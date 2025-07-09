Рейтинг@Mail.ru
АТАГ: число бронирований отелей в Геленджике может вырасти на 35 процентов - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:53 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/bron-2028210407.html
АТАГ: число бронирований отелей в Геленджике может вырасти на 35 процентов
АТАГ: число бронирований отелей в Геленджике может вырасти на 35 процентов - РИА Новости, 09.07.2025
АТАГ: число бронирований отелей в Геленджике может вырасти на 35 процентов
Количество бронирований средств размещения в Геленджике после открытия аэропорта во второй половине лета и в сентябре может увеличиться на 35-45%, сообщил РИА... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:53:00+03:00
2025-07-09T18:53:00+03:00
туризм
новости - туризм
коммерческая недвижимость
геленджик
москва
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/68/1553296829_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3340bc261ff06eecfe9721cf2de76d8b.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Количество бронирований средств размещения в Геленджике после открытия аэропорта во второй половине лета и в сентябре может увеличиться на 35-45%, сообщил РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" анонсировала продажу билетов из Москвы в Геленджик 9 июля, а возобновление регулярных рейсов - с 18 июля. "По нашим прогнозам, после открытия аэропорта количество бронирований средств размещения в Геленджике во второй половине лета и в сентябре может увеличиться на порядка 35-45%. При этом в моменте всплеск интереса к направлению может возрасти в 2-3 раза. Но непосредственно количество бронирований будет зависеть от уровня цен на авиабилеты и проживание. Также необходимо учитывать, что многие россияне уже спланировали свой летний отдых и уже оплатили транспорт или отели по другим направлениям", - сказал Брагин. Он отметил, что Геленджик традиционно входит в топ бронирований самостоятельных туристов по России летом и в бархатный сезон. "Это одно из любимых направлений отдыха семей с детьми. "Открытие аэропорта в Геленджике улучшит транспортную доступность других курортов Краснодарского края", - подчеркнул директор ассоциации.
https://ria.ru/20250709/stoimost-2028203806.html
https://ria.ru/20250709/aeroport-2028198515.html
геленджик
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/68/1553296829_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d3a809a88ceb6f665dfd8614a9a9d43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, коммерческая недвижимость, геленджик, москва, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, общество
Туризм, Новости - Туризм, Коммерческая недвижимость, Геленджик, Москва, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, Общество
АТАГ: число бронирований отелей в Геленджике может вырасти на 35 процентов

Брагин: число бронирований в Геленджике может вырасти на 35-45%

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Геленджик
Вид на город Геленджик - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на город Геленджик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Количество бронирований средств размещения в Геленджике после открытия аэропорта во второй половине лета и в сентябре может увеличиться на 35-45%, сообщил РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" анонсировала продажу билетов из Москвы в Геленджик 9 июля, а возобновление регулярных рейсов - с 18 июля.
Самолет Boeing 737-800 С. Ожегов авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
"Аэрофлот" обнародовал стоимость билетов на первый рейс в Геленджик
Вчера, 18:18
"По нашим прогнозам, после открытия аэропорта количество бронирований средств размещения в Геленджике во второй половине лета и в сентябре может увеличиться на порядка 35-45%. При этом в моменте всплеск интереса к направлению может возрасти в 2-3 раза. Но непосредственно количество бронирований будет зависеть от уровня цен на авиабилеты и проживание. Также необходимо учитывать, что многие россияне уже спланировали свой летний отдых и уже оплатили транспорт или отели по другим направлениям", - сказал Брагин.
Он отметил, что Геленджик традиционно входит в топ бронирований самостоятельных туристов по России летом и в бархатный сезон. "Это одно из любимых направлений отдыха семей с детьми. "Открытие аэропорта в Геленджике улучшит транспортную доступность других курортов Краснодарского края", - подчеркнул директор ассоциации.
Аэропорт Геленджика - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Глава Кубани прокомментировал решение об открытии аэропорта в Геленджике
Вчера, 17:54
 
ТуризмНовости - ТуризмКоммерческая недвижимостьГеленджикМоскваРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АэрофлотОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала