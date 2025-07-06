Маск подал документы на регистрацию партии
Маск подал документы на регистрацию политической партии в США
© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск подал документы на регистрацию партии, следует из реестра американского избиркома.
В еще необработанной заявке значится название America Party (AMEP), что в переводе — "Партия Америки" или "Партия Америка". Ее казначеем указан финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджи.
Позднее были поданы документы на регистрацию Маска как кандидата на выборы в нижнюю палата конгресса от штата Техас. Казначеем кампании также указан сотрудник Tesla. При этом бизнесмен пока не объявлял о планах избираться в палату представителей.
Американским властям предстоит проверить, являются ли эти заявки аутентичными.
Планы Маска
- Миллиардер выступил с идеей создать партию в конце июня, заявив, что сейчас США — "однопартийная" страна.
- Это произошло на фоне несогласия с законопроектом президента Дональда Трампа, который сокращает федеральные расходы, но дает серьезные налоговые льготы.
- Маск отмечал, что бюджетный дефицит Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американцы столкнутся с непосильным долгом.
- Трамп в ответ на критику сказал, что без субсидий предпринимателю придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
- Согласно данным опроса компании Quantus Insights, 40 процентов американцев, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию Маска.
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