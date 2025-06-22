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Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива - РИА Новости, 22.06.2025
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15:50 22.06.2025 (обновлено: 17:26 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024658144.html
Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива
Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива - РИА Новости, 22.06.2025
Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива
Парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, заявил член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исламской республики Исмаил... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:50:00+03:00
2025-06-22T17:26:00+03:00
иран
ормузский пролив
удар сша по ядерным объектам в иране
сша
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ТЕГЕРАН, 22 июн — РИА Новости. Парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, заявил член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исламской республики Исмаил Коусари.&quot;Парламент пришел к выводу, что Ормузский пролив должен быть закрыт, но окончательное решение по этому поводу будет принято Советом национальной безопасности&quot;, — приводит его слова телеканал Press TV.Ормузский пролив и его значениеАтака США на Иран
https://ria.ru/20250620/ormyzskiy-proliv-2024394371.html
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иран, ормузский пролив, удар сша по ядерным объектам в иране, сша
Иран, Ормузский пролив, Удар США по ядерным объектам в Иране, США
Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива

Парламент Ирана поддержал блокировку Ормузского пролива

© AP Photo / Vahid SalemiЗаседание парламента Ирана
Заседание парламента Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Заседание парламента Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 июн — РИА Новости. Парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, заявил член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исламской республики Исмаил Коусари.
«

"Парламент пришел к выводу, что Ормузский пролив должен быть закрыт, но окончательное решение по этому поводу будет принято Советом национальной безопасности", — приводит его слова телеканал Press TV.

© СоцсетиКадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Соцсети
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране

Ормузский пролив и его значение

  • Пролив находится в северо-западной части Индийского океана и соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем.
  • Он имеет стратегическое значение как в аспекте военной безопасности стран региона, так и с точки зрения мировой торговли.
  • Через пролив проходит значительная доля вывозимых с Ближнего Востока энергоносителей.
  • По этому маршруту свою нефть и СПГ экспортируют Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ.
  • Больше 80% экспорта направляется в азиатские страны, остальное — в ЕС.
  • Через пролив происходит транспортировка до 20% мировой нефти и более 35% СПГ.
  • Четверть газа, импортируемого КНР, поступает через Ормузский пролив.
  • Крупнейшие импортеры нефти, транспортируемой по этому маршруту, — Индия, Япония, Южная Корея и КНР.
  • В самой узкой части его ширина равна 33 километрам.
  • Все северное побережье пролива принадлежит Ирану, который в значительной степени и контролирует эту водную артерию.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: угроза закрытия, значение для Ирана и всего мира
20 июня, 20:24

Атака США на Иран

  • США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.

Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана
Вчера, 08:28

Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.

  • Глава Белого дома утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены.
  • При этом в Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время, пока рано говорить о том, какие ядерные возможности остались у Тегерана.
  • Тем не менее Штаты предварительно считают достигнутыми цели по разрушению возможностей на ядерном объекте Фордо.
  • Как передает Tasnim, ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение
Вчера, 11:29
  • США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
  • МИД Исламской Республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
  • По данным NBC, Белый дом готовится к ответу ИРИ, ближайшие 48 часов вызывают "особую обеспокоенность".
  • США пожалеют об атаке, также Иран продолжит наносить удары по Израилю, отметили в КСИР.
  • В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли.
  • Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.
  • Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН.
  • Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал атаку опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
Вчера, 15:18
 
ИранОрмузский проливУдар США по ядерным объектам в ИранеСША
 
 
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