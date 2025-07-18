Новый аэропорт Геленджика: успешный первый рейс из Москвы на радость всем

Геленджик принял первый рейс из Москвы, теперь полеты будут ежедневными
Первый рейс "Аэрофлота" прилетел из Шереметьево в Геленджик с загрузкой около 95%. Заняты были почти все места — 175 из 183 кресел. Время в пути составило около четырех часов.
Первый рейс "Аэрофлота" прилетел из Шереметьево в Геленджик с загрузкой около 95%. Заняты были почти все места — 175 из 183 кресел. Время в пути составило около четырех часов.
Экипаж рейса "Аэрофлота" в аэропорту Геленджика. Компания будет летать на курорт один раз в день, с 1 августа — два раза в сутки, с 8 августа — три раза в сутки. Стоимость авиабилетов на первый рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей.
Экипаж рейса "Аэрофлота" в аэропорту Геленджика. Компания будет летать на курорт один раз в день, с 1 августа — два раза в сутки, с 8 августа — три раза в сутки. Стоимость авиабилетов на первый рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей.
Новый рейс встречали, как полагается, водным салютом. Это давняя авиационная традиция. Прибывающий самолет торжественно проходит под аркой из воды. Этот обычай пришел из морского флота. Подобным же образом встречали корабли, впервые прибывающие в порт.
Новый рейс встречали, как полагается, водным салютом. Это давняя авиационная традиция. Прибывающий самолет торжественно проходит под аркой из воды. Этот обычай пришел из морского флота. Подобным же образом встречали корабли, впервые прибывающие в порт.
Аэропорт с февраля 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности. В Геленджик было долго и проблемно добираться. И вот теперь туристам и местным жителям будет гораздо удобнее прилетать на отдых сразу на курорт — напрямую из Москвы.
Аэропорт с февраля 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности. В Геленджик было долго и проблемно добираться. И вот теперь туристам и местным жителям будет гораздо удобнее прилетать на отдых сразу на курорт — напрямую из Москвы.
Актер и продюсер Сергей Жигунов — один из пассажиров самолета авиакомпании "Аэрофлот", совершившего 18 июля первый рейс из Москвы в аэропорту Геленджика.
Актер и продюсер Сергей Жигунов — один из пассажиров самолета авиакомпании "Аэрофлот", совершившего 18 июля первый рейс из Москвы в аэропорту Геленджика.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (в центре) встречает пассажиров самолета авиакомпании "Аэрофлот", совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.
"Сегодня гостей принимает обновленный терминал, готовый обеспечить высокий уровень сервиса. Возобновление работы воздушной гавани значительно упростит логистику и повысит комфорт передвижения для наших жителей и отдыхающих", — заявил Кондратьев.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (в центре) встречает пассажиров самолета авиакомпании "Аэрофлот", совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.
"Сегодня гостей принимает обновленный терминал, готовый обеспечить высокий уровень сервиса. Возобновление работы воздушной гавани значительно упростит логистику и повысит комфорт передвижения для наших жителей и отдыхающих", — заявил Кондратьев.
При проектировании нового и стильного аэропорта Геленджика были учтены лучшие мировые практики, чтобы сделать пребывание в нем максимально комфортным и безопасным.
При проектировании нового и стильного аэропорта Геленджика были учтены лучшие мировые практики, чтобы сделать пребывание в нем максимально комфортным и безопасным.
Концепция архитектурного решения аэропорта — "Полет птицы во время смены направления движения".
Концепция архитектурного решения аэропорта — "Полет птицы во время смены направления движения".
"Нам не хотелось сделать очередную статичную интерпретацию птицы, скользящей по небу. Мы стремились показать мгновение, в которое она стремительно изменяет направление своего полета, и запечатлеть динамику движения, полную поэзии", — пояснил автор проекта Массимилиано Фуксас (итальянское архитектурное бюро Fuksas).
"Нам не хотелось сделать очередную статичную интерпретацию птицы, скользящей по небу. Мы стремились показать мгновение, в которое она стремительно изменяет направление своего полета, и запечатлеть динамику движения, полную поэзии", — пояснил автор проекта Массимилиано Фуксас (итальянское архитектурное бюро Fuksas).
Особенность нового терминала — удивительная крыша, напоминающая крыло летящей птицы. Оценить ее концепт можно с воздуха при подлете к курорту.
Кровля выполнена из структурного покрытия весом 1000 тонн. При этом она словно парит, опираясь на четыре внешние колонны и девять внутренних, окруженных прозрачным фасадом. Каждая из колонн рассчитана на восьмибалльное землетрясение.
Особенность нового терминала — удивительная крыша, напоминающая крыло летящей птицы. Оценить ее концепт можно с воздуха при подлете к курорту.
Кровля выполнена из структурного покрытия весом 1000 тонн. При этом она словно парит, опираясь на четыре внешние колонны и девять внутренних, окруженных прозрачным фасадом. Каждая из колонн рассчитана на восьмибалльное землетрясение.
Строительство нового современного аэровокзального комплекса было завершено в конце 2021 года.
Основные его характеристики:
Площадь терминала: 16,7 тыс. кв. м
Пропускная способность: 891 пассажир в час
Высота здания: почти 23 метра
Площадь участка застройки: 1 гектар
Пассажиропоток: рассчитан на обслуживание 1 млн пассажиров в год
Строительство нового современного аэровокзального комплекса было завершено в конце 2021 года.
Основные его характеристики:
Площадь терминала: 16,7 тыс. кв. м
Пропускная способность: 891 пассажир в час
Высота здания: почти 23 метра
Площадь участка застройки: 1 гектар
Пассажиропоток: рассчитан на обслуживание 1 млн пассажиров в год
Инфраструктурные объекты:
Парковка: 430 машиномест на привокзальной площади
Коммерческая зона: 1,8 тыс. кв. м
Инфраструктура терминала:
13 стоек регистрации
6 выходов на посадку
2 багажные ленты
Объем инвестиций: более 5 млрд рублей
Инфраструктурные объекты:
Парковка: 430 машиномест на привокзальной площади
Коммерческая зона: 1,8 тыс. кв. м
Инфраструктура терминала:
13 стоек регистрации
6 выходов на посадку
2 багажные ленты
Объем инвестиций: более 5 млрд рублей
Пассажиры аэропорта Геленджик могут добраться до города, воспользовавшись такси и общественным транспортом.
Автобусы № 5 и№ 16 — "Микрорайон Толстый Мыс — Микрорайон Тонкий Мыс".
Остановка общественного транспорта располагается в 100 метрах от здания аэровокзала на улице Солнцедарской.
Пассажиры аэропорта Геленджик могут добраться до города, воспользовавшись такси и общественным транспортом.
Автобусы № 5 и№ 16 — "Микрорайон Толстый Мыс — Микрорайон Тонкий Мыс".
Остановка общественного транспорта располагается в 100 метрах от здания аэровокзала на улице Солнцедарской.
До Новороссийска и Анапы можно доехать на автоэкспрессе.
Время их отправления и прибытия состыковано с расписанием рейсов. Перевозки осуществляются на микроавтобусах вместимостью до 17 человек. Отправление — с привокзальной площади аэропорта.
До Новороссийска и Анапы можно доехать на автоэкспрессе.
Время их отправления и прибытия состыковано с расписанием рейсов. Перевозки осуществляются на микроавтобусах вместимостью до 17 человек. Отправление — с привокзальной площади аэропорта.
Кроме "Аэрофлота" в Геленджик будут летать еще как минимум две авиакомпании. Так, стало известно, что "Уральские авиалинии" открыли продажу билетов туда, первый рейс из Москвы запланирован на 24 июля.
Smartavia также сообщила, что запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик с 6 августа. Стоимость билетов, как следует из данных на сайте авиакомпании, начинается от 14,7 тысячи рублей.
Кроме "Аэрофлота" в Геленджик будут летать еще как минимум две авиакомпании. Так, стало известно, что "Уральские авиалинии" открыли продажу билетов туда, первый рейс из Москвы запланирован на 24 июля.
Smartavia также сообщила, что запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик с 6 августа. Стоимость билетов, как следует из данных на сайте авиакомпании, начинается от 14,7 тысячи рублей.
Пассажирам аэропорта Геленджик также доступна услуга поминутной аренды автомобиля по системе каршеринга с помощью сервиса BelkaCar. Машины располагаются на стоянке в пешей доступности от терминала. Забронировать автомобиль можно как заранее, так и по прилете в Геленджик, на сайте или через мобильное приложение, а завершить аренду — в любой из разрешенных зон на территории курорта. Стоимость поездки начинается от 5 рублей за одну минуту, стоимость ожидания от 2,5 рубля за минуту.
Пассажирам аэропорта Геленджик также доступна услуга поминутной аренды автомобиля по системе каршеринга с помощью сервиса BelkaCar. Машины располагаются на стоянке в пешей доступности от терминала. Забронировать автомобиль можно как заранее, так и по прилете в Геленджик, на сайте или через мобильное приложение, а завершить аренду — в любой из разрешенных зон на территории курорта. Стоимость поездки начинается от 5 рублей за одну минуту, стоимость ожидания от 2,5 рубля за минуту.
Туроператоры прогнозируют удвоение числа отдыхающих в регионе, если удастся оперативно составить полетную программу и предложить цены на перелет не выше, чем, к примеру, в Сочи.
Туроператоры прогнозируют удвоение числа отдыхающих в регионе, если удастся оперативно составить полетную программу и предложить цены на перелет не выше, чем, к примеру, в Сочи.
В 2024 году в Геленджике отдохнули 3,5 миллиона туристов, подсчитали в РСТ. Поскольку на самолете добраться туда было невозможно, 60 процентов путешественников приезжали на автомобилях, остальные комбинировали перелет до Сочи, а затем — несколько часов на поезде.
Открытие аэропорта приведет к росту числа самостоятельных туристов.
В 2024 году в Геленджике отдохнули 3,5 миллиона туристов, подсчитали в РСТ. Поскольку на самолете добраться туда было невозможно, 60 процентов путешественников приезжали на автомобилях, остальные комбинировали перелет до Сочи, а затем — несколько часов на поезде.
Открытие аэропорта приведет к росту числа самостоятельных туристов.
"Количество бронирований средств размещения в Геленджике после открытия аэропорта во второй половине лета и в сентябре может увеличиться на 45 процентов", — сообщил РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
Все будет зависеть от стоимости перелета и проживания. Еще один фактор — временной: многие россияне уже спланировали летний отдых, оплатили транспорт и отели по другим направлениям.
"Количество бронирований средств размещения в Геленджике после открытия аэропорта во второй половине лета и в сентябре может увеличиться на 45 процентов", — сообщил РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
Все будет зависеть от стоимости перелета и проживания. Еще один фактор — временной: многие россияне уже спланировали летний отдых, оплатили транспорт и отели по другим направлениям.
В Геленджике можно найти варианты размещения на любой вкус. В первую очередь это популярное направление для семейного пляжного отдыха. На курорте преобладают галечные пляжи. Но есть и песчаные городские — "Центральный", "Спортивный", "Дельфин", "2к25".
В Геленджике можно найти варианты размещения на любой вкус. В первую очередь это популярное направление для семейного пляжного отдыха. На курорте преобладают галечные пляжи. Но есть и песчаные городские — "Центральный", "Спортивный", "Дельфин", "2к25".
Отелей, работающих по системе "все включено", меньше, чем в Анапе и Сочи, но доступные объекты пользуются стабильно высоким спросом. Это, например, "ФандоринЪ", Alean Family Biarritz, "Райморис". Есть гостиницы, принимающие только взрослых гостей, например, "Атмосфера".
Отелей, работающих по системе "все включено", меньше, чем в Анапе и Сочи, но доступные объекты пользуются стабильно высоким спросом. Это, например, "ФандоринЪ", Alean Family Biarritz, "Райморис". Есть гостиницы, принимающие только взрослых гостей, например, "Атмосфера".
Основная масса объектов размещения предлагает только завтраки или дает возможность туристам комбинировать систему питания, оплатив еще обеды и ужины. Это связано с тем, что на курорте подавляющее большинство отелей небольшие, пояснили в "Интуристе".
Основная масса объектов размещения предлагает только завтраки или дает возможность туристам комбинировать систему питания, оплатив еще обеды и ужины. Это связано с тем, что на курорте подавляющее большинство отелей небольшие, пояснили в "Интуристе".
За оздоровлением туристы едут в санатории Геленджика, например, "Красную Талку", "Голубую даль", "Солнечный берег". Кроме лечения минеральными водами и грязями, оздоровлению способствует пицундская сосна: воздух насыщен фитонцидами.
За оздоровлением туристы едут в санатории Геленджика, например, "Красную Талку", "Голубую даль", "Солнечный берег". Кроме лечения минеральными водами и грязями, оздоровлению способствует пицундская сосна: воздух насыщен фитонцидами.
В Геленджике есть множество достопримечательностей, посещение позволит разнообразить летний морской отдых: "Сафари-парк", аквапарки, дельфинарий, Старый парк в Кабардинке. Можно отправиться на Плесецкие водопады, к дольменам или к крепости "Грозовые ворота".
В Геленджике есть множество достопримечательностей, посещение позволит разнообразить летний морской отдых: "Сафари-парк", аквапарки, дельфинарий, Старый парк в Кабардинке. Можно отправиться на Плесецкие водопады, к дольменам или к крепости "Грозовые ворота".
Геленджик — один из центров винного туризма. Самые популярные винодельни — "Шато де Талю", "Криница" и "Усадьба Дивноморское".
До конца года на эногастрономической карте путешествий должна появиться еще одна точка: планируется открытие винного города "Белый Мыс" с энотеками, ресторанами, музеем вина.
Геленджик — один из центров винного туризма. Самые популярные винодельни — "Шато де Талю", "Криница" и "Усадьба Дивноморское".
До конца года на эногастрономической карте путешествий должна появиться еще одна точка: планируется открытие винного города "Белый Мыс" с энотеками, ресторанами, музеем вина.