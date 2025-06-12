"Выберут преемника". Стало известно, что воссоединит Трампа с Маском
Политолог Святенков: Трамп и Маск будут вынуждены помириться
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Илон Маск
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Илон Маск
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Между президентом США и его бывшим верным соратником Илоном Маском после ссоры в соцсетях вроде бы наметилось примирение. Во всяком случае, так можно трактовать некоторое смягчение их высказываний. В том, что стоит за разрывом отношений союзников и чего от них ждать в будущем, разбиралось РИА Новости.
Общий враг объединяет
На днях Маск внезапно опубликовал твит "в поддержку Трампа" — репост обращения президента к губернатору штата Калифорния Гэвину Ньюсому и мэру Лос-Анджелеса Карен Басс с призывом извиниться за "абсолютно ужасную работу", которая привела к протестам.
Демократ Ньюсом, которого, к слову, рассматривали как одного из кандидатов для замены Байдена, одинаково неприятен и Трампу, и Маску. Он много лет пользуется массовой поддержкой калифорнийцев. И настолько раздражает президента, что в январе тот хотел сместить его из-за пожаров.
Трамп же в разговоре с журналистами о предполагаемой наркозависимости Маска сказал, что ни о чем подобном не слышал.
"Понимаете, у нас были нормальные отношения, и я просто желаю ему всего хорошего", — добавил президент.
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
Инженер против политика
Отец предпринимателя Эррол Маск недавно посетил Москву. Естественно, его спрашивали о главном медийном скандале первых чисел июня.
Гость объяснил ссору тем, что один — инженер, а второй — политик. И Илон просто хотел уберечь главу государства от принятия закона с уступками демократам.
Тут стоит заметить, что "инженер" тоже давно занимается политикой. А его сотрудничество с Трампом уходит корнями еще в 2016-й, когда Маск основал Президентский форум по стратегии и политике.
© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп выступает перед журналистами на территории Белого дома
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп выступает перед журналистами на территории Белого дома
Рычаги давления
Один из главных вопросов, занимающих западные СМИ: что произойдет, если наметившееся потепление между партнерами не увенчается примирением. Ведь у каждого есть варианты, как усложнить жизнь оппоненту.
С одной стороны, Маск — важный финансовый донор для республиканцев. Более того, многих избирателей привел к Трампу именно он.
Маск обеспечил президенту, шедшему к власти под лозунгами борьбы за рабочий класс, поддержку высокообразованных технарей, прислушивавшихся к своему кумиру.
С другой стороны, у Трампа есть административный ресурс. Но прибегать к нему против Маска рискованно: ведь демократов президент обвиняет именно в злоупотреблении властью. Давить через контракты с NASA тоже опасно: космическое агентство сильно зависит от Space X.
© AP Photo / John RaouxКосмический корабль Crew Dragon отправляется на Международную космическую станцию
© AP Photo / John Raoux
Космический корабль Crew Dragon отправляется на Международную космическую станцию
Это личные амбиции?
Бывший советник Трампа Стив Бэннон считает, что после публичной ссоры примирение невозможно.
Истоки скандала он усматривает не в дискуссиях о законопроекте, а в личных амбициях Маска, не желавшего покидать Департамент эффективности правительства (DOGE), созданный специально под него. Закон запрещал ему возглавлять DOGE более 130 дней.
"Илон попросил продлить срок — президент отказал. Думаю, это было началом трений. С декабря (когда состоялся упоминаемый экс-советником разговор. — Прим. ред.) это было неизбежно. Полагаю, президент должен заняться этим как вопросом национальной безопасности сейчас", — отметил Бэннон.
Он в принципе считает Маска угрозой — из-за связей с Китаем, наркотиков и голословных обвинений в адрес Трампа. Особое негодование у него вызвал призыв к импичменту президента.
"Это так возмутительно. Он перешел Рубикон, и пути назад нет", — заключил Бэннон.
А председателя группы по надзору за правительством США Campaign Legal Center (CLC) Тревора Поттера больше беспокоит Трамп: "Он публично и ненадлежащим образом угрожает использовать огромную контрактную власть в качестве оружия, чтобы наказать кого-то за его критику. Это абсолютное злоупотребление". Имеется в виду возможное прекращение сотрудничества государства со Space X.
Есть и конспирологи, расценивающие весь скандал как шоу, которое завершится возвращением Маска в ближний круг Трампа. По их мнению, нынешняя публичная перепалка — лишь способ отвлечь внимание от непопулярных мер главы государства.
© AP Photo / Evan VucciИлон Маск и Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск и Дональд Трамп
От "слива" до политической созависимости
Политолог Павел Святенков предлагает взглянуть на конфликт Трампа и Маска шире. Президент набрался опыта и, дабы отвести от себя негатив, преследовавший его при первом сроке правления, взял на роль "осушителя вашингтонского болота" именно амбициозного бизнесмена. Естественно, с целью "слить" его в подходящий момент.
"Достаточно вспомнить слова вице-президента Джея Ди Вэнса, сказанные в феврале: Европа потерпит Маска несколько месяцев, если уж США вынесли десятилетие Греты Тунберг. Ирония и в том, что речь идет только о месяцах, и в том, что влиятельнейшего изобретателя и бизнесмена представитель Белого дома поставил на одну ступень с не самым умным подростком", — указал эксперт в беседе с РИА Новости.
Впрочем, вряд ли Трамп планировал прямую конфронтацию: скорее всего, Маск понял, что утрачивает символическое значение, сопровождавшее избирательную кампанию. И потому решил первым дистанцироваться от администрации.
Но мириться придется. Гипотетическая "третья сила", которую якобы может возглавить Маск, — рискованная перспектива и для него, и для Трампа, добавляет Святенков. Новая партия станет спойлером для республиканцев, потому что оттянет голоса именно у них. Учитывая репутацию Маска, демократы вряд ли массово перейдут в его лагерь.
"Пусть Трамп и не может баллотироваться в 2028-м, ему важно оставить после себя преемника. Хотя бы ради уверенности, что против него не откроют заново приостановленные пока дела. Поражение республиканцев для него опасно", — уточняет политолог.
Что касается Маска, то ему партия имени себя самого лишь навредит. Всех республиканцев он не переманит, а демократы в случае победы опять же не забудут ему трампистского прошлого.
© AP Photo / John LocherЛюди радуются во время собрания демократов Невады в ночь выборов президента США
© AP Photo / John Locher
Люди радуются во время собрания демократов Невады в ночь выборов президента США
Специалист по американской политике Борис Ширяев также считает третью партию нереальной. И даже не столько из-за политических задач тех же Трампа или Маска, сколько в силу традиций. Все подобные попытки в США потерпели крах.
"Разговоры об этом лишены всякого смысла", — уверен эксперт.
Но в ссоре Трампа и Маска он видит первую ласточку важной тенденции. "В американских элитах наметился раскол по разным линиям. Поведение Маска — богатейшего и влиятельного человека — по отношению к президенту не сулит ничего хорошего", — подчеркнул политолог.
Так что речь уже не о том, помирятся ли конкретно Маск и Трамп, а о том, сколько других скандалов и противоречий в верхушке США породит пример их конфликта.
© AP Photo / Susan WalshЗнак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Знак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне