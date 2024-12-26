В ЕАЭС подписали соглашение о единой системе таможенного транзита
ЕАЭС подписал соглашение о единой системе таможенного транзита и третьих сторон
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета
Заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. Архивное фото
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьих сторон подписано по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
По его словам, главы государств рассмотрели ряд значимых вопросов интеграционной повестки по таким направлениям, как торговля, таможенное регулирование, международное сотрудничество, общие рынки, устранение препятствий на внутреннем рынке, ежегодная финансовая отчетность.
"Подписано два международных договора. Первый – внесены изменения в договор о ЕАЭС в части процедуры принятия решений о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Право Евразийского экономического союза корректируется на регулярной основе с учетом практики правоприменения. Второй – подписано соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьих сторон", - заявил Сагинтаев.
Он отметил, что соглашение дает возможность другим государствам присоединиться к транзитной системе ЕАЭС.
"Бенефициарами проекта могут стать страны Центральной Азии, Китай и другие наши торговые партнеры. Ключевая задача соглашения – обеспечить "бесшовность" перевозок за счет повышения "связанности" территорий и снижения накладных расходов бизнеса на доставку грузов. Это очень важно для конечного потребителя", - отметил глава коллегии ЕЭК.