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Высший Евразийский экономический совет

Высший Евразийский экономический совет - РИА Новости, 27.06.2025

Высший Евразийский экономический совет

Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T00:52:00+03:00

2025-06-27T00:52:00+03:00

2025-06-27T00:52:00+03:00

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Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В состав совета входят главы государств-членов либо главы правительств государств-членов (в соответствии с законодательством своего государства) Евразийского экономического союза – Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Международное интеграционное экономическое объединение ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно ведет свою работу с 1 января 2015 года. Согласно Договору о ЕАЭС, Высший Евразийский экономический совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Евразийского экономического союза.ВЕЭС утверждает порядок осуществления ЕАЭС международного сотрудничества, принимает решения о переговорах с третьей стороной от имени союза, в том числе о заключении с ней международных договоров, прекращении, приостановлении или о выходе из международного договора.Высший совет утверждает состав коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), распределяет обязанности между членами коллегии комиссии и прекращает их полномочия.Назначает председателя коллегии ЕЭК и принимает решение о досрочном прекращении его полномочий, назначает по представлению государств-членов судей Суда союза.ВЕЭС утверждает бюджет союза и определяет размеры долевых взносов государств-членов.Высший Евразийский экономический совет также определяет порядок принятия в союз новых членов и прекращения членства в союзе. В его полномочия также входит решение о предоставлении или об аннулировании статуса наблюдателя или статуса государства-кандидата на вступление в союз.Решения и распоряжения ВЕЭС принимаются консенсусом. Решения совета, связанные с прекращением членства государства в союзе, принимаются по принципу "консенсус минус голос государства-члена, уведомившего о своем намерении прекратить свое членство в союзе".Заседания Высшего Евразийского экономического совета проводятся не реже одного раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности союза по инициативе любого из государств-членов или его председателя могут созываться внеочередные заседания ВЕЭС.Заседания совета проводятся под руководством председателя.В заседаниях ВЕЭС по приглашения председателя могут участвовать члены совета ЕЭК, председатель коллегии ЕЭК и иные приглашенные лица. Список участников и формат заседаний совета определяются его председателем по согласования с членами ВЕЭС.Председательство в совете осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.Очередное заседание Высшего евразийского экономического совета прошло 26 декабря 2024 года в Ленинградской области. Заседание по традиции прошло в узком и расширенном составах. После того, как лидеры стран ЕАЭС обсудили стратегические направления деятельности союза, к ним присоединились президент Узбекистана, а также представители Ирана и Кубы.Всего в повестку саммита было включено около двух десятков вопросов. Лидеры стран ЕАЭС рассмотрели в том числе ход формирования общих рынков энергоресурсов и дальнейшую гармонизацию законодательства, перспективы развития сотрудничества с третьими странами, а также ряд рабочих вопросов. По итогам саммита был подписан пакет документов. В частности, Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьих сторон, которое дает возможность другим государствам присоединиться к транзитной системе ЕАЭС. Также были внесены изменения в договор о ЕАЭС в части процедуры принятия решений о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Кроме того, Высший Евразийский экономический совет предоставил Исламской Республике Иран статус государства – наблюдателя при ЕАЭС.В 2025 году в ЕАЭС председательствует Белоруссия. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 27 июня в Минске.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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справки, белоруссия, армения, казахстан, евразийский экономический союз, веэс, евразийская экономическая комиссия, россия, киргизия