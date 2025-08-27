Рейтинг@Mail.ru
СМИ: премьер Пакистана намерен встретиться с Путиным на саммите ШОС - РИА Новости, 27.08.2025
13:56 27.08.2025
СМИ: премьер Пакистана намерен встретиться с Путиным на саммите ШОС
в мире
пакистан
китай
россия
шехбаз шариф
владимир путин
си цзиньпин
шос
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 авг – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф планирует провести ряд встреч с мировыми лидерами на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае, в частности, запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал Samaa со ссылкой на источники. "По данным дипломатических источников, встреча премьер-министра Шарифа с президентом России Владимиром Путиным уже согласована и состоится во время саммита. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы укрепления двусторонних отношений, вопросы региональной безопасности и ключевые мировые события", - сообщает телеканал. Также планируется, что премьер Пакистана встретится с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения пакистано-китайских отношений и текущего сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Кроме того, запланированы встречи Шарифа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими лидерами. Ожидается, что премьер Пакистана прибудет в Китай 30 августа. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в этом году пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
в мире, пакистан, китай, россия, шехбаз шариф, владимир путин, си цзиньпин, шос
В мире, Пакистан, Китай, Россия, Шехбаз Шариф, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
СМИ: премьер Пакистана намерен встретиться с Путиным на саммите ШОС

Премьер Пакистана Шариф планирует встретиться с Путиным на полях саммита ШОС

Флаг с эмблемой саммита ШОС. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 авг – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф планирует провести ряд встреч с мировыми лидерами на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае, в частности, запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал Samaa со ссылкой на источники.
"По данным дипломатических источников, встреча премьер-министра Шарифа с президентом России Владимиром Путиным уже согласована и состоится во время саммита. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы укрепления двусторонних отношений, вопросы региональной безопасности и ключевые мировые события", - сообщает телеканал.
Также планируется, что премьер Пакистана встретится с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения пакистано-китайских отношений и текущего сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Кроме того, запланированы встречи Шарифа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими лидерами.
Ожидается, что премьер Пакистана прибудет в Китай 30 августа.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в этом году пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
Страны ШОС подписали заявление о справедливой торговле
12 сентября 2024, 17:00
