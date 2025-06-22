https://ria.ru/20250622/iran-2024658144.html

Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива

Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива - РИА Новости, 22.06.2025

Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива

Парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, заявил член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исламской республики Исмаил... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:50:00+03:00

2025-06-22T15:50:00+03:00

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иран

ормузский пролив

удар сша по ядерным объектам в иране

сша

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ТЕГЕРАН, 22 июн — РИА Новости. Парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, заявил член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исламской республики Исмаил Коусари."Парламент пришел к выводу, что Ормузский пролив должен быть закрыт, но окончательное решение по этому поводу будет принято Советом национальной безопасности", — приводит его слова телеканал Press TV.Ормузский пролив и его значениеАтака США на Иран

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https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

иран

ормузский пролив

сша

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Станислав Ванд

иран, ормузский пролив, удар сша по ядерным объектам в иране, сша