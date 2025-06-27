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Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 27.06.2025
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08:24 27.06.2025 (обновлено: 12:53 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/putin-2025711267.html
Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 27.06.2025
Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T08:24:00+03:00
2025-06-27T12:53:00+03:00
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белоруссия
владимир путин
юрий ушаков
шавкат мирзиеев
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МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске.В четверг глава государства выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.Формат и повестка Всего в повестке предстоящего заседания — 14 вопросов. Лидерам стран ЕАЭС доложат о ходе выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, говорил в интервью РИА Новости глава Минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь. Соглашения с ОАЭ и Монголией Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, к подписанию готовится десять документов:На заседании также обсудят кандидатуру очередного председателя ЕАЭС. Это, по словам Ушакова, достаточно ясный вопрос — в следующем году председательство берет на себя Казахстан, основные мероприятия пройдут там. Также помощник президента рассказал, что Путин в Минске пригласит лидеров ЕАЭС по традиции принять участие в неформальной предновогодней встрече лидеров СНГ в Петербурге в конце декабря. Российская сторона предложит провести там же в эти даты и заседание ВЕЭС. Разговоры "на полях" О ЕАЭС
https://ria.ru/20250626/minsk-2025644579.html
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Кадры из Дворца независимости Минска перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета
Во Дворце независимости Минска скоро начнётся церемония приветствия и официального фотографирования лидеров, прибывших на заседание Высшего Евразийского экономического совета.
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в мире, россия, минск, белоруссия, владимир путин, юрий ушаков, шавкат мирзиеев, евразийский экономический союз, веэс, евразийская экономическая комиссия, оаэ, снг
В мире, Россия, Минск, Белоруссия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Шавкат Мирзиеев, Евразийский экономический союз, ВЕЭС, Евразийская экономическая комиссия, ОАЭ, СНГ
Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Путин вместе с лидерами стран ЕАЭС примет участие в заседании ВЕЭС в Минске

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МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске.
В четверг глава государства выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Пленарное заседание Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Лидеры стран ЕАЭС наметили цели на будущее
Вчера, 18:34

Формат и повестка

  • Заседание Высшего Евразийского экономического совета станет первым в 2025 году.
  • Его участникам предстоит наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции.
  • Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе либерализацию единых рынков товаров и услуг.
  • Отдельное внимание уделят вопросам маркировки товаров и расширения евразийских транспортных коридоров.
  • Стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения.
  • Заседание совета начнется в узком составе, предусмотрена свободная дискуссия по широкому кругу вопросов.
  • Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры могут затронуть самые чувствительные вопросы взаимоотношений стран ЕАЭС.
  • Затем заседание продолжится в расширенном формате, наряду с лидерами стран "пятерки" выступят главы государств-наблюдателей и приглашенные гости.
Всего в повестке предстоящего заседания — 14 вопросов. Лидерам стран ЕАЭС доложат о ходе выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, говорил в интервью РИА Новости глава Минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь.
Совместное фотографирование участников заседания Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Высший Евразийский экономический совет
00:52

Соглашения с ОАЭ и Монголией

Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, к подписанию готовится десять документов:
  • странам в том числе предстоит утвердить основные направления сотрудничества в области спорта;
  • в Минске планируют заключить договор об экономическом партнерстве с ОАЭ и временное торговое соглашение с Монголией;
  • документы в основном касаются работы коллегии Евразийской экономической комиссии;
  • это важные для деятельности объединения вопросы технического и практического свойства, но какого-то "важнейшего, радикального" документа на этот раз принято не будет.
На заседании также обсудят кандидатуру очередного председателя ЕАЭС. Это, по словам Ушакова, достаточно ясный вопрос — в следующем году председательство берет на себя Казахстан, основные мероприятия пройдут там. Также помощник президента рассказал, что Путин в Минске пригласит лидеров ЕАЭС по традиции принять участие в неформальной предновогодней встрече лидеров СНГ в Петербурге в конце декабря. Российская сторона предложит провести там же в эти даты и заседание ВЕЭС.
Флаг Никарагуа - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в ЕАЭС
Вчера, 20:09

Разговоры "на полях"

  • Как сообщали в Кремле, отдельных двусторонних переговоров у Путина на полях саммита не запланировано.
  • Неформальные встречи и беседы "на ногах" могут состояться.
  • Не исключено, что президент отдельно переговорит с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
  • Будет возможность и подробно пообщаться с хозяином саммита — президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
  • Путин в Минске может пообщаться с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халидом бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на ЕАЭС
Вчера, 19:56

О ЕАЭС

  • Евразийский экономический союз создан десять лет назад.
  • В объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
  • Цель — свободное движение товаров, капитала и трудовых ресурсов на пространстве объединения.
  • Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4 процента, тогда как в мире этот показатель составил 3,3 процента.
  • Совокупный ВВП стран сообщества увеличился более чем на 17 процентов и превышает 2,5 триллиона долларов.
  • Объемы промышленного производства — на 29,1 процента, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными, заявил Путин
Вчера, 19:14
 
В миреРоссияМинскБелоруссияВладимир ПутинЮрий УшаковШавкат МирзиеевЕвразийский экономический союзВЕЭСЕвразийская экономическая комиссияОАЭСНГ
 
 
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