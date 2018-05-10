Молдавия может стать первой страной-наблюдателем при ЕАЭС, заявил Додон

КИШИНЕВ, 10 мая — РИА Новости. Молдавия может стать первой страной, которая получит статус наблюдателя в Евразийском экономическом союза (ЕАЭС), этот вопрос могут рассмотреть на заседании в Сочи, заявил президент республики Игорь Додон в интервью РИА Новости.

Высший Евразийский экономический совет одобрил 14 апреля 2017 года предоставление Молдавии статуса государства-наблюдателя. Перед этим Додон подписал меморандум о сотрудничестве страны с ЕАЭС.

"У нас есть предварительное приглашение на заседание ЕАЭС в Сочи в качестве почетного гостя, есть все шансы, что вопрос о получении Молдавии статуса наблюдателя будет рассмотрен", — сказал Додон.

По словам президента, Молдавия может стать "первой страной, получившей статус наблюдателя". "Это даст нам возможность больше узнать о механизмах функционирования ЕАЭС и о том, как наши товары могут попасть на рынки Союза. Будет ли после этого следующий этап — зависит и от ЕАЭС, и от Молдавии, нужно, чтобы мы больше узнали друг о друге", — добавил он.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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