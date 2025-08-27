https://ria.ru/20250827/putin-2037868997.html

СМИ: премьер Пакистана намерен встретиться с Путиным на саммите ШОС

СМИ: премьер Пакистана намерен встретиться с Путиным на саммите ШОС - РИА Новости, 27.08.2025

СМИ: премьер Пакистана намерен встретиться с Путиным на саммите ШОС

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф планирует провести ряд встреч с мировыми лидерами на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае, в... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T13:56:00+03:00

2025-08-27T13:56:00+03:00

2025-08-27T13:56:00+03:00

в мире

пакистан

китай

россия

шехбаз шариф

владимир путин

си цзиньпин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155556/15/1555561598_0:247:2763:1801_1920x0_80_0_0_70d1c0cef7dfed2f81356158a453bd06.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 авг – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф планирует провести ряд встреч с мировыми лидерами на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае, в частности, запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал Samaa со ссылкой на источники. "По данным дипломатических источников, встреча премьер-министра Шарифа с президентом России Владимиром Путиным уже согласована и состоится во время саммита. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы укрепления двусторонних отношений, вопросы региональной безопасности и ключевые мировые события", - сообщает телеканал. Также планируется, что премьер Пакистана встретится с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения пакистано-китайских отношений и текущего сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Кроме того, запланированы встречи Шарифа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими лидерами. Ожидается, что премьер Пакистана прибудет в Китай 30 августа. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в этом году пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

https://ria.ru/20240912/shos-1972336520.html

пакистан

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пакистан, китай, россия, шехбаз шариф, владимир путин, си цзиньпин, шос