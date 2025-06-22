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Глава МИД Ирана рассказал, чем Тегеран ответит на удары США - РИА Новости, 22.06.2025
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13:26 22.06.2025 (обновлено: 20:29 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024629009.html
Глава МИД Ирана рассказал, чем Тегеран ответит на удары США
Глава МИД Ирана рассказал, чем Тегеран ответит на удары США - РИА Новости, 22.06.2025
Глава МИД Ирана рассказал, чем Тегеран ответит на удары США
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам страны. Дипломат рассказал, чем ответит Тегеран, и оценил будущее... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T13:26:00+03:00
2025-06-22T20:29:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
аббас аракчи
оон
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам страны. Дипломат рассказал, чем ответит Тегеран, и оценил будущее атомного проекта.Основные заявления — в материале РИА Новости:&quot;Именно Соединенные Штаты предали дипломатию. Они проводят операцию против иранского народа. Только они несут ответственность, Иран имеет право защищать себя в соответствии с Уставом ООН и соответствующими статьями. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов — столько, сколько посчитает нужным&quot;.&quot;В нынешней ситуации мы не можем принять решение по дипломатии о том, с кем вести переговоры. После прекращения атак мы подумаем о том, как возобновить дипломатию&quot;."Иран не сделал ничего плохого. Мы не понимаем, почему на Иран нужно нападать под ложным предлогом, будто Иран разрабатывает ядерное оружие. Вот уже 20 лет мы пытаемся доказать, что наша мирная ядерная программа на самом деле является мирной и будет оставаться таковой".Атака США на ИранРеакция в миреАтаку США уже раскритиковали на международном уровне:Что пишут зарубежные СМИОбострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250622/iran-2024658144.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
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Заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи после ударов США по Ирану
Заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи после ударов США по Ирану
2025-06-22T13:26
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PT33M00S
Удары США по ядерным объектам Ирана
США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров.
2025-06-22T13:26
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PT0M33S
"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран
США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ".
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в мире, иран, сша, дональд трамп, аббас аракчи, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране, владимир путин, антониу гутерреш, магатэ
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, МАГАТЭ
Глава МИД Ирана рассказал, чем Тегеран ответит на удары США

Аракчи: Иран будет отвечать на атаки США столько, сколько сочтет нужным

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам страны. Дипломат рассказал, чем ответит Тегеран, и оценил будущее атомного проекта.
Основные заявления — в материале РИА Новости:
  • Иран вынужден ответить на атаки Вашингтона;
Заседание парламента Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива
Вчера, 15:50
  • страна продолжит защищать себя всеми доступными средствами:
«

"Именно Соединенные Штаты предали дипломатию. Они проводят операцию против иранского народа. Только они несут ответственность, Иран имеет право защищать себя в соответствии с Уставом ООН и соответствующими статьями. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов — столько, сколько посчитает нужным".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Аббас Аракчи
глава МИД Ирана
  • данных об ущербе от ударов по ядерным объектам пока нет;
  • у Тегерана стало меньше поводов доверять Западу;
  • тем не менее дверь дипломатии должна оставаться открытой:
«

"В нынешней ситуации мы не можем принять решение по дипломатии о том, с кем вести переговоры. После прекращения атак мы подумаем о том, как возобновить дипломатию".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Аббас Аракчи
глава МИД Ирана
  • страна получает послания от США по разным каналам, в случае необходимости ответит на них через посредников;
  • ДНЯО не смог защитить Иран и его ядерную программу — это серьезный вызов;
  • атомный проект продолжит носить мирный характер:
«
"Иран не сделал ничего плохого. Мы не понимаем, почему на Иран нужно нападать под ложным предлогом, будто Иран разрабатывает ядерное оружие. Вот уже 20 лет мы пытаемся доказать, что наша мирная ядерная программа на самом деле является мирной и будет оставаться таковой".
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Аббас Аракчи
глава МИД Ирана
  • Аракчи ответил на вопрос о возможности закрытия Ормузского пролива: есть разные опции;
  • дипломат планирует провести 23 июня встречу с Владимиром Путиным;
  • Иран призывал ООН, МАГАТЭ и другие организации принять меры в ответ на нарушение международного права.

Атака США на Иран

  • Утром 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
  • Американский лидер уточнил, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана.

Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.

  • Глава Белого дома утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены.
  • При этом ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения, передает Tasnim.
© СоцсетиКадр видео, на котором, предположительно, снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Соцсети
Кадр видео, на котором, предположительно, снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
  • По мнению Трампа, теперь Иран должен заключить мир.
  • МИД страны заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
  • По данным NBC, Белый дом готовится к ответу, ближайшие 48 часов вызывают "особую обеспокоенность".
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана
Вчера, 08:28
  • США пожалеют об атаке, также Иран продолжит наносить удары по Израилю, отметили в КСИР.
  • В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли.
  • Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение
Вчера, 11:29

Реакция в мире

Атаку США уже раскритиковали на международном уровне:
  • генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой миру и безопасности;
  • глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья: "Авиаудары по иранским ядерным объектам нарушают нормы международного права";
  • МИД Венесуэлы назвал решение Штатов безответственным;
  • глава комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед считает, что Трамп совершил военное преступление;
  • действия главы Белого дома осудили власти Ирака, Саудовской Аравии и Омана;
  • сенатор-демократ Крис Мерфи призвал конгресс проголосовать за проект о лишении Трампа полномочий втянуть США в конфликт;
  • конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк отметила, что произошедшее — обоснование для объявления импичмента президенту;
  • конгрессмен-республиканец Томас Масси подчеркнул, что действия Вашингтона противоречат Конституции США.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Хуситы пообещали поддержать Иран
Вчера, 07:10

Что пишут зарубежные СМИ

  • Newsweek: внезапная военная кампания фактически втягивает США в новую войну на Ближнем Востоке, причем решение напрямую поступило от главнокомандующего, который дважды проводил антивоенные кампании на выборах в президенты.
  • Financial Times: решение нанести удар по Ирану знаменует потенциальный поворотный момент в президентстве Трампа после того, как он обещал быть миротворцем.
  • Axios: это вмешательство сопряжено с рисками и неопределенностью, Трамп и многие его предшественники стремились его избежать, в том числе посредством дипломатии.
Последствия атаки Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Иран впервые использовал ракеты Kheibar против Израиля после ударов США
Вчера, 10:17

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана.
  • Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
  • Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12
© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12
© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12
  • Стороны конфликта обмениваются ударами несколько раз в день.
  • С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
  • В Иране сообщали о более чем 400 погибших мирных жителях и свыше чем трех тысячах пострадавших.
  • В Израиле заявили, что погибли более 20 человек, свыше 1200 получили ранения.
  • Тель-Авив грозит вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана.
  • Тегеран намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Москва ждет: у России есть ключ от израильско-иранской войны
20 июня, 08:00
 
В миреИранСШАДональд ТрампАббас АракчиООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в ИранеВладимир ПутинАнтониу ГутеррешМАГАТЭ
 
 
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