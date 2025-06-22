Глава МИД Ирана рассказал, чем Тегеран ответит на удары США

Аракчи: Иран будет отвечать на атаки США столько, сколько сочтет нужным
- Иран вынужден ответить на атаки Вашингтона;
- страна продолжит защищать себя всеми доступными средствами:
"Именно Соединенные Штаты предали дипломатию. Они проводят операцию против иранского народа. Только они несут ответственность, Иран имеет право защищать себя в соответствии с Уставом ООН и соответствующими статьями. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов — столько, сколько посчитает нужным".
- данных об ущербе от ударов по ядерным объектам пока нет;
- у Тегерана стало меньше поводов доверять Западу;
- тем не менее дверь дипломатии должна оставаться открытой:
"В нынешней ситуации мы не можем принять решение по дипломатии о том, с кем вести переговоры. После прекращения атак мы подумаем о том, как возобновить дипломатию".
- страна получает послания от США по разным каналам, в случае необходимости ответит на них через посредников;
- ДНЯО не смог защитить Иран и его ядерную программу — это серьезный вызов;
- атомный проект продолжит носить мирный характер:
- Аракчи ответил на вопрос о возможности закрытия Ормузского пролива: есть разные опции;
- дипломат планирует провести 23 июня встречу с Владимиром Путиным;
- Иран призывал ООН, МАГАТЭ и другие организации принять меры в ответ на нарушение международного права.
Атака США на Иран
- Утром 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
- Американский лидер уточнил, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана.
Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.
- Глава Белого дома утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены.
- При этом ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения, передает Tasnim.
- По мнению Трампа, теперь Иран должен заключить мир.
- МИД страны заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
- По данным NBC, Белый дом готовится к ответу, ближайшие 48 часов вызывают "особую обеспокоенность".
- США пожалеют об атаке, также Иран продолжит наносить удары по Израилю, отметили в КСИР.
- В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли.
- Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.
Реакция в мире
- генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой миру и безопасности;
- глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья: "Авиаудары по иранским ядерным объектам нарушают нормы международного права";
- МИД Венесуэлы назвал решение Штатов безответственным;
- глава комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед считает, что Трамп совершил военное преступление;
- действия главы Белого дома осудили власти Ирака, Саудовской Аравии и Омана;
- сенатор-демократ Крис Мерфи призвал конгресс проголосовать за проект о лишении Трампа полномочий втянуть США в конфликт;
- конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк отметила, что произошедшее — обоснование для объявления импичмента президенту;
- конгрессмен-республиканец Томас Масси подчеркнул, что действия Вашингтона противоречат Конституции США.
Что пишут зарубежные СМИ
- Newsweek: внезапная военная кампания фактически втягивает США в новую войну на Ближнем Востоке, причем решение напрямую поступило от главнокомандующего, который дважды проводил антивоенные кампании на выборах в президенты.
- Financial Times: решение нанести удар по Ирану знаменует потенциальный поворотный момент в президентстве Трампа после того, как он обещал быть миротворцем.
- Axios: это вмешательство сопряжено с рисками и неопределенностью, Трамп и многие его предшественники стремились его избежать, в том числе посредством дипломатии.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана.
- Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
- Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника.
Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.
Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.
Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.
Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.
В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.
В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.
После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.
После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.
В Хайфе загорелась электростанция.
В Хайфе загорелась электростанция.
На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.
На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.
КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.
КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.
Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.
Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.
Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.
Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.
Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.
В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.
После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.
В Хайфе загорелась электростанция.
На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.
КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.
Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.
Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
- Стороны конфликта обмениваются ударами несколько раз в день.
- С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
- В Иране сообщали о более чем 400 погибших мирных жителях и свыше чем трех тысячах пострадавших.
- В Израиле заявили, что погибли более 20 человек, свыше 1200 получили ранения.
- Тель-Авив грозит вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана.
- Тегеран намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.