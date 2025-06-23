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Ормузский пролив

Ормузский пролив - РИА Новости, 23.06.2025

Ормузский пролив

Ормузский пролив (Хормузский пролив) – пролив в Индийском океане между Аравийским полуостровом и материковой частью Азии, соединяющий Персидский залив с... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:57:00+03:00

2025-06-23T10:57:00+03:00

2025-06-23T10:57:00+03:00

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Ормузский пролив (Хормузский пролив) – пролив в Индийском океане между Аравийским полуостровом и материковой частью Азии, соединяющий Персидский залив с Аравийским морем через Оманский залив.Название появилось в результате португальских плаваний XV-XVI веков, присвоено по городу Ормуз, – крупному порту того времени на его северном берегу. Город назывался по имени бога добра зороастрийцев Ормузд.Длина пролива – 195 километров, глубина судоходной части 27,5-229 метров, что позволяет проходить здесь крупнейшим танкерам. В самом узком месте пролив составляет всего 33 километра, а ширина судоходного пути в обоих направления составляет всего три километра.Основные порты – Бендер-Аббас (Иран) и Эль-Хасаб (Оман). На северо-западе пролива крупный остров Кешм, отделенный от материка проливом Хуран (Кларенс).Ормузский пролив используется для международного судоходства, как это определено в статье 37 Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) 1982 года. Согласно UNCLOS, следующие через пролив суда пользуются правом беспрепятственного транзитного прохода через территориальные воды прибрежного государства, который не может быть приостановлен. Ормузский пролив стратегически важен – это единственный способ транспортировки нефти из стран вокруг Персидского залива, таких как Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн и ОАЭ, в остальной мир. Пролив находится в территориальных водах Ирана, контролирующего его северную часть, и Омана. На протяжении 1980-х и 1990-х годов Иран и Оман пытались установить свой контроль над проливом. Обе страны являются подписантами UNCLOS, однако Иран отказался ратифицировать конвенцию из-за несогласия с положениями, которые разрешают проход военным кораблям США и других стран.На Ормузский пролив приходится большая часть мировой торговли нефтью. Через него проходит до 30% мировых поставок СПГ, а также порядка 20% глобального экспорта нефти и нефтепродуктов. По данным Управления энергетической информации США (EIA), через пролив ежедневно проходит около 20 миллионов баррелей нефти, что составляет около одной пятой суточной мировой добычи. Альтернативы Ормузскому проливу включают транспортировку нефти по суше в порты на Красном море или в Оманском заливе по трубопроводам, но не все страны их имеют.Роль Ормузского пролива в глобальной энергетике будет расти прямо пропорционально увеличению доли ОПЕК в мировой добыче нефти и росту производства СПГ Катаром и Ираном. Согласно прогнозу британской нефтегазовой компании BP, доля стран ОПЕК в мировой добыче нефти к 2050 году может составить от 45 до 65%, тогда как сейчас картель производит около 35% общего объема нефти в мире. Катар планирует увеличить экспорт СПГ с 81,2 миллиона тонн в 2022 году до 126 миллионов тонн в год к 2029 году. Морской путь через Ормузский пролив традиционно находится в эпицентре разного рода войн и конфликтов.Во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов обе враждующие стороны активно наносили удары по судам, прежде всего экспортирующим нефть из государств Персидского залива. В сентябре 1980 года в Персидском заливе из-за спора между Ираком и Ираном, которые одновременно претендовали на пограничные районы по реке Шатт-Эль-Араб, впадающей в Персидский залив, началась так называемая "танкерная война". В танкерную войну оказались втянуты не только Иран и Ирак, ее последствия испытало около 30 внерегиональных государств (включая США и СССР), суда и корабли которых пересекали опасные акватории. По статистике, за 1984-1987 годы было повреждено почти 340 кораблей и судов (в основном – танкеров), убиты 116 гражданских и военных моряков, 167 – ранены.В 1990 году на Ближнем Востоке началась очередная война в связи с решением президента Ирака Саддама Хусейна вторгнуться на территорию богатого нефтью Кувейта.С 2004 года в Йемене начались волнения хуситов, переросшие в 2014 году в гражданскую войну. Отношения между шиитским Ираном, поддержавшим хуситов, и суннитской Саудовской Аравией, выступившей на стороне суннитских вооруженных формирований, особенно обострились в 2015 году, когда в Йемене была начата военная операция коалиционных сил арабских государств под руководством Саудовской Аравии.Имеются территориальные разногласия между Ираном и ОАЭ в отношении островов Большой Томб, Малый Томб и Абу Муса, находящихся недалеко от Ормузского пролива. Они находятся под управлением Ирана с 1971 года, но на них претендуют ОАЭ, которые считают их частью своей территории. Владение этими островами увеличивают возможность контроля движения судов в проливе и Персидском заливе.В последние годы пролив стал зоной военно-морского противостояния между Ираном и США. Это произошло после того, как первая администрация президента Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла из ядерного соглашения 2015 года и вновь ввела жесткие санкции в отношении Тегерана. Иран неоднократно заявлял, что в случае экономического и военно-политического шантажа он оставляет за собой право на ответные меры, в том числе на закрытие Ормузского пролива. Ранее Иран никогда не блокировал пролив ни в ходе войн, ни в ходе конфликтов, так как это невыгодно прежде всего ему самому – Ормузский пролив является основной экспортной артерией страны.Как отмечают эксперты, закрытие пролива будет особенно пагубным для Китая и других азиатских экономик, которые зависят от сырой нефти и природного газа, перевозимых по этому водному пути. В 2024 году, по оценкам EIA, 84% сырой нефти и 83% сжиженного природного газа, которые были перевезены через Ормузский пролив, были отправлены на азиатские рынки.В первом квартале 2025 года Китай, крупнейший покупатель иранской нефти, закупил 5,4 миллиона баррелей в день через Ормузский пролив, в то время как Индия и Южная Корея импортировали 2,1 миллиона и 1,7 миллиона баррелей в день соответственно. Для сравнения, США и Европа импортировали всего 400 тысяч и 500 тысяч баррелей в день соответственно за тот же период. По мнению нефтегазовых экспертов, блокирование Ормузского пролива даже на короткое время резко повысит мировые цены на нефть к 100-150 долларам за баррель. Уровни 250-300 долларов потребуют удерживать пролив закрытым более шести месяцев. Возможность закрытия Ормузского пролива власти Ирана стали обсуждать на фоне начала широкомасштабной операции ЦАХАЛ против Ирана, начавшейся в ночь на 13 июня 2025 года. Тель-Авив, обвинив Тегеран в реализации тайной ядерной программы (по информации израильской армии, Иран накопил обогащенный уран, достаточный для производства 15 ядерных боеголовок), стал наносить удары по ядерным объектам Ирана. Иран, в свою очередь, отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.При атаках Израиля погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание - 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.В ночь на 22 июня американские ВВС атаковали Иран. Удары были нанесены исключительно по трем ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.Как писала газета NYT со ссылкой на американскую разведку, Вашингтон посчитал, что удары Израиля смогли лишь отсрочить развитие ядерной программы Ирана на несколько месяцев, что стало одной из основных причин удара США.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран имеет полное право на ответные действия. В качестве потенциальных мер рассматривается закрытие Ормузского пролива, о чем Тегеран предупреждал неоднократно.22 июня парламент дал правительству мандат на закрытие Ормузского пролива. Окончательное решение по этому вопросу будет принято Советом национальной безопасности. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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