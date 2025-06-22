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Глава МИД Ирана рассказал, чем Тегеран ответит на удары США

Глава МИД Ирана рассказал, чем Тегеран ответит на удары США - РИА Новости, 22.06.2025

Глава МИД Ирана рассказал, чем Тегеран ответит на удары США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам страны. Дипломат рассказал, чем ответит Тегеран, и оценил будущее... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T13:26:00+03:00

2025-06-22T13:26:00+03:00

2025-06-22T20:29:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам страны. Дипломат рассказал, чем ответит Тегеран, и оценил будущее атомного проекта.Основные заявления — в материале РИА Новости:"Именно Соединенные Штаты предали дипломатию. Они проводят операцию против иранского народа. Только они несут ответственность, Иран имеет право защищать себя в соответствии с Уставом ООН и соответствующими статьями. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов — столько, сколько посчитает нужным"."В нынешней ситуации мы не можем принять решение по дипломатии о том, с кем вести переговоры. После прекращения атак мы подумаем о том, как возобновить дипломатию"."Иран не сделал ничего плохого. Мы не понимаем, почему на Иран нужно нападать под ложным предлогом, будто Иран разрабатывает ядерное оружие. Вот уже 20 лет мы пытаемся доказать, что наша мирная ядерная программа на самом деле является мирной и будет оставаться таковой".Атака США на ИранРеакция в миреАтаку США уже раскритиковали на международном уровне:Что пишут зарубежные СМИОбострение ирано-израильского конфликта

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Заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи после ударов США по Ирану Заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи после ударов США по Ирану 2025-06-22T13:26 true PT33M00S

Удары США по ядерным объектам Ирана США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров. 2025-06-22T13:26 true PT0M33S

"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ". 2025-06-22T13:26 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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