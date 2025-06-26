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Евразийский экономический союз

Евразийский экономический союз - РИА Новости, 26.06.2025

Евразийский экономический союз

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T01:05:00+03:00

2025-06-26T01:05:00+03:00

2025-06-26T01:06:00+03:00

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан 29 мая 2014 года в Астане президентами России, Белоруссии и Казахстана. Вступил в силу 1 января 2015 года. Статус государств-членов ЕАЭС имеют Армения (со 2 января 2015 года), Белоруссия, Казахстан, Киргизия (с 12 августа 2015 года) и Россия. 14 мая 2018 года статус государства-наблюдателя получила Молдавия (власти Молдавии отказываются считать себя наблюдателем при ЕЭАС, представители страны не участвуют в саммитах и встречах объединения). В декабре 2020 года статус наблюдателей при Евразийском экономическом союзе предоставили Узбекистану и Кубе. Площадь территории стран ЕАЭС – более 20 миллионов квадратных километров (14% мировой суши), численность населения стран ЕАЭС, по состоянию на начало 2025 года, составила 185,9 миллиона человек.Объем ВВП стран ЕАЭС по итогам 2024 года составил 2,6 триллиона долларов, объем промышленного производства – 1,5 триллиона долларов, объем производства продукции сельского хозяйства – 132,3 миллиарда долларов.ЕАЭС создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства Белоруссии, Казахстана и России как международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. В рамках Союза обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.Основными целями Союза являются:– создание условий для стабильного развития экономик государств‑членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;– формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза;– всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов или главы правительств стран-членов, они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего совета. ВЕЭС рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза. Заседания Высшего совета проводятся не реже одного раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов или председателя Высшего совета могут созываться внеочередные заседания Высшего совета.Реализацию и контроль за исполнением Договора ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета обеспечивает Межправительственный совет (ЕМС), состоящий из глав правительств государств-членов. Заседания Межправительственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами Комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития Союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках Союза.Суд Союза – судебный орган Союза, обеспечивающий применение государствами-членами и органами Союза Договора о ЕАЭС и иных международных договоров в рамках Союза. Финансирование деятельности органов Союза осуществляется за счет средств бюджета Союза, который формируется в российских рублях за счет долевых взносов государств-членов (Армения – 1,22%, Белоруссия – 4,86%, Казахстан – 6,955%, Киргизия – 1,9%, Российская Федерация – 85,065%).Председательство в ВЕЭС, ЕМС и Совете ЕЭК (уровень вице-премьеров) осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.С 1 января 2025 года председательство в Евразийском экономическом союзе перешло к Белоруссии.Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами.В ЕАЭС применяется Единый таможенный тариф, осуществляются единое таможенное регулирование и администрирование, происходит свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного) за исключением случаев, предусмотренных Договором.В рамках Союза реализуется единая внешнеторговая политика (заключение соглашений с третьими странами возможно только от имени ЕАЭС и его государств-членов), осуществляется единое техническое регулирование, применяются единые санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры. Кроме того, страны "пятерки " проводят согласованную макроэкономическую, промышленную, агропромышленную, транспортную политику, работают над формированием единого цифрового пространства. На территориях государств-членов Союза функционирует также общий рынок труда.Договором также заложены основы для эффективного использования совокупного энергетического потенциала и оптимизации межгосударственных поставок энергетических ресурсов, идет процесс формирования общих электроэнергетического и газового рынков, рынка нефти и нефтепродуктов.ЕАЭС имеет соглашения о свободной торговле с Вьетнамом (2016), Сингапуром (2019), Сербией (2019), Китаем и Ираном (2023). В мае 2022 года Высшим Евразийским экономическим советом было принято решение о начале переговоров с Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле. В настоящее время переговоры о заключении соглашений о зоне свободной торговли проводятся с Египтом, Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией и Монголией. Сформирована совместная исследовательская группа по изучению вопроса о целесообразности заключения соглашения о свободной торговле с Тунисом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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справки, белоруссия, россия, казахстан, евразийский экономический союз, веэс, евразийская экономическая комиссия