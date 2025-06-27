Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Путин вместе с лидерами стран ЕАЭС примет участие в заседании ВЕЭС в Минске
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МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске.
В четверг глава государства выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Лидеры стран ЕАЭС наметили цели на будущее
Вчера, 18:34
Формат и повестка
- Заседание Высшего Евразийского экономического совета станет первым в 2025 году.
- Его участникам предстоит наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции.
- Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе либерализацию единых рынков товаров и услуг.
- Отдельное внимание уделят вопросам маркировки товаров и расширения евразийских транспортных коридоров.
- Стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения.
- Заседание совета начнется в узком составе, предусмотрена свободная дискуссия по широкому кругу вопросов.
- Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры могут затронуть самые чувствительные вопросы взаимоотношений стран ЕАЭС.
- Затем заседание продолжится в расширенном формате, наряду с лидерами стран "пятерки" выступят главы государств-наблюдателей и приглашенные гости.
Всего в повестке предстоящего заседания — 14 вопросов. Лидерам стран ЕАЭС доложат о ходе выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, говорил в интервью РИА Новости глава Минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь.
Соглашения с ОАЭ и Монголией
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, к подписанию готовится десять документов:
- странам в том числе предстоит утвердить основные направления сотрудничества в области спорта;
- в Минске планируют заключить договор об экономическом партнерстве с ОАЭ и временное торговое соглашение с Монголией;
- документы в основном касаются работы коллегии Евразийской экономической комиссии;
- это важные для деятельности объединения вопросы технического и практического свойства, но какого-то "важнейшего, радикального" документа на этот раз принято не будет.
На заседании также обсудят кандидатуру очередного председателя ЕАЭС. Это, по словам Ушакова, достаточно ясный вопрос — в следующем году председательство берет на себя Казахстан, основные мероприятия пройдут там. Также помощник президента рассказал, что Путин в Минске пригласит лидеров ЕАЭС по традиции принять участие в неформальной предновогодней встрече лидеров СНГ в Петербурге в конце декабря. Российская сторона предложит провести там же в эти даты и заседание ВЕЭС.
Разговоры "на полях"
- Как сообщали в Кремле, отдельных двусторонних переговоров у Путина на полях саммита не запланировано.
- Неформальные встречи и беседы "на ногах" могут состояться.
- Не исключено, что президент отдельно переговорит с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
- Будет возможность и подробно пообщаться с хозяином саммита — президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
- Путин в Минске может пообщаться с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халидом бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном.
О ЕАЭС
- Евразийский экономический союз создан десять лет назад.
- В объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
- Цель — свободное движение товаров, капитала и трудовых ресурсов на пространстве объединения.
- Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4 процента, тогда как в мире этот показатель составил 3,3 процента.
- Совокупный ВВП стран сообщества увеличился более чем на 17 процентов и превышает 2,5 триллиона долларов.
- Объемы промышленного производства — на 29,1 процента, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.