https://ria.ru/20240704/belorussiya-1957261425.html
Белоруссия стала членом ШОС
Белоруссия стала членом ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Белоруссия стала членом ШОС
Саммит ШОС в Астане начался с подписания документов о приеме в состав организации Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T08:44
2024-07-04T08:44
2024-07-04T13:27
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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Саммит ШОС в Астане начался с подписания документов о приеме в состав организации Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости."Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято", — объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Затем он поздравил белорусского президента Александра Лукашенко."Ваша страна за короткий период выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества", — добавил Токаев.Лукашенко, со своей стороны, заверил, что Минск приложит все усилия для роста авторитета и числа союзников ШОС. Он отметил, что уже сейчас у партнеров по организации есть взаимовыгодные проекты в энергетике, транспорте и логистике, финансах и промышленной кооперации. "Если мы выработаем на нашей площадке четкие правила, выиграют все, в том числе за пределами региона ответственности ШОС", — сказал Лукашенко.Белорусский президент заявил также о необходимости выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность."При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно", — уверен Лукашенко.Он подчеркнул, что Белоруссия постарается адаптировать свои инициативы в этой наиболее актуальной сегодня для партнеров сфере.Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
https://ria.ru/20240704/shos-1957260812.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, саммит шос в астане – 2024, шос, астана, в мире
Белоруссия, Саммит ШОС в Астане – 2024, ШОС, Астана, В мире
Белоруссия стала членом ШОС
Саммит ШОС в Астане начался с подписания документов о приеме в состав Белоруссии
АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Саммит ШОС в Астане начался с подписания документов о приеме в состав организации Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято", — объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Затем он поздравил белорусского президента Александра Лукашенко
.
"Ваша страна за короткий период выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества", — добавил Токаев.
Лукашенко, со своей стороны, заверил, что Минск приложит все усилия для роста авторитета и числа союзников ШОС. Он отметил, что уже сейчас у партнеров по организации есть взаимовыгодные проекты в энергетике, транспорте и логистике, финансах и промышленной кооперации.
"Если мы выработаем на нашей площадке четкие правила, выиграют все, в том числе за пределами региона ответственности ШОС", — сказал Лукашенко.
Белорусский президент заявил также о необходимости выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность.
"При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно", — уверен Лукашенко.
Он подчеркнул, что Белоруссия постарается адаптировать свои инициативы в этой наиболее актуальной сегодня для партнеров сфере.
Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Теперь в нее входят десять государств: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.