Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива
Парламент Ирана поддержал блокировку Ормузского пролива
© AP Photo / Vahid SalemiЗаседание парламента Ирана
© AP Photo / Vahid Salemi
Заседание парламента Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 июн — РИА Новости. Парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, заявил член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исламской республики Исмаил Коусари.
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"Парламент пришел к выводу, что Ормузский пролив должен быть закрыт, но окончательное решение по этому поводу будет принято Советом национальной безопасности", — приводит его слова телеканал Press TV.
© СоцсетиКадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
© Соцсети
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
Ормузский пролив и его значение
- Пролив находится в северо-западной части Индийского океана и соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем.
- Он имеет стратегическое значение как в аспекте военной безопасности стран региона, так и с точки зрения мировой торговли.
- Через пролив проходит значительная доля вывозимых с Ближнего Востока энергоносителей.
- По этому маршруту свою нефть и СПГ экспортируют Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ.
- Больше 80% экспорта направляется в азиатские страны, остальное — в ЕС.
- Через пролив происходит транспортировка до 20% мировой нефти и более 35% СПГ.
- Четверть газа, импортируемого КНР, поступает через Ормузский пролив.
- Крупнейшие импортеры нефти, транспортируемой по этому маршруту, — Индия, Япония, Южная Корея и КНР.
- В самой узкой части его ширина равна 33 километрам.
- Все северное побережье пролива принадлежит Ирану, который в значительной степени и контролирует эту водную артерию.
Атака США на Иран
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.
- Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана.
Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.
- Глава Белого дома утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены.
- При этом в Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время, пока рано говорить о том, какие ядерные возможности остались у Тегерана.
- Тем не менее Штаты предварительно считают достигнутыми цели по разрушению возможностей на ядерном объекте Фордо.
- Как передает Tasnim, ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения.
- США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
- МИД Исламской Республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
- По данным NBC, Белый дом готовится к ответу ИРИ, ближайшие 48 часов вызывают "особую обеспокоенность".
- США пожалеют об атаке, также Иран продолжит наносить удары по Израилю, отметили в КСИР.
- В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли.
- Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.
- Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН.
- Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал атаку опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
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