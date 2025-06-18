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Конфликт Израиля и Ирана 2025: что происходит, причины и последствия

Конфликт Израиля и Ирана 2025: причины, последствия, последние новости

Конфликт Израиля и Ирана 2025: что происходит, причины и последствия

Военно-политическая напряженность в отношениях между Тегераном и Тель-Авивом длится уже несколько десятилетий, однако самая масштабная прямая эскалация возникла РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:11:00+03:00

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2025-06-18T14:11:00+03:00

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Военно-политическая напряженность в отношениях между Тегераном и Тель-Авивом длится уже несколько десятилетий, однако самая масштабная прямая эскалация возникла в июне 2025 года. В чем причины войны Израиля и Ирана, кто на кого напал, предыстория конфликта, последние новости и риски использования ядерного оружия — в материале РИА Новости.Конфликт Израиля и ИранаКонфликт между Израилем и Ираном с той или иной интенсивностью длится с конца 1970-х годов и имеет перспективы стать самым масштабным и кровопролитным противостоянием двух стран на всем Ближнем Востоке.Предыстория конфликтаОтношения между Ираном и молодым еврейским государством после его создания в 1948-м году и вплоть до конца 1970-х в целом развивались в положительном русле.Все изменилось в 1979 году, когда в Иране произошла исламская революция и к власти пришло шиитское духовенство под началом аятоллы Рухоллы Хомейни.Антагонистические настроения против Израиля, тлевшие в некоторых слоях иранского общества, были резко возведены в ранг государственной идеологии. Хоменеи еще за много лет до революции в своих проповедях обвинял еврейское государство в том, что оно является врагом ислама, желающим лишить Иран его богатств и превратить в “военную базу США”.Новая власть заявила, что не признает легитимность существования Израиля как государства и обвинила его в незаконной оккупации арабских земель. Вскоре после революции были казнены лидеры еврейской общины, иранских евреев лишили места в меджлисе, начали конфисковывать имущество. Почти 70% еврейского населения страны было вынуждено покинуть Иран.Государство Израиль практически сразу признало легитимность новой иранской власти. В период ирано—иракской войны (1980-1988) Израиль оказывал Ирану содействие в получении западных вооружений с целью ослабления власти Саддама Хусейна.Тем не менее фактическая опосредованная война между Ираном и Израилем началась уже с 1980-х годов. Иран начал поддерживать противостоящих Израилю “Хезболла” в Ливане и ХАМАС в секторе Газа. Военные столкновения Израиля с этими движениями начались с Первой ливанской войны (1982 год) и продолжаются до сих пор.В 1989 году верховным лидером Ирана стал Али Хаменеи, который занимает эту должность до сегодняшнего дня. Он продолжил риторику предшественника. В 1990-е годы поддержка ХАМАС и “Хезболла” была усилена.Причины конфликтаВторая ливанская война (2006 год) показала масштаб помощи, оказываемой Ираном организации “Хезболла”. Израилю пришлось столкнуться с уже хорошо вооруженными и обученными отрядами. Полностью устранить эту угрозу ему так и не удалось.Аналогичная ситуация сложилась в секторе Газа, где в 2007 году к власти пришел поддерживаемый Ираном ХАМАС. В своем противостоянии с Израилем от также использовал радикальные методы. Официальные лица Израиля обвиняли Иран и в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.С 1980-х годов Иран начал работать над ядерной программой, из-за чего он многократно подвергался обвинениям в том, что он нацелен не на мирное использование атома, а на создание ядерного оружия. Такая перспектива заставляла руководство Израиля воспринимать политику Ирана в качестве экзистенциальной угрозы.Ситуация усугубилась после испытания Ираном в 1997 году баллистической ракеты “Шахаб-3”, которая могла достигать территории Израиля.Таким образом, основными причинами конфликта между Ираном и Израилем можно считать:Хронология событийПосле вступления Трампа в должность президента США на второй срок он начал вести переговоры с Ираном по заключению ядерной сделки, однако стороны так и не пришли к соглашению.13 июня 2025 года Израиль начал операцию против Ирана под названием “Нация львов”. После начала израильских атак Трамп заявил, что у Тегерана был срок в 60 дней, когда он мог заключить сделку, но не сделал этого.Атаки ИзраиляЦАХАЛ 13 июня начал наносить удары по военным и ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо, Араке и Исфахане.В результате израильских ударов также погибли начальник Генштаба иранской армии Мохаммад Багери, командующий КСИР Хосейн Салами, глава штаба экстренного реагирования Хатем-Голамали Рашид и 14 физиков-ядерщиков, участвовавших в ядерной программе Ирана.С того дня ЦАХАЛ ежедневно наносит удары по Ирану, однако до сих пор не смог уничтожить все ядерные объекты ввиду того, что они находятся под землей на большой глубине.Как отмечала израильская армия, причиной начала операции стала информация о том, что Иран накопил обогащенный уран, достаточный для производства 15 ядерных боеголовок.Ответ ИранаВечером того же дня Иран стал наносить ответные удары по Израилю. Использовались ракеты и беспилотники. Согласно заявлению КСИР, операция была названа “Истинное обещание-3”.Ежедневно с каждой стороны предпринимаются по несколько волн ударов. Армия Ирана нанесла удары по центрам Моссада и военной разведки Израиля. Как сообщали СМИ, погибло несколько израильских офицеров. Во вторник, 17 июня, иранские силы нанесли удары по нескольким израильским авиабазам.Как утверждало агентство Fars, ракетные удары Ирана полностью парализовали Тель-Авив.Последствия ирано-израильского конфликтаВооруженное противостояние между Ираном и Израилем может перерасти в конфликт гораздо большего масштаба, если в него подключатся другие страны. Как отмечал телеканал CBS со ссылкой на источники в Белом доме, Трамп всерьез рассматривает возможность присоединиться к Израилю в ударах по иранским ядерным объектам.Также конфликт таит в себе угрозу применения ядерного оружия, несмотря на то, что ни одна из сторон официально им не обладает.Немаловажными являются и экономические последствия. Согласно информации Bloomberg, цены на природный газ в Европе выросли из-за опасений еще большей эскалации конфликта и его влияния на мировые поставки энергоносителей. Фьючерсы на эталонные нефтяные компании повысились на 1,8%.Анализ “Trading Economics” показывает, что европейские акции также падают на фоне опасений эскалации.Как утверждает агентство “Fitch Ratings”, премия к ценам на нефть из-за конфликта будет находиться в пределах 5-10 долларов за баррель.Реакция мировых лидеровМосква осудила израильские налеты на Иран. В МИД России назвали их незаконными и посоветовали Израилю одуматься. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация тревожная, и призвал стороны к сдержанности.По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Израиль имеет право на самооборону. Он также выразил надежду, что власть в Иране сменится в результате конфликта.Президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со своим немецким коллегой и напомнил, что смены режимов ведут к нестабильности. Французский лидер призвал к прекращению огня.МИД КНР осудил действия Израиля, заявив, что они не соответствуют интересам государств Ближнего Востока.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что нападение Израиля стало возможным только из-за необдуманной поддержки Запада.Глава Белого дома Дональд Трамп 17 июня заявил, что требует безоговорочной капитуляции от Ирана. По его словам, Вашингтону известно, где скрывается верховный лидер Хаменеи, и назвал его легкой мишенью.

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