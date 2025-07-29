https://ria.ru/20250729/matvienko-2032240490.html

В августе Россию посетит король Малайзии

В августе Россию посетит король Малайзии - РИА Новости, 29.07.2025

В августе Россию посетит король Малайзии

Визит короля Малайзии Султана Ибрагима в начале августа в Россию придаст новые динамику и импульс отношениям двух стран, считает спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T22:17:00+03:00

2025-07-29T22:17:00+03:00

2025-07-29T22:17:00+03:00

малайзия

россия

валентина матвиенко

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ЖЕНЕВА, 29 июл - РИА Новости. Визит короля Малайзии Султана Ибрагима в начале августа в Россию придаст новые динамику и импульс отношениям двух стран, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Газета Star со ссылкой на администрацию королевского двора 16 июля сообщила, что король Малайзии посетит РФ с государственным визитом в августе. "С большим нетерпением, это уже анонсировано, мы ждем государственный визит в Российскую Федерацию верховного правителя Султана Ибрагима. Он должен состояться... в начале августа. Мы уверены, что это придаст новую динамику, новый импульс отношениям между нашими странами", - сказала Матвиенко в ходе встречи с председателем палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдулом во время беседы на полях шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве. Политик отметила, что Россию и Малайзию связывают многие годы дружбы и взаимопонимания. "В последние годы отношения существенно активизировались", - рассказала Матвиенко. Спикер СФ заявила, что успешно прошел майский визит премьера Малайзии Анвара Ибрагима в Россию, который дал мощный импульс развитию двусторонних отношений. Она напомнила о состоявшихся переговорах с президентом России Владимиром Путиным и участии премьера в Казанском международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир". "В прошлом году (премьер - ред.) в качестве главного гостя участвовал в Восточном экономическом форуме. Мы ценим его личный вклад в продвижение российско-малайзийского сотрудничества", - добавила Матвиенко. Кроме того, парламентарий поприветствовала подключение Малайзии к БРИКС в качестве государства–партнера. "Россия изначально поддерживала это желание Малайзии, для которой открываются новые возможности для экономического взаимодействия со всеми странами БРИКС. Сегодня это одно из самых эффективных интеграционных объединений: оно набирает политический вес и значимость, является одной из опор формирующегося многополярного мира. Его ценность в том, что все страны дружат в интересах развития национальных экономик на уважительной и взаимовыгодной основе, нет доминирования одной страны", - подчеркнула Матвиенко. Политик также выразила уверенность в успехе малайзийского председательства в АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). "На Малайзию возложена важная миссия сохранения единства ассоциации и ее центральной роли в региональных делах", - задекларировала Матвиенко. Помимо этого, спикер Совфеда объявила о планах направить в Малайзию в сентябре делегацию СФ для участия в новой Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА). Матвиенко также указала на конструктивный подход малайзийских парламентариев на международных площадках и поблагодарила за участие в мероприятиях, которые проводятся в России. РИА Новости выступало генеральным медиапартнером и фотохостом состоявшегося 13-18 мая форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.

https://ria.ru/20250702/malajzija-2026651375.html

https://ria.ru/20250725/konflikt-2031361986.html

https://ria.ru/20250724/samolet-2031253150.html

https://ria.ru/20250710/konflikt-2028367413.html

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малайзия, россия, валентина матвиенко, в мире