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В августе Россию посетит король Малайзии - РИА Новости, 29.07.2025
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22:17 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/matvienko-2032240490.html
В августе Россию посетит король Малайзии
В августе Россию посетит король Малайзии - РИА Новости, 29.07.2025
В августе Россию посетит король Малайзии
Визит короля Малайзии Султана Ибрагима в начале августа в Россию придаст новые динамику и импульс отношениям двух стран, считает спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T22:17:00+03:00
2025-07-29T22:17:00+03:00
малайзия
россия
валентина матвиенко
в мире
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ЖЕНЕВА, 29 июл - РИА Новости. Визит короля Малайзии Султана Ибрагима в начале августа в Россию придаст новые динамику и импульс отношениям двух стран, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Газета Star со ссылкой на администрацию королевского двора 16 июля сообщила, что король Малайзии посетит РФ с государственным визитом в августе. "С большим нетерпением, это уже анонсировано, мы ждем государственный визит в Российскую Федерацию верховного правителя Султана Ибрагима. Он должен состояться... в начале августа. Мы уверены, что это придаст новую динамику, новый импульс отношениям между нашими странами", - сказала Матвиенко в ходе встречи с председателем палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдулом во время беседы на полях шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве. Политик отметила, что Россию и Малайзию связывают многие годы дружбы и взаимопонимания. "В последние годы отношения существенно активизировались", - рассказала Матвиенко. Спикер СФ заявила, что успешно прошел майский визит премьера Малайзии Анвара Ибрагима в Россию, который дал мощный импульс развитию двусторонних отношений. Она напомнила о состоявшихся переговорах с президентом России Владимиром Путиным и участии премьера в Казанском международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир". "В прошлом году (премьер - ред.) в качестве главного гостя участвовал в Восточном экономическом форуме. Мы ценим его личный вклад в продвижение российско-малайзийского сотрудничества", - добавила Матвиенко. Кроме того, парламентарий поприветствовала подключение Малайзии к БРИКС в качестве государства–партнера. "Россия изначально поддерживала это желание Малайзии, для которой открываются новые возможности для экономического взаимодействия со всеми странами БРИКС. Сегодня это одно из самых эффективных интеграционных объединений: оно набирает политический вес и значимость, является одной из опор формирующегося многополярного мира. Его ценность в том, что все страны дружат в интересах развития национальных экономик на уважительной и взаимовыгодной основе, нет доминирования одной страны", - подчеркнула Матвиенко. Политик также выразила уверенность в успехе малайзийского председательства в АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). "На Малайзию возложена важная миссия сохранения единства ассоциации и ее центральной роли в региональных делах", - задекларировала Матвиенко. Помимо этого, спикер Совфеда объявила о планах направить в Малайзию в сентябре делегацию СФ для участия в новой Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА). Матвиенко также указала на конструктивный подход малайзийских парламентариев на международных площадках и поблагодарила за участие в мероприятиях, которые проводятся в России. РИА Новости выступало генеральным медиапартнером и фотохостом состоявшегося 13-18 мая форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.
https://ria.ru/20250702/malajzija-2026651375.html
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малайзия, россия, валентина матвиенко, в мире
Малайзия, Россия, Валентина Матвиенко, В мире
В августе Россию посетит король Малайзии

Матвиенко: король Малайзии Султан Ибрагим в начале августа посетит Россию

© AP Photo / Hasnoor HussainСултан Ибрагим
Султан Ибрагим - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Султан Ибрагим. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 29 июл - РИА Новости. Визит короля Малайзии Султана Ибрагима в начале августа в Россию придаст новые динамику и импульс отношениям двух стран, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Газета Star со ссылкой на администрацию королевского двора 16 июля сообщила, что король Малайзии посетит РФ с государственным визитом в августе.
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"С большим нетерпением, это уже анонсировано, мы ждем государственный визит в Российскую Федерацию верховного правителя Султана Ибрагима. Он должен состояться... в начале августа. Мы уверены, что это придаст новую динамику, новый импульс отношениям между нашими странами", - сказала Матвиенко в ходе встречи с председателем палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдулом во время беседы на полях шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.
Политик отметила, что Россию и Малайзию связывают многие годы дружбы и взаимопонимания.
"В последние годы отношения существенно активизировались", - рассказала Матвиенко.
Спикер СФ заявила, что успешно прошел майский визит премьера Малайзии Анвара Ибрагима в Россию, который дал мощный импульс развитию двусторонних отношений. Она напомнила о состоявшихся переговорах с президентом России Владимиром Путиным и участии премьера в Казанском международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир".
"В прошлом году (премьер - ред.) в качестве главного гостя участвовал в Восточном экономическом форуме. Мы ценим его личный вклад в продвижение российско-малайзийского сотрудничества", - добавила Матвиенко.
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Кроме того, парламентарий поприветствовала подключение Малайзии к БРИКС в качестве государства–партнера.
"Россия изначально поддерживала это желание Малайзии, для которой открываются новые возможности для экономического взаимодействия со всеми странами БРИКС. Сегодня это одно из самых эффективных интеграционных объединений: оно набирает политический вес и значимость, является одной из опор формирующегося многополярного мира. Его ценность в том, что все страны дружат в интересах развития национальных экономик на уважительной и взаимовыгодной основе, нет доминирования одной страны", - подчеркнула Матвиенко.
Политик также выразила уверенность в успехе малайзийского председательства в АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).
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"На Малайзию возложена важная миссия сохранения единства ассоциации и ее центральной роли в региональных делах", - задекларировала Матвиенко.
Помимо этого, спикер Совфеда объявила о планах направить в Малайзию в сентябре делегацию СФ для участия в новой Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА).
Матвиенко также указала на конструктивный подход малайзийских парламентариев на международных площадках и поблагодарила за участие в мероприятиях, которые проводятся в России.
РИА Новости выступало генеральным медиапартнером и фотохостом состоявшегося 13-18 мая форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.
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