https://ria.ru/20250828/oon-2038178198.html

Генсек ООН примет участие в саммите ШОС

Генсек ООН примет участие в саммите ШОС - РИА Новости, 28.08.2025

Генсек ООН примет участие в саммите ШОС

Генсек ООН Антониу Гутерреш примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T19:25:00+03:00

2025-08-28T19:25:00+03:00

2025-08-28T19:35:00+03:00

китай

оон

шос

в мире

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785577783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_162ef1490c5c8dafa9289a8c3fa28d98.jpg

ООН, 28 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик."Позднее сегодня вечером генеральный секретарь отправится в Китай для участия в саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Тяньцзине", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.Представитель генсека отметил, что Гутерреш, как ожидается, проведет переговоры с Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ваном И.В августе посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания ШОС.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250828/shos-1977958155.html

https://ria.ru/20250827/armenija-2037975366.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, оон, шос, в мире, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, экономика