Рейтинг@Mail.ru
На саммит ШОС в Китае съедутся лидеры более 20 стран - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:31 22.08.2025 (обновлено: 09:19 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/shos-2036900879.html
На саммит ШОС в Китае съедутся лидеры более 20 стран
На саммит ШОС в Китае съедутся лидеры более 20 стран - РИА Новости, 22.08.2025
На саммит ШОС в Китае съедутся лидеры более 20 стран
На саммит ШОС съедутся лидеры более 20 стран, заявил помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T06:31:00+03:00
2025-08-22T09:19:00+03:00
китай
си цзиньпин
шос
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152247/67/1522476727_49:590:2641:2048_1920x0_80_0_0_7e795f5c6e6f21b5b19191ce78df6605.jpg
ПЕКИН, 22 авг — РИА Новости. На саммит ШОС съедутся лидеры более 20 стран, заявил помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь."Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с более чем 20 иностранными лидерами и главами десяти международных организаций у берегов реки Хайхэ", — сказал он на пресс-конференции.На мероприятие приглашены:По словам Лю Биня, участники обсудят успешный опыт ШОС, наметят направление развития организации, достигнут консенсуса по вопросам сотрудничества.
https://ria.ru/20250715/rossija-2029255667.html
https://ria.ru/20250716/armeniya-2029571083.html
китай
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152247/67/1522476727_238:489:2317:2048_1920x0_80_0_0_eeca779e5fc5e66c02aec63997628830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, си цзиньпин, шос, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, в мире
Китай, Си Цзиньпин, ШОС, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, В мире

На саммит ШОС в Китае съедутся лидеры более 20 стран

© РИА Новости / пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования глав государств - членов ШОС перед началом заседания в Циндао
Церемония фотографирования глав государств - членов ШОС перед началом заседания в Циндао - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / пресс-служба Президента РФ
Перейти в медиабанк
Церемония фотографирования глав государств - членов ШОС перед началом заседания в Циндао. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 22 авг — РИА Новости. На саммит ШОС съедутся лидеры более 20 стран, заявил помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь.
"Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с более чем 20 иностранными лидерами и главами десяти международных организаций у берегов реки Хайхэ", — сказал он на пресс-конференции.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Россия и Китай готовы вывести ШОС на новый уровень, заявил Лавров
15 июля, 14:58

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

На мероприятие приглашены:
  • президент России Владимир Путин;
  • лидер Белоруссии Александр Лукашенко;
  • премьер-министр Индии Нарендра Моди;
  • президент Ирана Масуд Пезешкиан;
  • турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган;
  • лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
  • президент Киргизии Садыр Жапаров;
  • премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;
  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
  • лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
  • монгольский лидер Ухнаагийн Хурэлсух;
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев;
  • премьер-министр Армении Никол Пашинян;
  • глава правительства Камбоджи Хун Манет;
  • президент Мальдив Мохамед Муиззу;
  • премьер-министр Непала Шарма Оли;
  • глава египетского кабмина Мустафа Мадбули;
  • президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов;
  • индонезийский лидер Прабово Субианто;
  • президент Лаоса Тхонглун Сисулит;
  • премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;
  • глава правительства Вьетнама Фам Минь Тинь.
По словам Лю Биня, участники обсудят успешный опыт ШОС, наметят направление развития организации, достигнут консенсуса по вопросам сотрудничества.

Шанхайская организация сотрудничества — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Эксперт прокомментировал слова Пашиняна о желании вступить в ШОС
16 июля, 21:18
 
КитайСи ЦзиньпинШОСВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала