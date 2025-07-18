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Новый аэропорт Геленджика: успешный первый рейс из Москвы на радость всем - РИА Новости, 18.07.2025
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Туризм
 
18:06 18.07.2025 (обновлено: 18:28 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/gelendzhik-2029897742.html
Новый аэропорт Геленджика: успешный первый рейс из Москвы на радость всем
Новый аэропорт Геленджика: успешный первый рейс из Москвы на радость всем - РИА Новости, 18.07.2025
Новый аэропорт Геленджика: успешный первый рейс из Москвы на радость всем
В Геленджике 18 июля приземлился первый после трехлетнего перерыва авиарейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания "Аэрофлот". Теперь полеты станут регулярными — РИА Новости, 18.07.2025
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фото
туризм
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В Геленджике 18 июля приземлился первый после трехлетнего перерыва авиарейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания "Аэрофлот". Теперь полеты станут регулярными — как минимум раз в день. О том, какие еще появятся рейсы в этот черноморский курорт, а также о ценах на туры и отели, — в фотоленте РИА Новости.
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Новый аэропорт Геленджика: успешный первый рейс из Москвы на радость всем

Геленджик принял первый рейс из Москвы, теперь полеты будут ежедневными

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Дзен
В Геленджике 18 июля приземлился первый после трехлетнего перерыва авиарейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания "Аэрофлот". Теперь полеты станут регулярными — как минимум раз в день. О том, какие еще появятся рейсы в этот черноморский курорт, а также о ценах на туры и отели, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Первый рейс "Аэрофлота" прилетел из Шереметьево в Геленджик с загрузкой около 95%. Заняты были почти все места — 175 из 183 кресел. Время в пути составило около четырех часов.

Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика после возобновления работы

Первый рейс "Аэрофлота" прилетел из Шереметьево в Геленджик с загрузкой около 95%. Заняты были почти все места — 175 из 183 кресел. Время в пути составило около четырех часов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Экипаж рейса "Аэрофлота" в аэропорту Геленджика. Компания будет летать на курорт один раз в день, с 1 августа — два раза в сутки, с 8 августа — три раза в сутки. Стоимость авиабилетов на первый рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей.

Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика после возобновления работы

Экипаж рейса "Аэрофлота" в аэропорту Геленджика. Компания будет летать на курорт один раз в день, с 1 августа — два раза в сутки, с 8 августа — три раза в сутки. Стоимость авиабилетов на первый рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Новый рейс встречали, как полагается, водным салютом. Это давняя авиационная традиция. Прибывающий самолет торжественно проходит под аркой из воды. Этот обычай пришел из морского флота. Подобным же образом встречали корабли, впервые прибывающие в порт.

Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика после возобновления работы

Новый рейс встречали, как полагается, водным салютом. Это давняя авиационная традиция. Прибывающий самолет торжественно проходит под аркой из воды. Этот обычай пришел из морского флота. Подобным же образом встречали корабли, впервые прибывающие в порт.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Аэропорт с февраля 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности. В Геленджик было долго и проблемно добираться. И вот теперь туристам и местным жителям будет гораздо удобнее прилетать на отдых сразу на курорт — напрямую из Москвы.

Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика после возобновления работы

Аэропорт с февраля 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности. В Геленджик было долго и проблемно добираться. И вот теперь туристам и местным жителям будет гораздо удобнее прилетать на отдых сразу на курорт — напрямую из Москвы.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Актер и продюсер Сергей Жигунов — один из пассажиров самолета авиакомпании "Аэрофлот", совершившего 18 июля первый рейс из Москвы в аэропорту Геленджика.

Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика после возобновления работы

Актер и продюсер Сергей Жигунов — один из пассажиров самолета авиакомпании "Аэрофлот", совершившего 18 июля первый рейс из Москвы в аэропорту Геленджика.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (в центре) встречает пассажиров самолета авиакомпании "Аэрофлот", совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.

"Сегодня гостей принимает обновленный терминал, готовый обеспечить высокий уровень сервиса. Возобновление работы воздушной гавани значительно упростит логистику и повысит комфорт передвижения для наших жителей и отдыхающих", — заявил Кондратьев.

Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика после возобновления работы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (в центре) встречает пассажиров самолета авиакомпании "Аэрофлот", совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.

"Сегодня гостей принимает обновленный терминал, готовый обеспечить высокий уровень сервиса. Возобновление работы воздушной гавани значительно упростит логистику и повысит комфорт передвижения для наших жителей и отдыхающих", — заявил Кондратьев.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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6 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

При проектировании нового и стильного аэропорта Геленджика были учтены лучшие мировые практики, чтобы сделать пребывание в нем максимально комфортным и безопасным.

Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика после возобновления работы

При проектировании нового и стильного аэропорта Геленджика были учтены лучшие мировые практики, чтобы сделать пребывание в нем максимально комфортным и безопасным.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Концепция архитектурного решения аэропорта — "Полет птицы во время смены направления движения".

Аэропорт Геленджик

Концепция архитектурного решения аэропорта — "Полет птицы во время смены направления движения".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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8 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

"Нам не хотелось сделать очередную статичную интерпретацию птицы, скользящей по небу. Мы стремились показать мгновение, в которое она стремительно изменяет направление своего полета, и запечатлеть динамику движения, полную поэзии", — пояснил автор проекта Массимилиано Фуксас (итальянское архитектурное бюро Fuksas).

Аэропорт Геленджик

"Нам не хотелось сделать очередную статичную интерпретацию птицы, скользящей по небу. Мы стремились показать мгновение, в которое она стремительно изменяет направление своего полета, и запечатлеть динамику движения, полную поэзии", — пояснил автор проекта Массимилиано Фуксас (итальянское архитектурное бюро Fuksas).

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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9 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Особенность нового терминала — удивительная крыша, напоминающая крыло летящей птицы. Оценить ее концепт можно с воздуха при подлете к курорту.

Кровля выполнена из структурного покрытия весом 1000 тонн. При этом она словно парит, опираясь на четыре внешние колонны и девять внутренних, окруженных прозрачным фасадом. Каждая из колонн рассчитана на восьмибалльное землетрясение.

Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика после возобновления работы

Особенность нового терминала — удивительная крыша, напоминающая крыло летящей птицы. Оценить ее концепт можно с воздуха при подлете к курорту.

Кровля выполнена из структурного покрытия весом 1000 тонн. При этом она словно парит, опираясь на четыре внешние колонны и девять внутренних, окруженных прозрачным фасадом. Каждая из колонн рассчитана на восьмибалльное землетрясение.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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10 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Строительство нового современного аэровокзального комплекса было завершено в конце 2021 года.

Основные его характеристики:

Площадь терминала: 16,7 тыс. кв. м

Пропускная способность: 891 пассажир в час

Высота здания: почти 23 метра

Площадь участка застройки: 1 гектар

Пассажиропоток: рассчитан на обслуживание 1 млн пассажиров в год

Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика после возобновления работы

Строительство нового современного аэровокзального комплекса было завершено в конце 2021 года.

Основные его характеристики:

Площадь терминала: 16,7 тыс. кв. м

Пропускная способность: 891 пассажир в час

Высота здания: почти 23 метра

Площадь участка застройки: 1 гектар

Пассажиропоток: рассчитан на обслуживание 1 млн пассажиров в год

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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11 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Инфраструктурные объекты:

Парковка: 430 машиномест на привокзальной площади

Коммерческая зона: 1,8 тыс. кв. м

Инфраструктура терминала:
13 стоек регистрации
6 выходов на посадку
2 багажные ленты

Объем инвестиций: более 5 млрд рублей

Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика после возобновления работы

Инфраструктурные объекты:

Парковка: 430 машиномест на привокзальной площади

Коммерческая зона: 1,8 тыс. кв. м

Инфраструктура терминала:
13 стоек регистрации
6 выходов на посадку
2 багажные ленты

Объем инвестиций: более 5 млрд рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
12 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Пассажиры аэропорта Геленджик могут добраться до города, воспользовавшись такси и общественным транспортом.

Автобусы № 5 и№ 16 — "Микрорайон Толстый Мыс — Микрорайон Тонкий Мыс".

Остановка общественного транспорта располагается в 100 метрах от здания аэровокзала на улице Солнцедарской.

Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика после возобновления работы

Пассажиры аэропорта Геленджик могут добраться до города, воспользовавшись такси и общественным транспортом.

Автобусы № 5 и№ 16 — "Микрорайон Толстый Мыс — Микрорайон Тонкий Мыс".

Остановка общественного транспорта располагается в 100 метрах от здания аэровокзала на улице Солнцедарской.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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13 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

До Новороссийска и Анапы можно доехать на автоэкспрессе.

Время их отправления и прибытия состыковано с расписанием рейсов. Перевозки осуществляются на микроавтобусах вместимостью до 17 человек. Отправление — с привокзальной площади аэропорта.

Аэропорт Геленджик

До Новороссийска и Анапы можно доехать на автоэкспрессе.

Время их отправления и прибытия состыковано с расписанием рейсов. Перевозки осуществляются на микроавтобусах вместимостью до 17 человек. Отправление — с привокзальной площади аэропорта.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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14 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Кроме "Аэрофлота" в Геленджик будут летать еще как минимум две авиакомпании. Так, стало известно, что "Уральские авиалинии" открыли продажу билетов туда, первый рейс из Москвы запланирован на 24 июля.

Smartavia также сообщила, что запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик с 6 августа. Стоимость билетов, как следует из данных на сайте авиакомпании, начинается от 14,7 тысячи рублей.

Аэропорт Геленджик

Кроме "Аэрофлота" в Геленджик будут летать еще как минимум две авиакомпании. Так, стало известно, что "Уральские авиалинии" открыли продажу билетов туда, первый рейс из Москвы запланирован на 24 июля.

Smartavia также сообщила, что запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик с 6 августа. Стоимость билетов, как следует из данных на сайте авиакомпании, начинается от 14,7 тысячи рублей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
15 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Пассажирам аэропорта Геленджик также доступна услуга поминутной аренды автомобиля по системе каршеринга с помощью сервиса BelkaCar. Машины располагаются на стоянке в пешей доступности от терминала. Забронировать автомобиль можно как заранее, так и по прилете в Геленджик, на сайте или через мобильное приложение, а завершить аренду — в любой из разрешенных зон на территории курорта. Стоимость поездки начинается от 5 рублей за одну минуту, стоимость ожидания от 2,5 рубля за минуту.

Аэропорт Геленджик

Пассажирам аэропорта Геленджик также доступна услуга поминутной аренды автомобиля по системе каршеринга с помощью сервиса BelkaCar. Машины располагаются на стоянке в пешей доступности от терминала. Забронировать автомобиль можно как заранее, так и по прилете в Геленджик, на сайте или через мобильное приложение, а завершить аренду — в любой из разрешенных зон на территории курорта. Стоимость поездки начинается от 5 рублей за одну минуту, стоимость ожидания от 2,5 рубля за минуту.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
16 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Туроператоры прогнозируют удвоение числа отдыхающих в регионе, если удастся оперативно составить полетную программу и предложить цены на перелет не выше, чем, к примеру, в Сочи.

Люди во время отдыха в Геленджике

Туроператоры прогнозируют удвоение числа отдыхающих в регионе, если удастся оперативно составить полетную программу и предложить цены на перелет не выше, чем, к примеру, в Сочи.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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17 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В 2024 году в Геленджике отдохнули 3,5 миллиона туристов, подсчитали в РСТ. Поскольку на самолете добраться туда было невозможно, 60 процентов путешественников приезжали на автомобилях, остальные комбинировали перелет до Сочи, а затем — несколько часов на поезде.

Открытие аэропорта приведет к росту числа самостоятельных туристов.

Женщина сушит тапочки на знаке во время отдыха на пляже в Геленджике

В 2024 году в Геленджике отдохнули 3,5 миллиона туристов, подсчитали в РСТ. Поскольку на самолете добраться туда было невозможно, 60 процентов путешественников приезжали на автомобилях, остальные комбинировали перелет до Сочи, а затем — несколько часов на поезде.

Открытие аэропорта приведет к росту числа самостоятельных туристов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
18 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

"Количество бронирований средств размещения в Геленджике после открытия аэропорта во второй половине лета и в сентябре может увеличиться на 45 процентов", — сообщил РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

Все будет зависеть от стоимости перелета и проживания. Еще один фактор — временной: многие россияне уже спланировали летний отдых, оплатили транспорт и отели по другим направлениям.

Люди во время отдыха в Геленджике

"Количество бронирований средств размещения в Геленджике после открытия аэропорта во второй половине лета и в сентябре может увеличиться на 45 процентов", — сообщил РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

Все будет зависеть от стоимости перелета и проживания. Еще один фактор — временной: многие россияне уже спланировали летний отдых, оплатили транспорт и отели по другим направлениям.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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19 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В Геленджике можно найти варианты размещения на любой вкус. В первую очередь это популярное направление для семейного пляжного отдыха. На курорте преобладают галечные пляжи. Но есть и песчаные городские — "Центральный", "Спортивный", "Дельфин", "2к25".

Девушка загорает на пляже в Геленджике

В Геленджике можно найти варианты размещения на любой вкус. В первую очередь это популярное направление для семейного пляжного отдыха. На курорте преобладают галечные пляжи. Но есть и песчаные городские — "Центральный", "Спортивный", "Дельфин", "2к25".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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20 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Отелей, работающих по системе "все включено", меньше, чем в Анапе и Сочи, но доступные объекты пользуются стабильно высоким спросом. Это, например, "ФандоринЪ", Alean Family Biarritz, "Райморис". Есть гостиницы, принимающие только взрослых гостей, например, "Атмосфера".

Люди во время отдыха в Геленджике

Отелей, работающих по системе "все включено", меньше, чем в Анапе и Сочи, но доступные объекты пользуются стабильно высоким спросом. Это, например, "ФандоринЪ", Alean Family Biarritz, "Райморис". Есть гостиницы, принимающие только взрослых гостей, например, "Атмосфера".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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21 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Основная масса объектов размещения предлагает только завтраки или дает возможность туристам комбинировать систему питания, оплатив еще обеды и ужины. Это связано с тем, что на курорте подавляющее большинство отелей небольшие, пояснили в "Интуристе".

Люди во время отдыха на набережной в Геленджике

Основная масса объектов размещения предлагает только завтраки или дает возможность туристам комбинировать систему питания, оплатив еще обеды и ужины. Это связано с тем, что на курорте подавляющее большинство отелей небольшие, пояснили в "Интуристе".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
22 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

За оздоровлением туристы едут в санатории Геленджика, например, "Красную Талку", "Голубую даль", "Солнечный берег". Кроме лечения минеральными водами и грязями, оздоровлению способствует пицундская сосна: воздух насыщен фитонцидами.

Люди во время отдыха на пляже в Геленджике.

За оздоровлением туристы едут в санатории Геленджика, например, "Красную Талку", "Голубую даль", "Солнечный берег". Кроме лечения минеральными водами и грязями, оздоровлению способствует пицундская сосна: воздух насыщен фитонцидами.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
23 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В Геленджике есть множество достопримечательностей, посещение позволит разнообразить летний морской отдых: "Сафари-парк", аквапарки, дельфинарий, Старый парк в Кабардинке. Можно отправиться на Плесецкие водопады, к дольменам или к крепости "Грозовые ворота".

Люди играют в пляжный волейбол в Геленджике

В Геленджике есть множество достопримечательностей, посещение позволит разнообразить летний морской отдых: "Сафари-парк", аквапарки, дельфинарий, Старый парк в Кабардинке. Можно отправиться на Плесецкие водопады, к дольменам или к крепости "Грозовые ворота".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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24 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Геленджик — один из центров винного туризма. Самые популярные винодельни — "Шато де Талю", "Криница" и "Усадьба Дивноморское".
До конца года на эногастрономической карте путешествий должна появиться еще одна точка: планируется открытие винного города "Белый Мыс" с энотеками, ресторанами, музеем вина.

Вид на Тонкий мыс в Геленджике

Геленджик — один из центров винного туризма. Самые популярные винодельни — "Шато де Талю", "Криница" и "Усадьба Дивноморское".
До конца года на эногастрономической карте путешествий должна появиться еще одна точка: планируется открытие винного города "Белый Мыс" с энотеками, ресторанами, музеем вина.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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25 из 25
 
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