаний СГГ и СГП, действует также механизм встреч на уровне руководителей парламентов, секретарей советов безопасности, министров иностранных дел, обороны, чрезвычайных ситуаций, экономики, транспорта, культуры, образования, здравоохранения, руководителей правоохранительных ведомств, верховных судов,генеральных прокуроров.Механизмом координации в рамках ШОС служит Совет национальных координаторов государств-членов ШОС (СНК).В рамках Шанхайской организации сотрудничества также действуют две неправительственные структуры: Деловой совет ШОС и Межбанковское объединение ШОС.Страны председательствуют в Организации поочередно, с годовой цикличностью, завершая срок полномочий саммитом на территории председательствующего государства.Решения в ШОС принимаются на основе консенсуса.Организация имеет два постоянно действующих органа – секретариат в Пекине (Китай) под руководством генерального секретаря и Исполнительный комитет региональной антитеррористической структуры (РАТС) в Ташкенте (Узбекистан).Генеральный секретарь и директор исполнительного комитета назначаются Советом глав государств сроком на три года. Эти посты соответственно занимаютНурлан Ермекбаев (Казахстан) и Уларбек Шаршеев (Киргизия). Официальные рабочие языки ШОС – русский и китайский.В 2025 году саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине (Китай) с 31 августа по 1 сентября.Ожидается, что в нем примут участие более 20 руководителей зарубежных стран и 10 ответственных лиц международных организаций.На саммите будут приняты заявления по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне и 80-летия основания Организации Объединенных Наций, а также ряд итоговых документов по укреплению сотрудничества в области безопасности, в экономической и гуманитарной сферах.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, шос