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В Нижнем Новгороде родственники пациента избили фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 24.07.2024
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15:16 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/novgorod-1961730134.html
В Нижнем Новгороде родственники пациента избили фельдшера скорой помощи
В Нижнем Новгороде родственники пациента избили фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 24.07.2024
В Нижнем Новгороде родственники пациента избили фельдшера скорой помощи
Родственники пациента избили фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде, сообщает региональная трудовая инспекция. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:16
2024-07-24T15:16
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Родственники пациента избили фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде, сообщает региональная трудовая инспекция. "Двадцать третьего июля около 14.30 на 23-летнего фельдшера городской клинической больницы №40, находившегося на вызове на улице Мончегорская в Нижнем Новгороде, напали родственники пациента и нанесли работнику множественные ушибы рук", - говорится в сообщении. После несчастного случая медицинский работник самостоятельно обратился за помощью в больницу. Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая.
https://ria.ru/20240215/skoraya-1927486239.html
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде родственники пациента избили фельдшера скорой помощи

В Нижнем Новгороде родственники пациента напали на фельдшера скорой помощи

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Родственники пациента избили фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде, сообщает региональная трудовая инспекция.
"Двадцать третьего июля около 14.30 на 23-летнего фельдшера городской клинической больницы №40, находившегося на вызове на улице Мончегорская в Нижнем Новгороде, напали родственники пациента и нанесли работнику множественные ушибы рук", - говорится в сообщении.
После несчастного случая медицинский работник самостоятельно обратился за помощью в больницу. Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая.
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