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США ударили GBU-57 по ядерным объектам Ирана: как выглядит противобункерная бомба
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08:28 22.06.2025 (обновлено: 15:41 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/megabomba-2024577826.html
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана
США ударили GBU-57 по ядерным объектам Ирана: как выглядит противобункерная бомба
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана
США при ударах по ядерным объектам Ирана применили противобункерные бомбы, без которых Израиль не способен поразить самые глубокие подземные объекты, сообщил... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T08:28:00+03:00
2025-06-22T15:41:00+03:00
в мире
израиль
сша
иран
дональд трамп
министерство обороны сша
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
b-21 (стратегический бомбардировщик)
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ВАШИНГТОН/МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США при ударах по ядерным объектам Ирана применили противобункерные бомбы, без которых Израиль не способен поразить самые глубокие подземные объекты, сообщил американский телеканал Fox News. О том, что это за оружие, — в материале РИА Новости. GBU-57: характеристики противобункерной бомбыСША в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Тегерана. Он заявил, что Иран должен согласиться "закончить эту войну" либо его ждут куда более серьезные последствия.GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator — самая крупная в мире противобункерная бомба. Она была создана в начале 2000-х годов, когда выяснилось, что мощности существующих боеприпасов недостаточно для поражения глубоко залегающих укрепленных объектов.Боеприпас весит более 13,5 тонны, его длина — шесть метров, а диаметр — около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Считается, что мощнее по разрушительной силе только тактическое ядерное оружие. Данные о проникающей способности разнятся. Согласно наиболее распространенной оценке, GBU-57 может поражать объекты на глубине до 60 метров под землей. Однако это касается целей, которые находятся под грунтом, чья плотность небольшая. А вот, например, бетон такая бомба может пробить только до 19 метров. Известно, что ядерные объекты в иранском Фордо расположены под скальными образованиями из гранита. Поэтому, по оценкам западных аналитиков, для их поражения требуется минимум пять "мегабомб". И при одном условии — все должны попасть точно в цель, что, учитывая вес боеприпаса, очень непростая задача. К тому же, удары по Ирану — возможно, первое применение этого оружия в реальных условиях. Поэтому неизвестно, как показал себя образец. Судя по опубликованным спутниковым снимкам, на объект в Фордо сбросили минимум шесть бомб. Стелсы и воздушные танкерыИз-за огромного веса бомбу к цели доставляет стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, которым ВВС Израиля не располагают. Этот самый дорогой в мире самолет участвовал ранее в бомбардировках Югославии, операциях США в Ираке и Афганистане, уничтожении целей в Ливии в 2011-м. Сейчас Пентагон использовал семь "Спиритов". Также носителем бомбы планируют сделать следующее поколение американского стратегического бомбардировщика — B-21 Raider. Пока он на стадии испытаний и не принят на вооружение.Стратегические стелс-бомбардировщики "прописаны" на авиабазе Уайтмен в штате Миссури — 509-е крыло ВВС, первое и единственное с таким вооружением. Время полета до Ирана занимает примерно 30 часов, поэтому без дозаправки не обойтись. Об этом Пентагон позаботился заранее. Еще неделю назад в Европу перебросили более 30 самолетов-топливозаправщиков KC-135 и KC-46. Маневры командование объяснило участием в учениях НАТО, однако аналитики обратили внимание на важную деталь: средний возраст летающих танкеров 52 года, поэтому просто так их поднимать в воздух не будут.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024558377.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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Удары США по ядерным объектам Ирана
США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров.
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в мире, израиль, сша, иран, дональд трамп, министерство обороны сша, b-2 (northrop grumman b2 spirit), b-21 (стратегический бомбардировщик), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Израиль, США, Иран, Дональд Трамп, Министерство обороны США, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), B-21 (стратегический бомбардировщик), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана

США при ударах по Ирану применили самые крупные в мире противобункерные бомбы

© USAFБомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© USAF
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео
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ВАШИНГТОН/МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США при ударах по ядерным объектам Ирана применили противобункерные бомбы, без которых Израиль не способен поразить самые глубокие подземные объекты, сообщил американский телеканал Fox News. О том, что это за оружие, — в материале РИА Новости.

GBU-57: характеристики противобункерной бомбы

США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Тегерана. Он заявил, что Иран должен согласиться "закончить эту войну" либо его ждут куда более серьезные последствия.
GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator — самая крупная в мире противобункерная бомба. Она была создана в начале 2000-х годов, когда выяснилось, что мощности существующих боеприпасов недостаточно для поражения глубоко залегающих укрепленных объектов.
Боеприпас весит более 13,5 тонны, его длина — шесть метров, а диаметр — около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Считается, что мощнее по разрушительной силе только тактическое ядерное оружие.
Данные о проникающей способности разнятся. Согласно наиболее распространенной оценке, GBU-57 может поражать объекты на глубине до 60 метров под землей. Однако это касается целей, которые находятся под грунтом, чья плотность небольшая. А вот, например, бетон такая бомба может пробить только до 19 метров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
На ядерный объект Фордо в Иране сбросили полный комплект бомб
Вчера, 03:08
Известно, что ядерные объекты в иранском Фордо расположены под скальными образованиями из гранита. Поэтому, по оценкам западных аналитиков, для их поражения требуется минимум пять "мегабомб". И при одном условии — все должны попасть точно в цель, что, учитывая вес боеприпаса, очень непростая задача.
К тому же, удары по Ирану — возможно, первое применение этого оружия в реальных условиях. Поэтому неизвестно, как показал себя образец. Судя по опубликованным спутниковым снимкам, на объект в Фордо сбросили минимум шесть бомб.
© USAFБомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© USAF
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео

Стелсы и воздушные танкеры

Из-за огромного веса бомбу к цели доставляет стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, которым ВВС Израиля не располагают. Этот самый дорогой в мире самолет участвовал ранее в бомбардировках Югославии, операциях США в Ираке и Афганистане, уничтожении целей в Ливии в 2011-м. Сейчас Пентагон использовал семь "Спиритов".
© Фото : public domain Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
Американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : public domain
Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
Также носителем бомбы планируют сделать следующее поколение американского стратегического бомбардировщика — B-21 Raider. Пока он на стадии испытаний и не принят на вооружение.
Стратегические стелс-бомбардировщики "прописаны" на авиабазе Уайтмен в штате Миссури — 509-е крыло ВВС, первое и единственное с таким вооружением. Время полета до Ирана занимает примерно 30 часов, поэтому без дозаправки не обойтись.
© Фото : U.S. Air ForceНовый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : U.S. Air Force
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider
Об этом Пентагон позаботился заранее. Еще неделю назад в Европу перебросили более 30 самолетов-топливозаправщиков KC-135 и KC-46. Маневры командование объяснило участием в учениях НАТО, однако аналитики обратили внимание на важную деталь: средний возраст летающих танкеров 52 года, поэтому просто так их поднимать в воздух не будут.
Иранский военнослужащий рядом с ракетой в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Яковенко напомнил о досягаемости американских авианосцев для иранских ракет
20 июня, 13:19
 
В миреИзраильСШАИранДональд ТрампМинистерство обороны СШАB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)B-21 (стратегический бомбардировщик)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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