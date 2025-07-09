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АТАГ: число бронирований отелей в Геленджике может вырасти на 35 процентов

АТАГ: число бронирований отелей в Геленджике может вырасти на 35 процентов - РИА Новости, 09.07.2025

АТАГ: число бронирований отелей в Геленджике может вырасти на 35 процентов

Количество бронирований средств размещения в Геленджике после открытия аэропорта во второй половине лета и в сентябре может увеличиться на 35-45%, сообщил РИА... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:53:00+03:00

2025-07-09T18:53:00+03:00

2025-07-09T18:53:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Количество бронирований средств размещения в Геленджике после открытия аэропорта во второй половине лета и в сентябре может увеличиться на 35-45%, сообщил РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" анонсировала продажу билетов из Москвы в Геленджик 9 июля, а возобновление регулярных рейсов - с 18 июля. "По нашим прогнозам, после открытия аэропорта количество бронирований средств размещения в Геленджике во второй половине лета и в сентябре может увеличиться на порядка 35-45%. При этом в моменте всплеск интереса к направлению может возрасти в 2-3 раза. Но непосредственно количество бронирований будет зависеть от уровня цен на авиабилеты и проживание. Также необходимо учитывать, что многие россияне уже спланировали свой летний отдых и уже оплатили транспорт или отели по другим направлениям", - сказал Брагин. Он отметил, что Геленджик традиционно входит в топ бронирований самостоятельных туристов по России летом и в бархатный сезон. "Это одно из любимых направлений отдыха семей с детьми. "Открытие аэропорта в Геленджике улучшит транспортную доступность других курортов Краснодарского края", - подчеркнул директор ассоциации.

https://ria.ru/20250709/stoimost-2028203806.html

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новости - туризм, коммерческая недвижимость, геленджик, москва, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, общество