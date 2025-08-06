Аэропорт Краснодара не получал распоряжений о возобновлении работы

Кроме "Аэрофлота" в Геленджик будут летать еще как минимум две авиакомпании. Так, стало известно, что "Уральские авиалинии" открыли продажу билетов туда, первый рейс из Москвы запланирован на 24 июля.

Smartavia также сообщила, что запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик с 6 августа. Стоимость билетов, как следует из данных на сайте авиакомпании, начинается от 14,7 тысячи рублей.