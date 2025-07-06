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Маск подал документы на регистрацию партии - РИА Новости, 06.07.2025
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16:49 06.07.2025 (обновлено: 17:53 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/mask--2027510597.html
Маск подал документы на регистрацию партии
Маск подал документы на регистрацию партии - РИА Новости, 06.07.2025
Маск подал документы на регистрацию партии
Предприниматель Илон Маск подал документы на регистрацию партии, следует из реестра американского избиркома. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:49:00+03:00
2025-07-06T17:53:00+03:00
илон маск
сша
в мире
дональд трамп
tesla motors
техас
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ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск подал документы на регистрацию партии, следует из реестра американского избиркома.В еще необработанной заявке значится название America Party (AMEP), что в переводе — "Партия Америки" или "Партия Америка". Ее казначеем указан финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджи.Позднее были поданы документы на регистрацию Маска как кандидата на выборы в нижнюю палата конгресса от штата Техас. Казначеем кампании также указан сотрудник Tesla. При этом бизнесмен пока не объявлял о планах избираться в палату представителей.Американским властям предстоит проверить, являются ли эти заявки аутентичными.Планы Маска
https://ria.ru/20250702/mask-2026764575.html
https://ria.ru/20250706/musk-2027482960.html
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сша
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илон маск, сша, в мире, дональд трамп, tesla motors, техас
Илон Маск, США, В мире, Дональд Трамп, Tesla motors, Техас
Маск подал документы на регистрацию партии

Маск подал документы на регистрацию политической партии в США

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск подал документы на регистрацию партии, следует из реестра американского избиркома.
В еще необработанной заявке значится название America Party (AMEP), что в переводе — "Партия Америки" или "Партия Америка". Ее казначеем указан финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджи.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Маску предрекли трудности при создании собственной партии
2 июля, 15:55
Позднее были поданы документы на регистрацию Маска как кандидата на выборы в нижнюю палата конгресса от штата Техас. Казначеем кампании также указан сотрудник Tesla. При этом бизнесмен пока не объявлял о планах избираться в палату представителей.
Американским властям предстоит проверить, являются ли эти заявки аутентичными.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Маск пообещал супервеселье на учредительном съезде своей партии
Вчера, 13:56

Планы Маска

  • Миллиардер выступил с идеей создать партию в конце июня, заявив, что сейчас США — "однопартийная" страна.
  • Это произошло на фоне несогласия с законопроектом президента Дональда Трампа, который сокращает федеральные расходы, но дает серьезные налоговые льготы.
  • Маск отмечал, что бюджетный дефицит Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американцы столкнутся с непосильным долгом.
  • Трамп в ответ на критику сказал, что без субсидий предпринимателю придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
  • Согласно данным опроса компании Quantus Insights, 40 процентов американцев, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию Маска.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Маск сделал неожиданное заявление о Трампе
2 июля, 09:35
 
Илон МаскСШАВ миреДональд ТрампTesla motorsТехас
 
 
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