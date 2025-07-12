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"Уральские авиалинии" выполнят первый рейс из Москвы в Геленджик уже в июле - РИА Новости, 12.07.2025
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09:31 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/gelendzhik-2028727461.html
"Уральские авиалинии" выполнят первый рейс из Москвы в Геленджик уже в июле
"Уральские авиалинии" выполнят первый рейс из Москвы в Геленджик уже в июле - РИА Новости, 12.07.2025
"Уральские авиалинии" выполнят первый рейс из Москвы в Геленджик уже в июле
Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов в Геленджик, первый рейс из Москвы запланирован на 24 июля, сообщила пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T09:31:00+03:00
2025-07-12T09:31:00+03:00
геленджик
москва
уральские авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов в Геленджик, первый рейс из Москвы запланирован на 24 июля, сообщила пресс-служба перевозчика. В пятницу пресс-служба "Уральских авиалиний" уточняла РИА Новости, что авиакомпания разрабатывает варианты рейсов в Геленджик, формировалось расписание и запрашивались слоты. "Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет рейсы в Геленджик. Первый вылет из Москвы (Домодедово) запланирован 24 июля", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиакомпании. Отмечается, что перелеты из других городов доступны со стыковками в Москве, а расписание и стоимость билетов можно посмотреть на официальном сайте авиакомпании. "В авиакомпании рассматривают возможность расширения полетной программы в Геленджик из других городов России", - добавили в пресс-службе. Как сообщала в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
https://ria.ru/20250710/aeroflot-2028404098.html
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геленджик, москва, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт)
Геленджик, Москва, Уральские авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт)
"Уральские авиалинии" выполнят первый рейс из Москвы в Геленджик уже в июле

"Уральские авиалинии" выполнят первый рейс из Москвы в Геленджик 24 июля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines
Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов в Геленджик, первый рейс из Москвы запланирован на 24 июля, сообщила пресс-служба перевозчика.
В пятницу пресс-служба "Уральских авиалиний" уточняла РИА Новости, что авиакомпания разрабатывает варианты рейсов в Геленджик, формировалось расписание и запрашивались слоты.
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"Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет рейсы в Геленджик. Первый вылет из Москвы (Домодедово) запланирован 24 июля", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиакомпании.
Отмечается, что перелеты из других городов доступны со стыковками в Москве, а расписание и стоимость билетов можно посмотреть на официальном сайте авиакомпании.
"В авиакомпании рассматривают возможность расширения полетной программы в Геленджик из других городов России", - добавили в пресс-службе.
Как сообщала в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
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ГеленджикМоскваУральские авиалинииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)
 
 
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