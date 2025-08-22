https://ria.ru/20250822/shos-2036900879.html

На саммит ШОС в Китае съедутся лидеры более 20 стран

На саммит ШОС в Китае съедутся лидеры более 20 стран - РИА Новости, 22.08.2025

На саммит ШОС в Китае съедутся лидеры более 20 стран

На саммит ШОС съедутся лидеры более 20 стран, заявил помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь. РИА Новости, 22.08.2025

ПЕКИН, 22 авг — РИА Новости. На саммит ШОС съедутся лидеры более 20 стран, заявил помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь."Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с более чем 20 иностранными лидерами и главами десяти международных организаций у берегов реки Хайхэ", — сказал он на пресс-конференции.На мероприятие приглашены:По словам Лю Биня, участники обсудят успешный опыт ШОС, наметят направление развития организации, достигнут консенсуса по вопросам сотрудничества.

