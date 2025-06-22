https://ria.ru/20250622/megabomba-2024577826.html

Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана

США ударили GBU-57 по ядерным объектам Ирана: как выглядит противобункерная бомба

Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана

США при ударах по ядерным объектам Ирана применили противобункерные бомбы, без которых Израиль не способен поразить самые глубокие подземные объекты, сообщил... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:28:00+03:00

2025-06-22T08:28:00+03:00

2025-06-22T15:41:00+03:00

в мире

израиль

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иран

дональд трамп

министерство обороны сша

b-2 (northrop grumman b2 spirit)

b-21 (стратегический бомбардировщик)

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ВАШИНГТОН/МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США при ударах по ядерным объектам Ирана применили противобункерные бомбы, без которых Израиль не способен поразить самые глубокие подземные объекты, сообщил американский телеканал Fox News. О том, что это за оружие, — в материале РИА Новости. GBU-57: характеристики противобункерной бомбыСША в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Тегерана. Он заявил, что Иран должен согласиться "закончить эту войну" либо его ждут куда более серьезные последствия.GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator — самая крупная в мире противобункерная бомба. Она была создана в начале 2000-х годов, когда выяснилось, что мощности существующих боеприпасов недостаточно для поражения глубоко залегающих укрепленных объектов.Боеприпас весит более 13,5 тонны, его длина — шесть метров, а диаметр — около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Считается, что мощнее по разрушительной силе только тактическое ядерное оружие. Данные о проникающей способности разнятся. Согласно наиболее распространенной оценке, GBU-57 может поражать объекты на глубине до 60 метров под землей. Однако это касается целей, которые находятся под грунтом, чья плотность небольшая. А вот, например, бетон такая бомба может пробить только до 19 метров. Известно, что ядерные объекты в иранском Фордо расположены под скальными образованиями из гранита. Поэтому, по оценкам западных аналитиков, для их поражения требуется минимум пять "мегабомб". И при одном условии — все должны попасть точно в цель, что, учитывая вес боеприпаса, очень непростая задача. К тому же, удары по Ирану — возможно, первое применение этого оружия в реальных условиях. Поэтому неизвестно, как показал себя образец. Судя по опубликованным спутниковым снимкам, на объект в Фордо сбросили минимум шесть бомб. Стелсы и воздушные танкерыИз-за огромного веса бомбу к цели доставляет стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, которым ВВС Израиля не располагают. Этот самый дорогой в мире самолет участвовал ранее в бомбардировках Югославии, операциях США в Ираке и Афганистане, уничтожении целей в Ливии в 2011-м. Сейчас Пентагон использовал семь "Спиритов". Также носителем бомбы планируют сделать следующее поколение американского стратегического бомбардировщика — B-21 Raider. Пока он на стадии испытаний и не принят на вооружение.Стратегические стелс-бомбардировщики "прописаны" на авиабазе Уайтмен в штате Миссури — 509-е крыло ВВС, первое и единственное с таким вооружением. Время полета до Ирана занимает примерно 30 часов, поэтому без дозаправки не обойтись. Об этом Пентагон позаботился заранее. Еще неделю назад в Европу перебросили более 30 самолетов-топливозаправщиков KC-135 и KC-46. Маневры командование объяснило участием в учениях НАТО, однако аналитики обратили внимание на важную деталь: средний возраст летающих танкеров 52 года, поэтому просто так их поднимать в воздух не будут.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024558377.html

https://ria.ru/20250620/iran-2024202216.html

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Удары США по ядерным объектам Ирана США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров. 2025-06-22T08:28 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, иран, дональд трамп, министерство обороны сша, b-2 (northrop grumman b2 spirit), b-21 (стратегический бомбардировщик), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране