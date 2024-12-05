https://ria.ru/20241205/vladivostok-1987460158.html

Во Владивостоке мужчина избил сотрудников скорой из-за обуви

Во Владивостоке мужчина избил сотрудников скорой из-за обуви - РИА Новости, 05.12.2024

Во Владивостоке мужчина избил сотрудников скорой из-за обуви

Житель Владивостока, напавший на медиков скорой помощи, которые приехали на вызов к его жене, начал скандал из-за того, что те зашли в квартиру в уличной обуви, РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T09:20

2024-12-05T09:20

2024-12-05T09:29

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – РИА Новости. Житель Владивостока, напавший на медиков скорой помощи, которые приехали на вызов к его жене, начал скандал из-за того, что те зашли в квартиру в уличной обуви, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. Ранее Станция скорой медицинской помощи Владивостока сообщила, что нетрезвый муж местной жительницы, к которой вызвали скорую помощь, напал на бригаду медиков: в лифте он избил фельдшера, а на улице повредил глаза водителю медицинской машины, который пытался его остановить. "Супруг пациентки, воспользовавшись малозначительным поводом, развязал конфликт из-за того, что медики работали в обуви, после чего применил насилие в отношении них. Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что дебошир написал встречное заявление на медиков.

https://ria.ru/20241204/kamchatka-1987210095.html

https://ria.ru/20241202/vladivostok-1986794474.html

владивосток

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владивосток