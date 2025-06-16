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Обмен ударами между Израилем и Ираном

Обмен ударами между Израилем и Ираном - РИА Новости, 16.06.2025

Обмен ударами между Израилем и Ираном

Израиль и Иран на протяжении четырех дней обмениваются ударами после начала операции еврейского государства "Восходящий лев", нацеленной на ядерные объекты... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:42:00+03:00

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2025-06-16T15:42:00+03:00

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Израиль и Иран на протяжении четырех дней обмениваются ударами после начала операции еврейского государства "Восходящий лев", нацеленной на ядерные объекты исламской республики и пункты дислокации высокопоставленных иранских военных.

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