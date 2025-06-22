https://ria.ru/20250622/med-2024166158.html

"Статистика пугает": в России экстренно ищут способ защиты от новой угрозы

"Статистика пугает": в России экстренно ищут способ защиты от новой угрозы - РИА Новости, 22.06.2025

"Статистика пугает": в России экстренно ищут способ защиты от новой угрозы

Нападения на врачей происходят по всей России, и многие случаи остаются безнаказанными. Проблему хотят решить в Госдуме с помощью нового закона. О том, как... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:00:00+03:00

2025-06-22T08:00:00+03:00

2025-06-22T08:03:00+03:00

здоровье - общество

общество

ярослав нилов

эра-глонасс

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Нападения на врачей происходят по всей России, и многие случаи остаются безнаказанными. Проблему хотят решить в Госдуме с помощью нового закона. О том, как найти эффективные меры защиты и остановить волну насилия, — в материале РИА Новости.Скорые на расправуВ Тюмени травматолог принимал пациента. Другой больной потребовал срочного осмотра, причем был не один, а с друзьями. Врач вышел в коридор, чтобы призвать компанию к порядку, но молодые люди отреагировали агрессивно. Доктора били сразу несколько человек. Видео инцидента, снятое камерами наблюдения в Областной клинической больнице № 2, разошлось по Сети.По данным прессы, личности нападавших установили, но не раскрывают. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. На происшествие отреагировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. СК России запросил материалы у полиции.К нападениям на врачей традиционно приковано внимание СМИ. Судя по сообщениям, чаще всего в опасные ситуации попадают сотрудники скорой помощи: медики приезжают на вызов и сталкиваются с агрессией со стороны пациентов. Только за последние месяцы подобные случаи произошли в Петербурге, Владивостоке, Дзержинске."В основном как бывает: на вызов отправляются хрупкая девушка и мужчина-водитель, нередко пожилой. Обычно он остается в машине, если не надо увозить больного. А произойти может что угодно — ты ведь заранее не знаешь, что ждет за дверьми", — объясняет фельдшер скорой, работающая в Тульской области.Особенно страшно выезжать ночью в частный сектор, признается она. Случись что — пока доберется полиция, будет поздно.Страдают и другие специалисты. В конце 2024-го резонанс получило избиение гинеколога в Сковородино Амурской области: муж пациентки счел, что доктор якобы "обесчестил" его жену во время осмотра.Гомеопатические наказанияВ 2022-м Минздрав начал вести подсчет преступлений против врачей. За 2023-й зафиксировали более 1,7 тысячи случаев применения насилия в отношении медицинских работников. Как сообщал ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, лишь малая часть завершилась возбуждением уголовного или административного дела. Количество привлеченных к ответственности депутат назвал "гомеопатически ускользающей дозой". Но даже те, кто был наказан, отделывались в основном штрафами в пять тысяч рублей и устным порицанием.Статистику преступлений против медиков, равно как и правоприменительную практику в отношении нападавших, в Госдуме называют пугающими. В июне 2025-го депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, который предлагает ужесточить наказание за нападение на врачей.По мнению авторов, действующих норм недостаточно. Так, согласно статье 124.1 Уголовного кодекса, ответственность за "препятствование законной деятельности врача" наступает только в том случае, если это влечет тяжкий вред для здоровья пациента. Когда прямого вреда нет, наказание по статье не предусмотрено. И непонятно, что делать, например, если на врача напал сам пациент.С помощью нового законопроекта хотят исправить ситуацию. Авторы предлагают дополнить статью 63 УК, в которой перечисляются "обстоятельства, отягчающие наказание", еще одним подпунктом (ф): "совершение преступления в отношении медицинского работника при исполнении им служебных обязанностей".Чем вооружить медиковВ медицинском сообществе согласны с тем, что проблема нападений есть и ее нужно решать. Председатель Профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов предлагает пойти на более радикальный шаг: приравнять медиков к сотрудникам правоохранительных органов при исполнении, чтобы наказание за нападение на тех и других было одинаковым."Потому что медицинский работник отвечает не только за себя, но и за пациента. И если будет жив врач, будет жив и пациент", — объясняет он РИА Новости.Профсоюз уже пытался добиться принятия этой нормы на уровне Государственной думы, но безуспешно. По словам Ремизова, в МВД и прокуратуре нашлось много противников этой идеи.Еще один вопрос — как защитить медиков непосредственно в момент нападения. Идею вооружить бригады скорой помощи газовыми баллончиками или электрошокерами эксперты не поддерживают. "На мой взгляд, для неподготовленных сотрудников скорой такие средства скорее создадут дополнительный стресс, нежели окажут реальную помощь в конфликтной ситуации", — говорит терапевт, основатель мобильного приложения "Справочник врача" Константин Хоманов.Специалисты считают: эффективнее обеспечить медиков записывающими устройствами. Причем, учитывая деликатность работы врачей, вместо видео использовать аудиозапись. В отдельных регионах такие меры уже реализуют, отмечает медицинский юрист Елена Николаева."Так, в медицинских организациях Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому и детскому населению, введен аудиоконтроль амбулаторного приема во всех подведомственных организациях", — отмечает она.Еще один способ защиты — оснащение машин скорой помощи и приемных покоев тревожной кнопкой для оперативного вызова сотрудников правоохранительных органов."Это могло бы работать как кнопка SOS в машинах, оборудованных системой ЭРА-ГЛОНАСС, но, к сожалению, пока инфраструктура у нас к этому не готова — это сто процентов", — уверен депутат Ярослав Нилов.Черный список пациентовНекоторые юристы считают, что к особым мерам нужно прибегать лишь при работе с потенциально опасными пациентами."Можно ввести реестр лиц, совершивших нападения на медицинских сотрудников, а также адресов, по которым происходили аналогичные случаи. На повторные вызовы по данным адресам и к данным лицам направлять усиленные бригады скорой помощи", — говорит адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов M-Partners Екатерина Беспалова.Николаева уточняет, что чаще всего преступления против медработников совершают ранее судимые граждане. В свою очередь, адвокат Константин Кудряшов отмечает: на врачей чаще нападают люди в измененном состоянии сознания — опьяненные алкоголем или наркотиками.А терапевт Хоманов добавляет: агрессорами становятся не только представители маргинальных слоев общества, но и люди с высоким уровнем дохода и образованием. "Они воспринимают медиков исключительно как низкоквалифицированный обслуживающий персонал в негативном значении этого термина", — говорит врач.Большинство экспертов согласны, что ни одна из мер по отдельности — ни законотворческая, ни техническая (вроде тревожных кнопок или звукозаписи), ни просветительская — не станет волшебной пилюлей. Проблему придется решать комплексно.

https://ria.ru/20250613/ticks-2022312186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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здоровье - общество, общество, ярослав нилов, эра-глонасс