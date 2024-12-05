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Во Владивостоке мужчина избил сотрудников скорой из-за обуви - РИА Новости, 05.12.2024
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09:20 05.12.2024 (обновлено: 09:29 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/vladivostok-1987460158.html
Во Владивостоке мужчина избил сотрудников скорой из-за обуви
Во Владивостоке мужчина избил сотрудников скорой из-за обуви - РИА Новости, 05.12.2024
Во Владивостоке мужчина избил сотрудников скорой из-за обуви
Житель Владивостока, напавший на медиков скорой помощи, которые приехали на вызов к его жене, начал скандал из-за того, что те зашли в квартиру в уличной обуви, РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T09:20
2024-12-05T09:29
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – РИА Новости. Житель Владивостока, напавший на медиков скорой помощи, которые приехали на вызов к его жене, начал скандал из-за того, что те зашли в квартиру в уличной обуви, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. Ранее Станция скорой медицинской помощи Владивостока сообщила, что нетрезвый муж местной жительницы, к которой вызвали скорую помощь, напал на бригаду медиков: в лифте он избил фельдшера, а на улице повредил глаза водителю медицинской машины, который пытался его остановить. "Супруг пациентки, воспользовавшись малозначительным поводом, развязал конфликт из-за того, что медики работали в обуви, после чего применил насилие в отношении них. Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что дебошир написал встречное заявление на медиков.
https://ria.ru/20241204/kamchatka-1987210095.html
https://ria.ru/20241202/vladivostok-1986794474.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке мужчина избил сотрудников скорой из-за обуви

Во Владивостоке мужчина избил медиков, вошедших в квартиру в уличной обуви

© РИА Новости / Геннадий ШишкинКарета скорой помощи на улицах Владивостока
Карета скорой помощи на улицах Владивостока - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Карета скорой помощи на улицах Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – РИА Новости. Житель Владивостока, напавший на медиков скорой помощи, которые приехали на вызов к его жене, начал скандал из-за того, что те зашли в квартиру в уличной обуви, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры.
Ранее Станция скорой медицинской помощи Владивостока сообщила, что нетрезвый муж местной жительницы, к которой вызвали скорую помощь, напал на бригаду медиков: в лифте он избил фельдшера, а на улице повредил глаза водителю медицинской машины, который пытался его остановить.
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"Супруг пациентки, воспользовавшись малозначительным поводом, развязал конфликт из-за того, что медики работали в обуви, после чего применил насилие в отношении них. Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что дебошир написал встречное заявление на медиков.
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