На саммит ШОС в Китае съедутся лидеры более 20 стран
© РИА Новости / пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования глав государств - членов ШОС перед началом заседания в Циндао
Церемония фотографирования глав государств - членов ШОС перед началом заседания в Циндао. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 авг — РИА Новости. На саммит ШОС съедутся лидеры более 20 стран, заявил помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь.
"Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с более чем 20 иностранными лидерами и главами десяти международных организаций у берегов реки Хайхэ", — сказал он на пресс-конференции.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
На мероприятие приглашены:
- президент России Владимир Путин;
- лидер Белоруссии Александр Лукашенко;
- премьер-министр Индии Нарендра Моди;
- президент Ирана Масуд Пезешкиан;
- турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган;
- лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- президент Киргизии Садыр Жапаров;
- премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
- лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
- монгольский лидер Ухнаагийн Хурэлсух;
- президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- премьер-министр Армении Никол Пашинян;
- глава правительства Камбоджи Хун Манет;
- президент Мальдив Мохамед Муиззу;
- премьер-министр Непала Шарма Оли;
- глава египетского кабмина Мустафа Мадбули;
- президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов;
- индонезийский лидер Прабово Субианто;
- президент Лаоса Тхонглун Сисулит;
- премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;
- глава правительства Вьетнама Фам Минь Тинь.
По словам Лю Биня, участники обсудят успешный опыт ШОС, наметят направление развития организации, достигнут консенсуса по вопросам сотрудничества.
Шанхайская организация сотрудничества — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.