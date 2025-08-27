СМИ: премьер Пакистана намерен встретиться с Путиным на саммите ШОС
Флаг с эмблемой саммита ШОС. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 авг – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф планирует провести ряд встреч с мировыми лидерами на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае, в частности, запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал Samaa со ссылкой на источники.
"По данным дипломатических источников, встреча премьер-министра Шарифа с президентом России Владимиром Путиным уже согласована и состоится во время саммита. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы укрепления двусторонних отношений, вопросы региональной безопасности и ключевые мировые события", - сообщает телеканал.
Также планируется, что премьер Пакистана встретится с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения пакистано-китайских отношений и текущего сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Кроме того, запланированы встречи Шарифа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими лидерами.
Ожидается, что премьер Пакистана прибудет в Китай 30 августа.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в этом году пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
