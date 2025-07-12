https://ria.ru/20250712/gelendzhik-2028727461.html

"Уральские авиалинии" выполнят первый рейс из Москвы в Геленджик уже в июле

"Уральские авиалинии" выполнят первый рейс из Москвы в Геленджик уже в июле - РИА Новости, 12.07.2025

"Уральские авиалинии" выполнят первый рейс из Москвы в Геленджик уже в июле

Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов в Геленджик, первый рейс из Москвы запланирован на 24 июля, сообщила пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T09:31:00+03:00

2025-07-12T09:31:00+03:00

2025-07-12T09:31:00+03:00

геленджик

москва

уральские авиалинии

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977820989_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_80a9c1d7ab1182b6514a3e196f4a7c8d.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов в Геленджик, первый рейс из Москвы запланирован на 24 июля, сообщила пресс-служба перевозчика. В пятницу пресс-служба "Уральских авиалиний" уточняла РИА Новости, что авиакомпания разрабатывает варианты рейсов в Геленджик, формировалось расписание и запрашивались слоты. "Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет рейсы в Геленджик. Первый вылет из Москвы (Домодедово) запланирован 24 июля", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиакомпании. Отмечается, что перелеты из других городов доступны со стыковками в Москве, а расписание и стоимость билетов можно посмотреть на официальном сайте авиакомпании. "В авиакомпании рассматривают возможность расширения полетной программы в Геленджик из других городов России", - добавили в пресс-службе. Как сообщала в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.

https://ria.ru/20250710/aeroflot-2028404098.html

https://ria.ru/20250711/gelendzhik-2028441140.html

геленджик

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

геленджик, москва, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт)