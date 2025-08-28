Генсек ООН примет участие в саммите ШОС

Рейтинг@Mail.ru
19:25 28.08.2025 (обновлено: 19:35 28.08.2025)
ООН, 28 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик."Позднее сегодня вечером генеральный секретарь отправится в Китай для участия в саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Тяньцзине", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.Представитель генсека отметил, что Гутерреш, как ожидается, проведет переговоры с Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ваном И.В августе посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания ШОС.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
