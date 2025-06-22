https://ria.ru/20250622/iran-2024672775.html

США атаковали Иран: причины и последствия ударов по ядерным объектам

США атаковали ядерные объекты Ирана: удар по Фордо, реакция мира и угроза ответа

США атаковали Иран: причины и последствия ударов по ядерным объектам

Через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп взял две недели на принятие решения о том, вступать ли в конфликт на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T17:27:00+03:00

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2025-06-22T17:27:00+03:00

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Через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп взял две недели на принятие решения о том, вступать ли в конфликт на Ближнем Востоке, американские ВВС нанесли удар по ядерным объектам Ирана. Что произошло, причины ударов, возможные последствия и международная реакция — в материале РИА Новости.Почему США вмешались в войну Израиля и ИранаЭскалация ирано-израильского конфликта началась 13 июня 2025 года после того, как Израиль стал наносить удары по ядерным объектам Ирана. В течение всей недели в воздухе витала вероятность вовлечения США в конфликт для окончательного решения иранской ядерной проблемы.Такая вероятность рассматривалась многими аналитиками по всему миру, самим Ираном и обсуждалась Трампом с Советом национальной безопасности США.Объяснялось это, в первую очередь, тем, что у Израиля нет и не было соответствующих вооружений для уничтожения тех объектов, которые находились глубоко под землей. Единственной возможностью их результативного поражения было вовлечение США в конфликт и использование противобункерных бомб.Для одних такой шаг США был ожидаем, для других он представлял собой неприятную вероятность с угрозой сильной эскалации конфликта, который может перекинуться на другие страны и повлиять на всю мировую экономику.Куда и как ударили СШАВ ночь на 22 июня американские ВВС атаковали Иран. Об этом заявил президент США в социальной сети Truth Social. Удары были нанесены исключительно по трем ядерным объектам.Как отмечал телеканал CBS, администрация заранее связалась с руководством Ирана и предупредила, что США планировали нанести только эти удары, а вовлечение в конфликт в том масштабе, который был бы необходим для смены власти, не предполагалось.Американские бомбардировщики B-2, о вылете которых стало известно еще накануне, поразили объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане примерно в два часа ночи по московскому времени.По словам Трампа, основной удар пришелся на главный объект иранской ядерной программы — в Фордо. На него сбросили полный боезапас противобункерных бомб.Накануне агентство Bloomberg сообщало, что, согласно спутниковым снимкам, удары Израиля не смогли нанести существенный ущерб иранским ядерным объектам — они были лишь незначительно повреждены и поддавались восстановлению в течение нескольких месяцев. Причина заключалась в том, что они находились на глубине, достичь которой было невозможно для израильской авиации и бомб.Завод по обогащению урана в Фордо построен в горном массиве на глубине не менее 100 метров. Подземные залы в Натанзе защищены 40 метрами земли, стали и бетона.Нанести удар, способный достичь этой глубины, могли только США, используя стратегические бомбардировщики и противобункерные бомбы.Согласно данным CNN, США нанесли удар по Фордо 12 бомбами GBU-57, которые доставляли шестью бомбардировщиками B-2. Еще 30 крылатых ракет Tomahawk были выпущены с подводных лодок ВМС по объектам в Натанзе и Исфахане.Также сообщается, что бомбардировщики сбросили две бомбы на ядерный объект в Натанзе.Почему США пошли на удар: ультиматум Ирану и провал переговоровПомимо стремления разом завершить проблему иранской ядерной программы, прямое вовлечение США было ожидаемо из-за невозможности Израиля довести операцию до логического (с точки зрения Вашингтона) завершения.Как писала газета NYT со ссылкой на американскую разведку, Вашингтон посчитал, что удары Израиля смогли лишь отсрочить развитие ядерной программы Ирана на несколько месяцев, что стало одной из основных причин удара США.Иранской ядерной программе уже не один десяток лет. После вступления Трампа в должность президента США на второй срок он начал вести переговоры с Ираном по заключению ядерной сделки, однако стороны так и не пришли к соглашению.Ядерная программа и обогащение уранаИран обвиняли в том, что, прикрываясь стремлением разрабатывать ядерную энергию в мирных целях, он втайне создает ядерное оружие. Тем не менее никаких убедительных доказательств этого так и не было приведено.Глава нацразведки США Тулси Габбард заявляла об отсутствии подтверждений того, что Иран создает ядерное оружие. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии придерживался аналогичной позиции, отмечая, что у инспекторов организации нет никаких доказательств того, в чем обвиняли Тегеран.Тем не менее руководство Израиля и президент США придерживались иной позиции. По словам Трампа, стремление Ирана создать оружие является фактом.Эскалация конфликта в июне 2025 года началась из-за информации израильской армии о том, что Иран накопил обогащенный уран, достаточный для производства 15 ядерных боеголовок.Условия США и позиция ИранаУже после начала израильских ударов Трамп заявлял, что у Ирана было 60 дней на то, чтобы принять условия США по ядерной программе и согласиться на сделку. В связи с этим президент выражал фактическую поддержку действиям Израиля.Глава Белого дома также заявлял, что не понимает, для чего Ирану ядерная энергетика, если он обладает огромными запасами нефти. Трамп выражал недоверие собственной разведке, которая утверждала, что доказательств наличия у Тегерана целей разработать ядерное оружие нет.Руководство Ирана отвечало на это тем, что страна имеет полное право заниматься разработкой ядерной энергетики в мирных целях и что никогда не согласится прекратить обогащать уран.20 июня прошла встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и Ирана по поводу ядерной проблемы, однако к существенным результатам переговоры не привели. Стороны договорились продолжать диалог. Как заявлял Трамп, Тегеран хочет вести переговоры с Вашингтоном, а не с Брюсселем.В течение первых дней конфликта в июне риторика президента США становилась все более жесткой, хоть он и отмечал возможность переговоров с Ираном, при этом утверждая, что слабо верил в их перспективность. За несколько дней до атаки США Трамп написал, что ожидает от Ирана “безоговорочной капитуляции”, а также отметил, что местонахождение аятоллы Али Хаменеи известно.После нанесения удара по Ирану 22 июня Трамп выступил с обращением и заявил, что главные ядерные объекты были полностью уничтожены, но остались еще не пораженные цели. Он выразил надежду, что ВВС США больше не придется вовлекаться в конфликт. Позднее в разговоре с Reuters он назвал удар “удивительным успехом” и еще раз призвал Иран заключить мир.По словам главы Белого дома, если Иран не сделает этого, его ждет более серьезная трагедия.Военные силы США у границ Ирана: базы, техника, потенциал новой атакиГлава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран имеет полное право на ответные действия. По его словам, речь о переговорах пока не идет, а вооруженные силы Ирана будет отвечать на удары США столько, сколько потребуется.Наличие американских сил в регионе позволяет понять не только источники возможных ударов по Ирану, но и его потенциальные цели.Где у США базы на Ближнем ВостокеБазы США располагаются на Ближнем востоке в следующих странах:В Бахрейне базируется Пятый флот ВМС США и штаб Центрального командования ВМС США. Глубоководный порт способен вместить крупные военные корабли США, включая авианосцы.Там же находятся четыре противоминных судна и два судна логистической поддержки. Береговая охрана США также имеет суда в стране, включая шесть катеров быстрого реагирования.Авианосные ударные группы СШАВ Катаре находится крупнейшая американская авиабаза на Ближнем Востоке — Аль-Удейд. На ней размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Как утверждало издание Reuters, несколько дней назад США вывели часть самолетов с этой базы из-за угрозы атак Ирана.В Ираке размещаются несколько военных объектов США. Также там располагаются авиабазы Аль-Асад Аль-Харир. В этой стране размещено около 2500 американских солдат в составе международной коалиции.В Сирии США также поддерживают свое присутствие в рамках усилий по борьбе с террористическими группировками.Американский гарнизон расположен на юге республики, недалеко от границ Ирака и Иордании.В Кувейте есть несколько баз США, включая Али-аль-Салем, расположенную недалеко от границы с Ираком, где размещаются члены 386-го экспедиционного крыла ВВС.В ОАЭ расположена американская авиабаза Аль-Дафра, где находятся истребители F-22 Raptor и несколько видов самолетов-разведчиков и беспилотников, включая MQ-9 Reaper.Как ответит Иран: угрозы Тегерана и возможная эскалацияПрактически сразу после атаки США руководство Ирана выступило с заявлениями о том, что удары нарушают нормы международного права, и республика имеет право нанести ответный удар. Как сообщал телеканал NBC, администрация Трампа готовится к возможному ответу в течение 48 часов.В то же время встает вопрос о целесообразности такого сценария для самого Ирана с учетом колоссальной разницы потенциалов. Тем более, что сам Трамп предупредил в соцсети Truth Social, что Вашингтон в случае возможного ответного удара Ирана применит еще большую силу. Как отмечает издание Economist, у Ирана есть несколько вариантов ответа на удары США, и “все они плохие”.Перекрытие Ормузского пролива и ракетный ударВ качестве потенциальных мер рассматриваются закрытие Ормузского пролива, о чем Тегеран предупреждал неоднократно. Иранские вооруженные силы могут нанести удар ракетами и беспилотниками по американским базам на Ближнем Востоке. Аналитики также считают возможным атаку Ирана на союзников США, на нефтяные месторождения Саудовской Аравии, или небоскребы в Дубае.В любом случае ни один из этих вариантов не только не приведет к разрешению и окончанию конфликта, но и заставит США отречься от обещания ограничиться несколькими ударами.Как пишет Economist, вероятно, лучшим решением для Ирана станет демонстративный ответ, способный помочь ему частично спасти лицо, но который не приведет к еще большей эскалации конфликта.Однако существуют и другие вероятные причины того, что Трамп не остановится и продолжит наносить удары по Ирану. Проблема в том, что руководство США ставит своей целью полное уничтожение иранской ядерной программы, что является довольно сложной задачей.Уже после атаки в воскресенье Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника писал, что большая часть высокообогащенного урана из Фордо была вывезена перед атакой США. Как сообщало иранское агентство Fars, объект в Фордо подвергся атаке авиации, но серьезных повреждений не получил.Об эвакуации ядерных объектов до атак США также заявил заместитель политического директора иранского государственного телевидения Хасан Абедини.Что говорят в мире: поддержка Израиля, позиция России, реакция ООНПосле атаки ВВС США с обращением выступил главный сторонник вовлечения Вашингтона в конфликт Биньямин Нетаньяху. Он от всего израильского народа поблагодарил Трампа и заявил о том, что удар США “изменит историю”.Министерство иностранных дел России выступило с резким осуждением “безответственной бомбардировки” Ирана, об этом говорится на официальном сайте ведомства. Москва обвинила Вашингтон в нарушении устава ООН и призвала прекратить агрессию на Ближнем Востоке.С аналогичным заявлением выступил МИД КНР. В официальном заявлении говорится о решительном осуждении атак по объектам, находящимся под контролем МАГАТЭ.Директор организации Рафаэль Гроссии объявил с утра в соцсети Х, что созывает экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ в связи с ситуацией в Иране. Организация также сообщила, что, согласно ее данным, на данный момент не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране.Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что 23 июня готовится встреча глав МИД ЕС для обсуждения ситуации в Иране. По ее словам, для предотвращения еще большей эскалации необходимо вернуться за стол переговоров.Премьер Великобритании Кир Стармер в целом поддержал США, отметив, что удары были нанесены для устранения риска разработки Тегераном ядерного оружия. По словам главы минобороны Италии Гвидо Крозетто, атака США полностью меняет конфликт на Ближнем Востоке.Он также отметил, что возможен серьезный ответный удар со стороны Тегерана.Как сообщило агентство Bloomberg, йеменские хуситы осудили атаку США и пригрозили атаковать американские корабли в Красном море.Официальный комментарий ПентагонаВ воскресенье, 22 июня, глава министерства обороны Пит Хегсет провел брифинг, на котором подробно изложил позицию администрации Дональда Трампа о нанесенных ранее ударах по Ирану.Несмотря на то, что анализ результатов военной акции и нанесенного ущерба потребует, по словам Хегсета, некоторого времени, глава Пентагона констатировал, что США уничтожили не только иранскую ядерную программу, но и любые амбиции Тегерана продолжать ею заниматься.Хегсет заявил, что руководство Ирана упустило возможность добровольного отказа от ядерной программы, из-за чего США и нанесли удар. Позиция Трампа заключается в том, что Иран не должен иметь ядерного оружия, отметил он.Глава Пентагона отметил, что во время планирования операции вероятность ее продолжения не предусматривалась. В связи с этим он призвал Тегеран вернуться за стол переговоров и предостерег его от попыток нанести ответный удар.В случае ответных действий со стороны Ирана Хегсет пообещал, что американские вооруженные силы нанесут удар, значительно превышающий недавние атаки.

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Ольга Фомченкова

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