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Иран рассматривает все варианты ответа на атаку США, сообщил источник - РИА Новости, 22.06.2025
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22:24 22.06.2025 (обновлено: 22:25 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024702251.html
Иран рассматривает все варианты ответа на атаку США, сообщил источник
Иран рассматривает все варианты ответа на атаку США, сообщил источник - РИА Новости, 22.06.2025
Иран рассматривает все варианты ответа на атаку США, сообщил источник
Власти Ирана рассматривают все варианты ответа на атаку США, обсуждаются время и способ, парламент дал правительству мандат на закрытие Ормузского пролива,... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T22:24:00+03:00
2025-06-22T22:25:00+03:00
в мире
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ормузский пролив
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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БЕЙРУТ, 22 июн - РИА Новости. Власти Ирана рассматривают все варианты ответа на атаку США, обсуждаются время и способ, парламент дал правительству мандат на закрытие Ормузского пролива, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана. "Все варианты рассматриваются, и руководство на всех уровнях обсуждает форму, способ и время ответа. Парламент Ирана уже предоставил правительству мандат на закрытие Ормузского пролива, однако на данный момент окончательное решение еще не принято", - сказал собеседник агентства. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html
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в мире, иран, сша, ормузский пролив, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Ормузский пролив, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие, Обострение отношений США и Ирана
Иран рассматривает все варианты ответа на атаку США, сообщил источник

Иран рассматривает любые варианты ответа на атаку США

© СоцсетиКадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Соцсети
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
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БЕЙРУТ, 22 июн - РИА Новости. Власти Ирана рассматривают все варианты ответа на атаку США, обсуждаются время и способ, парламент дал правительству мандат на закрытие Ормузского пролива, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана.
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"Все варианты рассматриваются, и руководство на всех уровнях обсуждает форму, способ и время ответа. Парламент Ирана уже предоставил правительству мандат на закрытие Ормузского пролива, однако на данный момент окончательное решение еще не принято", - сказал собеседник агентства.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение
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Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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В миреИранСШАОрмузский проливВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружиеОбострение отношений США и Ирана
 
 
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