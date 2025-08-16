https://ria.ru/20250816/erdogan-2035796164.html

Эрдоган, вероятно, примет участие в саммите ШОС в Китае, сообщил источник

Эрдоган, вероятно, примет участие в саммите ШОС в Китае, сообщил источник - РИА Новости, 16.08.2025

Эрдоган, вероятно, примет участие в саммите ШОС в Китае, сообщил источник

16.08.2025

АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с большой долей вероятности примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае в конце августа, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. В конце июля министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, он станет крупнейшим в истории ШОС. "С большой долей вероятности, примет", - сказал собеседник агентства, отвечая на уточняющий вопрос об участи турецкого лидера в саммите ШОС. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

турция

китай

