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Открытие аэропорта в Геленджике снизит нагрузку на Сочи, сообщил РСТ - РИА Новости, 09.07.2025
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Туризм
 
17:49 09.07.2025 (обновлено: 18:37 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/otkrytie-2028196146.html
Открытие аэропорта в Геленджике снизит нагрузку на Сочи, сообщил РСТ
Открытие аэропорта в Геленджике снизит нагрузку на Сочи, сообщил РСТ - РИА Новости, 09.07.2025
Открытие аэропорта в Геленджике снизит нагрузку на Сочи, сообщил РСТ
Открытие аэропорта Геленджика снизит нагрузку на аэропорт Сочи и повысит турпоток на курорт в 1,5-2 раза, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:49:00+03:00
2025-07-09T18:37:00+03:00
туризм
геленджик
сочи
краснодарский край
российский союз туриндустрии (рст)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
новости - туризм
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Открытие аэропорта Геленджика снизит нагрузку на аэропорт Сочи и повысит турпоток на курорт в 1,5-2 раза, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" анонсировала продажу билетов из Москвы в Геленджик 9 июля, а возобновление регулярных рейсов - с 18 июля."В случае открытия аэропорта в Геленджике, мы аккуратно прогнозируем рост турпотока (рост числа бронирований) в Геленджик в 1,5-2 раза и дальнейшее плавное перераспределение. Это существенно снизит нагрузку с аэропорта Сочи", - сообщили в РСТ.Что касается влияния на турпоток, там отметили, что аэропорт Геленджика был закрытым уже более трех лет, как и еще 11 аэропортов на юге России. "В текущих условиях около 60% туристов используют автомобильный транспорт, и лишь 40% выбирают авиаперевозки и железную дорогу для поездок в Краснодарский край. Основная нагрузка приходится на аэропорт Сочи, хотя в этом году появилась дополнительная возможность через международный аэропорт в Сухуме", - сообщили в союзе."Закрытие аэропортов в Геленджике и Анапе привело к снижению спроса на эти направления и его перераспределению в сторону Сочи и других курортов. Отсутствие воздушного сообщения объективно снижает доступность туристических регионов. На данный момент альтернативой остаются автомобильные поездки или перелеты через Сочи", - добавили в сообщении.По данным РСТ, общее количество туристов, посетивших город-курорт Геленджик за 2024 год (без учета однодневных посетителей) составило 3,5 миллиона человек (с приростом на 7% к аналогичному периоду 2023 года - 3,3 миллиона человек), численность однодневных посетителей (экскурсантов) составила 900,4 тысячи человек (с приростом на 14% к 2023 году - 787,6 тысячи человек).
https://ria.ru/20250605/egipet-2021155179.html
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геленджик, сочи, краснодарский край, российский союз туриндустрии (рст), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, новости - туризм
Туризм, Геленджик, Сочи, Краснодарский край, Российский союз туриндустрии (РСТ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, Новости - Туризм
Открытие аэропорта в Геленджике снизит нагрузку на Сочи, сообщил РСТ

РСТ: открытие аэропорта в Геленджике снизит нагрузку на Сочи в 1,5 раза

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Геленджик
Вид на город Геленджик - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Открытие аэропорта Геленджика снизит нагрузку на аэропорт Сочи и повысит турпоток на курорт в 1,5-2 раза, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).
Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" анонсировала продажу билетов из Москвы в Геленджик 9 июля, а возобновление регулярных рейсов - с 18 июля.
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"В случае открытия аэропорта в Геленджике, мы аккуратно прогнозируем рост турпотока (рост числа бронирований) в Геленджик в 1,5-2 раза и дальнейшее плавное перераспределение. Это существенно снизит нагрузку с аэропорта Сочи", - сообщили в РСТ.
Что касается влияния на турпоток, там отметили, что аэропорт Геленджика был закрытым уже более трех лет, как и еще 11 аэропортов на юге России. "В текущих условиях около 60% туристов используют автомобильный транспорт, и лишь 40% выбирают авиаперевозки и железную дорогу для поездок в Краснодарский край. Основная нагрузка приходится на аэропорт Сочи, хотя в этом году появилась дополнительная возможность через международный аэропорт в Сухуме", - сообщили в союзе.
"Закрытие аэропортов в Геленджике и Анапе привело к снижению спроса на эти направления и его перераспределению в сторону Сочи и других курортов. Отсутствие воздушного сообщения объективно снижает доступность туристических регионов. На данный момент альтернативой остаются автомобильные поездки или перелеты через Сочи", - добавили в сообщении.
По данным РСТ, общее количество туристов, посетивших город-курорт Геленджик за 2024 год (без учета однодневных посетителей) составило 3,5 миллиона человек (с приростом на 7% к аналогичному периоду 2023 года - 3,3 миллиона человек), численность однодневных посетителей (экскурсантов) составила 900,4 тысячи человек (с приростом на 14% к 2023 году - 787,6 тысячи человек).
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ТуризмГеленджикСочиКраснодарский крайРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АэрофлотНовости - Туризм
 
 
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