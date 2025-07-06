https://ria.ru/20250706/mask--2027510597.html

Маск подал документы на регистрацию партии

Маск подал документы на регистрацию партии - РИА Новости, 06.07.2025

Маск подал документы на регистрацию партии

Предприниматель Илон Маск подал документы на регистрацию партии, следует из реестра американского избиркома. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T16:49:00+03:00

2025-07-06T16:49:00+03:00

2025-07-06T17:53:00+03:00

илон маск

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ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск подал документы на регистрацию партии, следует из реестра американского избиркома.В еще необработанной заявке значится название America Party (AMEP), что в переводе — "Партия Америки" или "Партия Америка". Ее казначеем указан финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджи.Позднее были поданы документы на регистрацию Маска как кандидата на выборы в нижнюю палата конгресса от штата Техас. Казначеем кампании также указан сотрудник Tesla. При этом бизнесмен пока не объявлял о планах избираться в палату представителей.Американским властям предстоит проверить, являются ли эти заявки аутентичными.Планы Маска

https://ria.ru/20250702/mask-2026764575.html

https://ria.ru/20250706/musk-2027482960.html

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илон маск, сша, в мире, дональд трамп, tesla motors, техас