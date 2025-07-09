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Ловушка для Трампа: Илон Маск задумал вернуться в Белый дом - РИА Новости, 09.07.2025
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08:00 09.07.2025 (обновлено: 11:37 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/mask-2027915995.html
Ловушка для Трампа: Илон Маск задумал вернуться в Белый дом
Ловушка для Трампа: Илон Маск задумал вернуться в Белый дом - РИА Новости, 09.07.2025
Ловушка для Трампа: Илон Маск задумал вернуться в Белый дом
В США вот-вот появится третья партия — несмотря на историческое доминирование демократов и республиканцев, американская политическая система это вполне... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T08:00:00+03:00
2025-07-09T11:37:00+03:00
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дональд трамп
павел святенков
илон маск
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В США вот-вот появится третья партия — несмотря на историческое доминирование демократов и республиканцев, американская политическая система это вполне допускает. Подобные проекты обычно успеха не имели, но сейчас, кажется, другая ситуация. Расклад сил вполне может поменяться.Каждый голос важенСлухи о том, что бывший соратник Дональда Трампа создаст некую третью партию, сразу разделили экспертное сообщество. Одни аналитики считают, что это не в интересах самого предпринимателя: мол, он лишь распылит голоса электората основных партий — "слонов" и "ослов" (республиканцев и демократов соответственно), — но сам не получит никаких законодательных преимуществ.Другие апеллируют к эксцентричности миллиардера, который может позволить себе финансировать собственную партию даже без особых перспектив.Кто прав — видимо, покажет время. Но как бы то ни было, Маск официально объявил о создании партии. И уже подал документы на ее регистрацию.Назвал он ее в своем стиле, категорично — партия "Америка" (или "Американская партия"). По-английски American Party звучит двояко: и как политическое движение, и как "вечеринка" (party). Хотя едва ли Маск намерен превратить свою идею исключительно в веселое времяпровождение.Планы у предпринимателя вполне конкретные: положить конец доминированию "слонов". И он действительно не рассчитывает на то, чтобы занять лидирующую роль на давно поделенной демократами и республиканцами поляне.В то же время Маск всерьез настроен получить несколько мест в конгрессе.Разрыв между демократами и республиканцами в нижней и верхней палатах — зачастую лишь единицы. Поэтому протеже бизнесмена вполне могут, даже находясь в меньшинстве, стать значимой силой и влиять на судьбу инициатив обеих партий.Конечно, в таком случае обе силы будут всячески умасливать "Американскую вечеринку"."Династическая традиция"Но все это пока лишь в теории. Необходимо напомнить, что в США исторически существуют не только республиканцы и демократы. Например, есть Зеленая партия, которая на нескольких президентских выборах даже выдвигала собственных кандидатов. А те, в свою очередь, умудрялись перешагнуть психологическую отметку в пару процентов.Тем не менее, несмотря на модную повестку "зеленых" — а подобные партии есть почти в любой стране Евросоюза — в США они значимой популярности не снискали.Проценты, полученные на выборах, — в первую очередь результат протестного голосования, декларативного несогласия части общества с "ослами" и "слонами". Речи о симпатии к третьим тут не идет.В чем же причина подобного консерватизма?Джек Стефенсон из Нью-Йорка в разговоре с РИА Новости напоминает: Демократическая и Республиканская партии — старейшие из дотянувших до наших дней. Потому и приверженность к одной из них — нечто вроде династической традиции в американских семьях."Редко можно встретить людей, которые, живя в одном и том же штате, вдруг поддерживают не ту же самую партию, что их родители. Это впитано с детства, и поменять ситуацию может только радикальная смена места жительства, с "красного" (республиканского) города на "синий" (демократический) или наоборот, — подчеркивает он. — Иногда люди в таком случае примыкают как раз к третьей партии. Но для этого она должна быть сильна хотя бы на уровне штата".Конечно, не всегда кандидаты от партии нравятся ее членам. Но главное все же — общая симпатия к платформе, идеологии. А нового лидера, если нынешний не устраивает, можно и подождать четыре года."Это нечто вроде субкультур"Трамп уже поднял на смех планы бывшего соратника. Апеллировал он, естественно, к устоявшейся политической системе."Создавать третью партию смешно, — заявил американский президент. — У нас огромный успех с Республиканской партией. Система всегда строилась на двух силах, третьи никогда не работали. Он (Маск. — Прим. ред.) может развлекаться, но это просто добавит хаоса". По мнению Трампа, его бывший соратник "сошел с рельсов".Опрошенные РИА Новости эксперты согласны с американским президентом. Однако инициатива бизнесмена все же опасна для Вашингтона."Конечно, у "Американской партии" главным образом роль спойлера, — отмечает профессор Института философии РАН, политолог Борис Межуев. — Маск и его команда будут перетягивать, или, по крайней мере, пытаться переманить часть электората".Предпосылки к этому имеются. Согласно недавнему опросу , отдать за нее голоса готовы аж 40 процентов американцев. В то же время переоценивать эти цифры не стоит: 14 процентов респондентов ответили в духе знаменитого "хайли лайкли", то есть, "весьма вероятно", остальные 26 высказались с еще меньшей степенью уверенности."Партийная принадлежность — нечто вроде субкультуры. Старые надоели, а Маск вроде бы дает альтернативу. Но все будет зависеть от того, что принципиально новое он предложит", — отмечает в беседе с РИА Новости Клаус Штубберт, IT-специалист из техасского Остина.Заденет всехТак что с исчезновением эффекта новизны и поддержки у Маска может поубавиться. Особенно если "слоны" и "ослы" не будут сидеть без дела."Пока неясно, по кому ударит "Американская партия" сильнее. Вполне вероятно, она оттянет голоса у демократов, которые не могут предложить альтернативу Трампу. С другой стороны, точно подпортит жизнь и действующему президенту, так как его поддержка среди республиканцев далеко не всеобъемлющая", — указывает Межуев.Политолог Павел Святенков считает, что "Американская партия" ударит и по "ослам", и по "слонам", но по вторым — с большей вероятностью."Третья сила, безусловно, может иметь значение в межпартийной борьбе не только на уровне конгресса, но и в президентскую кампанию. Достаточно вспомнить, что выдвижение в 1912-м Теодора Рузвельта кандидатом от Прогрессивной партии в период раскола среди республиканцев отняло у них голоса, позволив победить демократу Вудро Вильсону. В 1992-м Билл Клинтон, не набрав большинства голосов, опередил Джорджа Буша-старшего благодаря оттянувшему у него электорат третьему кандидату, Россу Перо", — напоминает Святенков.Поэтому опасность для трампистов вполне реальная. В связи с этим, считает эксперт, для президента сейчас по-прежнему актуальным остается примирение с Маском: "Иначе они немало посуды побьют".Однако признаков потепления пока нет. А значит, стороны будут лишь повышать ставки.
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РИА Новости
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в мире, нью-йорк (город), сша, вашингтон (штат), дональд трамп, павел святенков, илон маск, российская академия наук
В мире, Нью-Йорк (город), США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Павел Святенков, Илон Маск, Российская академия наук
Ловушка для Трампа: Илон Маск задумал вернуться в Белый дом

Политолог Межуев: Маск создает партию-спойлер для оттягивания голосов

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В США вот-вот появится третья партия — несмотря на историческое доминирование демократов и республиканцев, американская политическая система это вполне допускает. Подобные проекты обычно успеха не имели, но сейчас, кажется, другая ситуация. Расклад сил вполне может поменяться.

Каждый голос важен

Слухи о том, что бывший соратник Дональда Трампа создаст некую третью партию, сразу разделили экспертное сообщество. Одни аналитики считают, что это не в интересах самого предпринимателя: мол, он лишь распылит голоса электората основных партий — "слонов" и "ослов" (республиканцев и демократов соответственно), — но сам не получит никаких законодательных преимуществ.
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск
Другие апеллируют к эксцентричности миллиардера, который может позволить себе финансировать собственную партию даже без особых перспектив.
Кто прав — видимо, покажет время. Но как бы то ни было, Маск официально объявил о создании партии. И уже подал документы на ее регистрацию.
Назвал он ее в своем стиле, категорично — партия "Америка" (или "Американская партия"). По-английски American Party звучит двояко: и как политическое движение, и как "вечеринка" (party). Хотя едва ли Маск намерен превратить свою идею исключительно в веселое времяпровождение.
© AP PhotoИлон Маск на заседании кабинета американской администрации
Илон Маск на заседании кабинета американской администрации - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo
Илон Маск на заседании кабинета американской администрации
Планы у предпринимателя вполне конкретные: положить конец доминированию "слонов". И он действительно не рассчитывает на то, чтобы занять лидирующую роль на давно поделенной демократами и республиканцами поляне.
В то же время Маск всерьез настроен получить несколько мест в конгрессе.
Разрыв между демократами и республиканцами в нижней и верхней палатах — зачастую лишь единицы. Поэтому протеже бизнесмена вполне могут, даже находясь в меньшинстве, стать значимой силой и влиять на судьбу инициатив обеих партий.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Конечно, в таком случае обе силы будут всячески умасливать "Американскую вечеринку".

"Династическая традиция"

Но все это пока лишь в теории. Необходимо напомнить, что в США исторически существуют не только республиканцы и демократы. Например, есть Зеленая партия, которая на нескольких президентских выборах даже выдвигала собственных кандидатов. А те, в свою очередь, умудрялись перешагнуть психологическую отметку в пару процентов.
Тем не менее, несмотря на модную повестку "зеленых" — а подобные партии есть почти в любой стране Евросоюза — в США они значимой популярности не снискали.
© AP Photo / LaDonna Allard Кандидат в президенты США от Зеленой партии Джилл Стайн. 8 сентября 2016 года
Кандидат в президенты США от Зеленой партии Джилл Стайн. 8 сентября 2016 года - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / LaDonna Allard
Кандидат в президенты США от Зеленой партии Джилл Стайн. 8 сентября 2016 года
Проценты, полученные на выборах, — в первую очередь результат протестного голосования, декларативного несогласия части общества с "ослами" и "слонами". Речи о симпатии к третьим тут не идет.
В чем же причина подобного консерватизма?
Джек Стефенсон из Нью-Йорка в разговоре с РИА Новости напоминает: Демократическая и Республиканская партии — старейшие из дотянувших до наших дней. Потому и приверженность к одной из них — нечто вроде династической традиции в американских семьях.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкДелегаты во время общенационального съезда Республиканской партии в Кливленде
Делегаты во время общенационального съезда Республиканской партии в Кливленде - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости
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Делегаты во время общенационального съезда Республиканской партии в Кливленде
"Редко можно встретить людей, которые, живя в одном и том же штате, вдруг поддерживают не ту же самую партию, что их родители. Это впитано с детства, и поменять ситуацию может только радикальная смена места жительства, с "красного" (республиканского) города на "синий" (демократический) или наоборот, — подчеркивает он. — Иногда люди в таком случае примыкают как раз к третьей партии. Но для этого она должна быть сильна хотя бы на уровне штата".
Конечно, не всегда кандидаты от партии нравятся ее членам. Но главное все же — общая симпатия к платформе, идеологии. А нового лидера, если нынешний не устраивает, можно и подождать четыре года.
© AP Photo / Matt YorkВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Matt York
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне

"Это нечто вроде субкультур"

Трамп уже поднял на смех планы бывшего соратника. Апеллировал он, естественно, к устоявшейся политической системе.
"Создавать третью партию смешно, — заявил американский президент. — У нас огромный успех с Республиканской партией. Система всегда строилась на двух силах, третьи никогда не работали. Он (Маск. — Прим. ред.) может развлекаться, но это просто добавит хаоса". По мнению Трампа, его бывший соратник "сошел с рельсов".
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп общается с журналистами на борту Air Force One
Президент Дональд Трамп общается с журналистами на борту Air Force One - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Дональд Трамп общается с журналистами на борту Air Force One
Опрошенные РИА Новости эксперты согласны с американским президентом. Однако инициатива бизнесмена все же опасна для Вашингтона.
"Конечно, у "Американской партии" главным образом роль спойлера, — отмечает профессор Института философии РАН, политолог Борис Межуев. — Маск и его команда будут перетягивать, или, по крайней мере, пытаться переманить часть электората".
Предпосылки к этому имеются. Согласно недавнему опросу , отдать за нее голоса готовы аж 40 процентов американцев. В то же время переоценивать эти цифры не стоит: 14 процентов респондентов ответили в духе знаменитого "хайли лайкли", то есть, "весьма вероятно", остальные 26 высказались с еще меньшей степенью уверенности.
© AP Photo / Chris PizzelloИзбиратели голосуют на выборах президента США в библиотеке Рональда Рейгана в Сими-Вэлли
Избиратели голосуют на выборах президента США в библиотеке Рорнальда Рейгана в Сими-Вэлли - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
Избиратели голосуют на выборах президента США в библиотеке Рональда Рейгана в Сими-Вэлли
"Партийная принадлежность — нечто вроде субкультуры. Старые надоели, а Маск вроде бы дает альтернативу. Но все будет зависеть от того, что принципиально новое он предложит", — отмечает в беседе с РИА Новости Клаус Штубберт, IT-специалист из техасского Остина.

Заденет всех

Так что с исчезновением эффекта новизны и поддержки у Маска может поубавиться. Особенно если "слоны" и "ослы" не будут сидеть без дела.
"Пока неясно, по кому ударит "Американская партия" сильнее. Вполне вероятно, она оттянет голоса у демократов, которые не могут предложить альтернативу Трампу. С другой стороны, точно подпортит жизнь и действующему президенту, так как его поддержка среди республиканцев далеко не всеобъемлющая", — указывает Межуев.
© AP Photo / Brandon BellДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Brandon Bell
Дональд Трамп и Илон Маск
Политолог Павел Святенков считает, что "Американская партия" ударит и по "ослам", и по "слонам", но по вторым — с большей вероятностью.
"Третья сила, безусловно, может иметь значение в межпартийной борьбе не только на уровне конгресса, но и в президентскую кампанию. Достаточно вспомнить, что выдвижение в 1912-м Теодора Рузвельта кандидатом от Прогрессивной партии в период раскола среди республиканцев отняло у них голоса, позволив победить демократу Вудро Вильсону. В 1992-м Билл Клинтон, не набрав большинства голосов, опередил Джорджа Буша-старшего благодаря оттянувшему у него электорат третьему кандидату, Россу Перо", — напоминает Святенков.
© AP Photo / Susan WalshБывший президент Билл Клинтон выступает во время мероприятия в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне
Бывший президент Билл Клинтон выступает во время мероприятия в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Бывший президент Билл Клинтон выступает во время мероприятия в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне
Поэтому опасность для трампистов вполне реальная. В связи с этим, считает эксперт, для президента сейчас по-прежнему актуальным остается примирение с Маском: "Иначе они немало посуды побьют".
Однако признаков потепления пока нет. А значит, стороны будут лишь повышать ставки.
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