https://ria.ru/20250612/ssha-2022225851.html

"Выберут преемника". Стало известно, что воссоединит Трампа с Маском

"Выберут преемника". Стало известно, что воссоединит Трампа с Маском - РИА Новости, 12.06.2025

"Выберут преемника". Стало известно, что воссоединит Трампа с Маском

Между президентом США и его бывшим верным соратником Илоном Маском после ссоры в соцсетях вроде бы наметилось примирение. Во всяком случае, так можно трактовать РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T08:00:00+03:00

2025-06-12T08:00:00+03:00

2025-06-12T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Между президентом США и его бывшим верным соратником Илоном Маском после ссоры в соцсетях вроде бы наметилось примирение. Во всяком случае, так можно трактовать некоторое смягчение их высказываний. В том, что стоит за разрывом отношений союзников и чего от них ждать в будущем, разбиралось РИА Новости.Общий враг объединяетНа днях Маск внезапно опубликовал твит "в поддержку Трампа" — репост обращения президента к губернатору штата Калифорния Гэвину Ньюсому и мэру Лос-Анджелеса Карен Басс с призывом извиниться за "абсолютно ужасную работу", которая привела к протестам.Демократ Ньюсом, которого, к слову, рассматривали как одного из кандидатов для замены Байдена, одинаково неприятен и Трампу, и Маску. Он много лет пользуется массовой поддержкой калифорнийцев. И настолько раздражает президента, что в январе тот хотел сместить его из-за пожаров.Трамп же в разговоре с журналистами о предполагаемой наркозависимости Маска сказал, что ни о чем подобном не слышал."Понимаете, у нас были нормальные отношения, и я просто желаю ему всего хорошего", — добавил президент.Инженер против политикаОтец предпринимателя Эррол Маск недавно посетил Москву. Естественно, его спрашивали о главном медийном скандале первых чисел июня.Гость объяснил ссору тем, что один — инженер, а второй — политик. И Илон просто хотел уберечь главу государства от принятия закона с уступками демократам.Тут стоит заметить, что "инженер" тоже давно занимается политикой. А его сотрудничество с Трампом уходит корнями еще в 2016-й, когда Маск основал Президентский форум по стратегии и политике.Рычаги давленияОдин из главных вопросов, занимающих западные СМИ: что произойдет, если наметившееся потепление между партнерами не увенчается примирением. Ведь у каждого есть варианты, как усложнить жизнь оппоненту.С одной стороны, Маск — важный финансовый донор для республиканцев. Более того, многих избирателей привел к Трампу именно он.Маск обеспечил президенту, шедшему к власти под лозунгами борьбы за рабочий класс, поддержку высокообразованных технарей, прислушивавшихся к своему кумиру.С другой стороны, у Трампа есть административный ресурс. Но прибегать к нему против Маска рискованно: ведь демократов президент обвиняет именно в злоупотреблении властью. Давить через контракты с NASA тоже опасно: космическое агентство сильно зависит от Space X.Это личные амбиции?Бывший советник Трампа Стив Бэннон считает, что после публичной ссоры примирение невозможно.Истоки скандала он усматривает не в дискуссиях о законопроекте, а в личных амбициях Маска, не желавшего покидать Департамент эффективности правительства (DOGE), созданный специально под него. Закон запрещал ему возглавлять DOGE более 130 дней."Илон попросил продлить срок — президент отказал. Думаю, это было началом трений. С декабря (когда состоялся упоминаемый экс-советником разговор. — Прим. ред.) это было неизбежно. Полагаю, президент должен заняться этим как вопросом национальной безопасности сейчас", — отметил Бэннон.Он в принципе считает Маска угрозой — из-за связей с Китаем, наркотиков и голословных обвинений в адрес Трампа. Особое негодование у него вызвал призыв к импичменту президента."Это так возмутительно. Он перешел Рубикон, и пути назад нет", — заключил Бэннон.А председателя группы по надзору за правительством США Campaign Legal Center (CLC) Тревора Поттера больше беспокоит Трамп: "Он публично и ненадлежащим образом угрожает использовать огромную контрактную власть в качестве оружия, чтобы наказать кого-то за его критику. Это абсолютное злоупотребление". Имеется в виду возможное прекращение сотрудничества государства со Space X.Есть и конспирологи, расценивающие весь скандал как шоу, которое завершится возвращением Маска в ближний круг Трампа. По их мнению, нынешняя публичная перепалка — лишь способ отвлечь внимание от непопулярных мер главы государства.От "слива" до политической созависимостиПолитолог Павел Святенков предлагает взглянуть на конфликт Трампа и Маска шире. Президент набрался опыта и, дабы отвести от себя негатив, преследовавший его при первом сроке правления, взял на роль "осушителя вашингтонского болота" именно амбициозного бизнесмена. Естественно, с целью "слить" его в подходящий момент."Достаточно вспомнить слова вице-президента Джея Ди Вэнса, сказанные в феврале: Европа потерпит Маска несколько месяцев, если уж США вынесли десятилетие Греты Тунберг. Ирония и в том, что речь идет только о месяцах, и в том, что влиятельнейшего изобретателя и бизнесмена представитель Белого дома поставил на одну ступень с не самым умным подростком", — указал эксперт в беседе с РИА Новости.Впрочем, вряд ли Трамп планировал прямую конфронтацию: скорее всего, Маск понял, что утрачивает символическое значение, сопровождавшее избирательную кампанию. И потому решил первым дистанцироваться от администрации.Но мириться придется. Гипотетическая "третья сила", которую якобы может возглавить Маск, — рискованная перспектива и для него, и для Трампа, добавляет Святенков. Новая партия станет спойлером для республиканцев, потому что оттянет голоса именно у них. Учитывая репутацию Маска, демократы вряд ли массово перейдут в его лагерь."Пусть Трамп и не может баллотироваться в 2028-м, ему важно оставить после себя преемника. Хотя бы ради уверенности, что против него не откроют заново приостановленные пока дела. Поражение республиканцев для него опасно", — уточняет политолог.Что касается Маска, то ему партия имени себя самого лишь навредит. Всех республиканцев он не переманит, а демократы в случае победы опять же не забудут ему трампистского прошлого.Специалист по американской политике Борис Ширяев также считает третью партию нереальной. И даже не столько из-за политических задач тех же Трампа или Маска, сколько в силу традиций. Все подобные попытки в США потерпели крах."Разговоры об этом лишены всякого смысла", — уверен эксперт.Но в ссоре Трампа и Маска он видит первую ласточку важной тенденции. "В американских элитах наметился раскол по разным линиям. Поведение Маска — богатейшего и влиятельного человека — по отношению к президенту не сулит ничего хорошего", — подчеркнул политолог.Так что речь уже не о том, помирятся ли конкретно Маск и Трамп, а о том, сколько других скандалов и противоречий в верхушке США породит пример их конфликта.

https://ria.ru/20250610/ssha-2021824275.html

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https://ria.ru/20250611/mask--2022177219.html

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в мире, сша, калифорния, лос-анджелес, илон маск, конфликт трампа и маска, дональд трамп