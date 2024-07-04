https://ria.ru/20240704/belorussiya-1957261425.html

Белоруссия стала членом ШОС

Белоруссия стала членом ШОС - РИА Новости, 04.07.2024

Белоруссия стала членом ШОС

Саммит ШОС в Астане начался с подписания документов о приеме в состав организации Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T08:44

2024-07-04T08:44

2024-07-04T13:27

белоруссия

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Саммит ШОС в Астане начался с подписания документов о приеме в состав организации Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости."Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято", — объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Затем он поздравил белорусского президента Александра Лукашенко."Ваша страна за короткий период выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества", — добавил Токаев.Лукашенко, со своей стороны, заверил, что Минск приложит все усилия для роста авторитета и числа союзников ШОС. Он отметил, что уже сейчас у партнеров по организации есть взаимовыгодные проекты в энергетике, транспорте и логистике, финансах и промышленной кооперации. "Если мы выработаем на нашей площадке четкие правила, выиграют все, в том числе за пределами региона ответственности ШОС", — сказал Лукашенко.Белорусский президент заявил также о необходимости выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность."При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно", — уверен Лукашенко.Он подчеркнул, что Белоруссия постарается адаптировать свои инициативы в этой наиболее актуальной сегодня для партнеров сфере.Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.

https://ria.ru/20240704/shos-1957260812.html

https://ria.ru/20240704/shos-1957290732.html

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белоруссия, саммит шос в астане – 2024, шос, астана, в мире