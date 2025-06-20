https://ria.ru/20250620/ormyzskiy-proliv-2024394371.html

Ормузский пролив: угроза закрытия, значение для Ирана и всего мира

Ормузский пролив: карта, кто контролирует, что будет, если закроют, значение для Ирана

Ормузский пролив: угроза закрытия, значение для Ирана и всего мира

Конфликт между Израилем и Ираном, вступивший 13 июня 2025 года в горячую фазу, а также возможность вовлечения в него других стран могут привести к закрытию... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:24:00+03:00

2025-06-20T20:24:00+03:00

2025-06-20T20:24:00+03:00

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ормузский пролив

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Конфликт между Израилем и Ираном, вступивший 13 июня 2025 года в горячую фазу, а также возможность вовлечения в него других стран могут привести к закрытию Ормузского пролива. Такая перспектива будет иметь последствия не только для стран Ближнего востока, но и для экономики всего мира. Где находится пролив, кто его контролирует, почему он так важен и что будет, если судоходство через него будет ограничено — в материале РИА Новости.Что такое Ормузский пролив и где он находитсяПролив находится в северо-западной части Индийского океана и соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману.Cтратегическое значение и роль ИранаОрмузский пролив имеет стратегическое значение как в аспекте военной безопасности стран региона, так и с точки зрения мировой торговли.Первое объясняется тем, что этот относительно узкий морской путь является единственным проходом в Персидский залив как для военных, так и для торговых судов.Экономическое значение пролива основано на том, что через него проходит значительная доля вывозимых с Ближнего востока энергоносителей.Все северное побережье пролива является территорией Ирана, который в значительной степени и контролирует эту водную артерию.Ширина и географические особенности проливаДлина пролива составляет примерно 190 километров. Ширина варьируется от 33 до 95 км. В самой узкой части она равна 33 километрам. Двум морским милям равна ширина каждого судоходного пути, разделяются они буферными зонами такой же ширины.Тут находится несколько островов, в том числе необитаемых. Самые крупный из них — Кешм. Свое название пролив получив благодаря острову Ормуз. Оба входят в состав Ирана. Ему также принадлежит крупный морской порт Бендер-Аббас.Оманский полуостров Суминдам и острова архипелага Ас-Салама прилегают с юга.Кто контролирует Ормузский пролив и судоходство в немДля большинства стран Ормузский пролив является зоной международного судоходства. С этой точки зрения его безопасность обеспечивается Конвенцией ООН по морскому праву.С другой стороны, узость пролива позволяет относить его к территориальным водам Ирана и Омана, которые фактически и контролируют судоходство.Позиция Ирана и территориальные претензииЮридически у Ирана нет особых прав на контроль и, тем более, на закрытие пролива. Таким образом все упирается в фактическую способность Тегерана ограничивать судоходство, благодаря своему расположению и линии островов, дающих такую возможность.В узком месте пролива расположены острова Кешм, Ормуз, Ларак, Хендгам, Большой Томб и Абу-Муса.В течение прошлого века Тегеран неоднократно расширял зону своих территориальных вод в Ормузском проливе. В 1934 году она была увеличилась с трех до шести морских миль. К 1959-му году — уже до 12. Согласно законодательству Ирана 22 км от ширины пролива являются территориальными водами республики.Еще с 1970-х годов, после того, как британские войска покинули регион, Тегеран начал устанавливать контроль над некоторым островами, размещая там военных.Конфликты с США и странами Персидского заливаНапряженность между Тегераном, Вашингтоном и странами Персидского залива основывалась в основном на потенциальной угрозе Ирану со стороны США, установлении контроля Тегерана над проливом, а также на территориальных вопросах.Конфликтогенность отношений между Тегераном и Вашингтоном касательно Ормузского пролива заключалась, во многом, в присутствии в регионе американского Пятого флота, который базируется в Бахрейне. Иран воспринимает корабли США в качестве угрозы своей безопасности.После того, как Иран в середине 1970-х годов установил фактический контроль над судоходством, Саудовская Аравия стала искать иные маршруты для транспортировки нефти.С ОАЭ у Ирана есть неразрешенные территориальные вопросы, которые касаются нескольких островов, и на которые претендует как Тегеран, так и Абу-Даби. Речь идет об островах Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб. Все они контролируются Ираном.Роль Ормузского пролива в мировой торговле нефтьюВ силу исключительно расположения Ормузский пролив имеет колоссальное влияние на мировую торговлю энергоносителями. Через него происходит танкерная транспортировка нефти и СПГ из стран Персидского залива.По этому маршруту свои энергоносители экспортируют Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ.Сколько нефти и газа проходит через пролив ежедневноЧерез пролив происходит транспортировка до 20% мировой нефти и более 35% СПГ. Больше 80% экспорта направляется в азиатские страны, остальное — в ЕС.Четверть газа, импортируемого КНР, поступает через Ормузский пролив. Крупнейшими импортерами нефти, транспортируемой по этому маршруту, являются Индия, Япония, Южная Корея и КНР.Какие страны зависят от маршрутаОт бесперебойных поставок энергоносителей и безопасного судоходства в Ормузском проливе зависят, в первую очередь, импортеры и экспортеры энергоносителей, поставляемых по этому маршруту.К первым относятся Китай, Индия, Япония, Южная Корея, страны ЕС. Нефть и газ по этому маршруту поставляют Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ и Бахрейн.При этом для большинства стран региона Ормузский пролив является единственным каналом доставки энергоносителей в Азию. Лишь Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран обладают доступом к трубопроводам. Тем не менее большая часть нефти все равно экспортируется через пролив.Также следует отметить, что импорт в страны региона также в значительной степени осуществляется через Ормузский пролив.Почему Ормузский пролив критически важен для мировой экономикиОрмузский пролив представляет особую важность не только для импортеров и экспортеров энергоносителей, но и для экономики всего мира.От того, насколько бесперебойным и безопасным будет судоходство в проливе, зависит объем спроса и предложения на мировом рынке нефти и газа с соответствующим влиянием на их цену.Именно поэтому рост напряженности в регионе и прямые угрозы Ирана закрыть пролив беспокоят не только страны Ближнего Востока и Азии.С другой стороны, понимание этого факта и заставляет Иран считать свою способность повлиять на этот транспортный канал стратегическим преимуществом для оказания давления на другие страны.Альтернативные маршруты: есть ли замена Ормузскому проливуАльтернативы этому каналу существуют — это трубопроводы, по которым можно доставлять энергоносители в обход проливу. Доступ к ним есть только у Саудовской Аравии, ОАЭ и у самого Ирана.В 2021 году в Иране был построен трубопровод Гуре-Джаск. Целью было создание альтернативного канала поставок для снижения зависимости от пролива. Тем не менее практически весь иранский экспорт до сих пор осуществляется через Ормузский пролив ввиду ограниченной пропускной способности трубопровода (300 тысяч баррелей в сутки).Саудовская Аравия обладает нефтепроводом “Восток-Запад” с пропускной способностью 5,1 миллиона баррелей в сутки, а также газопроводом Абкайк-Янбу (290 тысяч баррелей в сутки).У ОАЭ есть нефтепровод Абу-Даби — Фуджейра, который имеет мощность 1,5 миллиона баррей в сутки.Иран и Ормузский пролив: давление, угрозы и реальные действияВвиду того, что давление со стороны Запада на Иран осуществляется уже десятки лет, то и механизмы Тегерана сопротивляться этому известны давно.В частности, он уже неоднократно угрожал закрыть Ормузский канал, понимая возможное негативное влияние этого шага на экономику других стран.История вмешательств и блокадУгрозы со стороны Тегерана перекрыть пролив звучали еще в начале 1980-х. К примеру, после начала ирано-иракской войны (1980 — 1988 гг.) Иран пригрозил такой мерой Франции, чтобы отговорить ее от поддержки Багдада. В разгар войны в середине 1980-х Иран и Ирак били по следовавшим через пролив судам в ходе “танкерной войны”. В 1987 году вспыхнуло противостояние между США и Ираном, после того как Тегеран заминировал пролив, в результате чего американский фрегат получил повреждения.В 2012 году Иран провел военные учения в проливе и пригрозил задерживать суда. Такая реакция последовала после введения экономических санкций стран Запада, подозревавших Иран в обогащении урана.В дальнейшем Пентагон неоднократно заявлял об “опасных инцидентах” в Ормузском проливе. В 2015 году иранские катера обстреляли танкер Alpine Eternity, который следовал под сингапурским флагом.Особая напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана в зоне пролива появилась после выхода США из ядерной сделки в 2018 году. Иранское руководство в очередной раз пригрозило закрытием пролива.В 2020 году Франция инициировала отправку в регион миссии EMASoH для наблюдения за проливом. С тех пор власти Ирана и КСИР неоднократно задерживали суда.После начала операции Израиля против Ирана 13 июня 2025 года от руководства Ирана вновь начали звучать угрозы о закрытии Ормузского пролива.Военные сценарии и реакция СШАНа протяжении десятков лет США всегда реагировали на эскалацию и угрозы Ирана в отношении свободы судоходства в Ормузском проливе и не раз проводили операции для обеспечения безопасности судов.Еще в 2012 года экс-президент США Барак Обама заявлял, что полное закрытие пролива является “красной линией” для Вашингтона. Руководство Ирана продолжило пытаться использовать возможность закрытия пролива в качестве рычага воздействия, однако до реализации угрозы так и не дошло.Стоить отметить, что, несмотря на фактический контроль Ирана над проливом, военного потенциала страны может не хватить для его закрытия.Иран может попытаться заминировать пролив или обстреливать суда. В том или ином случае, Тегерану придется столкнуться с рядом последствий.Они могут быть связаны как с внешними силами, так и с экономическими трудностями. Как уже отмечалось, в регионе находится Пятый флот США. К тому же, с первых дней после начала конфликта между Ираном и Израилем США начали направлять в регион эсминцы. Таким образом возникает риск прямого столкновения с американскими силами.Помимо этого, закрытие канала напрямую ударит по самому Ирану, который также использует его для экспорта своих энергоносителей, а сравнимых по пропускной способности альтернатив у него нет.Может ли Иран действительно перекрыть пролив?Как уже отмечалось, полное закрытие пролива со стороны Ирана связана не только с определенными трудностями для реализации, но и с опасными последствиями. С учетом сложившегося положения в конфликте с Израилем можно констатировать, что теоретическая возможность закрытия канала существует, однако встает вопрос о вероятности такого шага со стороны Тегерана и долгосрочности этой меры в случае ее реализации.С другой стороны, Иран может играть на самой угрозе закрытия пролива, влияя на мировые рынки и выторговывая нужные условия.Что будет, если Ормузский пролив перекроютВ связи с тем, что перекрытие судоходства по Ормузскому проливу влияет не только на страны региона, но и на всю мировую экономику, последствия могут включать в себя как экономические, так и военно-политические.С учетом ситуации, которая сложилась в сфере военного противостояния Ирана и Израиля, вступление в конфликт против Тегерана США и других стран вряд ли отвечает его интересам.Влияние на цены на нефть и мировую экономикуКак отмечают авторы доклада "Росконгресса" "Милитаризация и тарифные войны. Глобальные экономические тренды 2025", в случае, если Иран реализует свою угрозу, это приведет к повышению мировых цен на нефть до 100-120 долларов за баррель.Аналитики JPMorgan, в свою очередь, прогнозируют подорожание “черного золота” до 130 долларов в случае такого сценария.Следует также отметить, что с учетом уже обозначенных причин Иран может не пойти на полную блокировку пролива, а ограничиться лишь частичным минированием или захватом некоторых танкеров.Даже в этом случае мировая экономика отреагирует в связи с тем, что такие шаги могут привести к удорожанию фрахта и страхования.Какие страны пострадают сильнее другихС учетом всех потенциальных экономических и военно-политических угроз главным пострадавшим в результате блокирования Ормузского пролива может стать сам Иран.С точки зрения военного аспекта, в результате еще большей эскалации конфликта и вовлечения США последствия и дестабилизация могут коснуться всех стран региона.С экономической точки зрения, блокировка транспортного пути затронет, в первую очередь, тех экспортеров, которые не обладают альтернативными каналами поставок: Ирак, Кувейт, Катар и Бахрейн.Также повышение цен на энергоносители негативно отразится на крупнейших импортерах нефти и газа, провозимого через Ормузский пролив: Индии, Китае, Японии, Южной Корее.Прогнозы экспертов и аналитиковКак отмечало издание Financial Times, цены на перевозку крупных нефтяных танкеров, проходящих через Ормузский пролив, уже выросли более чем вдвое.Цены на нефть некоторое время показывали рост после начала конфликта между Израилем и Ираном, однако, согласно данным Bloomberg, после заявления Белого дома США о том, что президент Дональд Трамп еще не принял решения — вовлекаться ли в боевые действия, цены резко упали на 4,2% до 76 долларов за баррель.Большинство отечественных и зарубежных аналитиков склонны считать, что закрытие Ормузского пролива приведет к резкому скачку цен на энергоносители, а также на фрахт и страхование.Какую роль сыграет Китай и ИндияКитай и Индия являются крупнейшими потребителями и импортерами энергоносителей, которые транспортируются из Ближнего Востока по Ормузскому проливу.Возможная блокировка этого транспортного канала, помимо уже упомянутых угроз, будет нести дипломатические трудности для Ирана в связи с повышением цен на нефть, которая значительно повлияет на экономики Китая и Индии.Перспективы дипломатического урегулированияКак отмечало 20 июня издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов, ЕС пытается убедить США не вступать в прямой военный конфликт с Ираном. "Правда в том, что сейчас не Иран нужно убеждать прекратить войну, а Трампа", — говорится в публикации.По словам источников издания, “не нужно недооценивать нелюбовь Трампа к войнам”. С этой точки зрения, усилия европейских стран, нежелание Трампа втягиваться в войну и понимание Тегераном всех последствий своих решений могут в совокупности привести к осознанию того, что единственным инструментом решения этого конфликта является дипломатия.Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США в течение двух недель примет решение о том, наносить ли удар по Ирану. С одной стороны, такое заявление вызвало облегчением у многих, однако, как заметило агентство Bloomberg, Трамп уже неоднократно использовал выражение "в течение двух недель", не всегда следуя этому сроку, что стало своего рода символом нерешенных проблем США.

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иран, ормузский пролив, в мире, политика