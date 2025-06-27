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Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 27.06.2025

Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Президент Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T08:24:00+03:00

2025-06-27T08:24:00+03:00

2025-06-27T12:53:00+03:00

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МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске.В четверг глава государства выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.Формат и повестка Всего в повестке предстоящего заседания — 14 вопросов. Лидерам стран ЕАЭС доложат о ходе выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, говорил в интервью РИА Новости глава Минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь. Соглашения с ОАЭ и Монголией Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, к подписанию готовится десять документов:На заседании также обсудят кандидатуру очередного председателя ЕАЭС. Это, по словам Ушакова, достаточно ясный вопрос — в следующем году председательство берет на себя Казахстан, основные мероприятия пройдут там. Также помощник президента рассказал, что Путин в Минске пригласит лидеров ЕАЭС по традиции принять участие в неформальной предновогодней встрече лидеров СНГ в Петербурге в конце декабря. Российская сторона предложит провести там же в эти даты и заседание ВЕЭС. Разговоры "на полях" О ЕАЭС

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Кадры из Дворца независимости Минска перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета Во Дворце независимости Минска скоро начнётся церемония приветствия и официального фотографирования лидеров, прибывших на заседание Высшего Евразийского экономического совета. 2025-06-27T08:24 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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