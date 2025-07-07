https://ria.ru/20250707/mask-2027779132.html

Эксперт оценил шансы партии Маска на успех

Эксперт оценил шансы партии Маска на успех - РИА Новости, 07.07.2025

Эксперт оценил шансы партии Маска на успех

Новая партия в США, о создании которой объявил миллиардер Илон Маск, может выиграть некоторые местные выборы и получить несколько мест в конгрессе, но для... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T21:04:00+03:00

2025-07-07T21:04:00+03:00

2025-07-07T21:04:00+03:00

сша

эрл расмуссен

илон маск

дональд трамп

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Новая партия в США, о создании которой объявил миллиардер Илон Маск, может выиграть некоторые местные выборы и получить несколько мест в конгрессе, но для больших побед нужны время и несравненно более серьезные усилия, заявил в интервью РИА Новости бывший исполнительный директор вашингтонского "Евразия-Центра" и подполковник в отставке Эрл Расмуссен. В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом президента США Дональда Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в Соединенных Штатах новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР". В воскресенье Маск официально подал документы на регистрацию своей партии в США. В еще не обработанной избиркомом заявке значится, что названием партии будет America Party (AMEP), в переводе с английского языка - "Партия Америки" или "Партия Америка". "Я не жду, что новая партия одержит ключевые победы. Но не исключаю, что она выиграет какие-то местные выборы и получит одно или два места в конгрессе, а также получит тот голос, который сможет оказывать влияние на выборы и политику в стране", - сказал Расмуссен. Он выразил уверенность в том, что США испытывают острую необходимость в создании третьей политической силы, которая действовала бы помимо уже существующих Республиканской и Демократической партий. Однако, по мнению эксперта, для того, чтобы стать конкурентоспособной, новой партии требуется серьезное финансирование, организационная структура, а также несколько лет активной деятельности. "Сказать проще, чем сделать. В каждом штате свои законы, а кроме того, существуют еще и федеральные законы по выборам", - сказал он. Расмуссен подчеркнул, что на перспективы новой партии также может повлиять то, что многие американцы разочарованы деятельностью Маска во главе департамента эффективности правительства США (DOGE) "Безусловно, некоторые сокращения были необходимы, как и повышение эффективности работы правительства. Однако многие шаги были сделаны без какой-либо предварительной подготовки и четкой стратегии", - полагает Расмуссен. Трамп в понедельник назвал смехотворным решение своего бывшего соратника Маска создать свою политическую партию.

https://ria.ru/20250707/mask-2027623550.html

https://ria.ru/20250608/ssha-2021510629.html

https://ria.ru/20250707/tramp-2027563641.html

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сша, эрл расмуссен, илон маск, дональд трамп, в мире