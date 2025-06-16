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В ГД предложат усилить наказание за преступления в отношении медработников - РИА Новости, 16.06.2025
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00:24 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/gosduma-2023025748.html
В ГД предложат усилить наказание за преступления в отношении медработников
В ГД предложат усилить наказание за преступления в отношении медработников - РИА Новости, 16.06.2025
В ГД предложат усилить наказание за преступления в отношении медработников
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об усилении уголовной ответственности за РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T00:24:00+03:00
2025-06-16T00:24:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об усилении уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении медработников при исполнении служебных обязанностей, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается дополнить перечень обстоятельств, отягчающих наказание, положением, согласно которому к числу указанных обстоятельств будет принадлежать совершение преступления в отношении медицинского работника при исполнении им служебных обязанностей", - сказано в документе. В пояснительной записке отмечается, что сейчас в рамках законодательства установлен квалифицирующий признак в статьях УК РФ о наложении ответственности за умышленное причинение легкого вреда, угрозу убийством или причинение тяжкого вреда, определено отягчающее обстоятельство, признающее таковым совершение преступлений в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. "Статьей 124.1 Уголовного кодекса РФ установлена ответственность за воспрепятствование законной деятельности медработников по оказанию медицинской помощи, однако с оговоркой, если такое воспрепятствование повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента. Таким образом, воспрепятствование медицинскому работнику без последствий для пациента, не влечет наказания для лиц, напавших на медработника, по данной статье", - говорится в пояснительной записке. Авторы подчеркивают, что действующие нормы не снижают количество преступлений, совершаемых в отношении медицинских работников, что требует повышенного внимания. Случаи совершения преступления в отношении врачей, работников скорой помощи регулярно появляются в СМИ, а также в обращениях, направляемых в органы государственной власти. "Очевидно, что медицинским работникам сегодня необходима дополнительная защита - особенно на фоне нехорошей, пугающей правоприменительной практики и статистики. Законопроектом предлагается ввести дополнительные квалифицирующие признаки, чтобы усилить уголовную ответственность для лиц, совершающих преступления в отношении медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей", - сказал Нилов журналистам.
https://ria.ru/20250603/gosduma-2020577300.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД предложат усилить наказание за преступления в отношении медработников

Депутаты ЛДПР предложат усилить наказание за преступления против медработников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об усилении уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении медработников при исполнении служебных обязанностей, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается дополнить перечень обстоятельств, отягчающих наказание, положением, согласно которому к числу указанных обстоятельств будет принадлежать совершение преступления в отношении медицинского работника при исполнении им служебных обязанностей", - сказано в документе.
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В пояснительной записке отмечается, что сейчас в рамках законодательства установлен квалифицирующий признак в статьях УК РФ о наложении ответственности за умышленное причинение легкого вреда, угрозу убийством или причинение тяжкого вреда, определено отягчающее обстоятельство, признающее таковым совершение преступлений в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга.
"Статьей 124.1 Уголовного кодекса РФ установлена ответственность за воспрепятствование законной деятельности медработников по оказанию медицинской помощи, однако с оговоркой, если такое воспрепятствование повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента. Таким образом, воспрепятствование медицинскому работнику без последствий для пациента, не влечет наказания для лиц, напавших на медработника, по данной статье", - говорится в пояснительной записке.
Авторы подчеркивают, что действующие нормы не снижают количество преступлений, совершаемых в отношении медицинских работников, что требует повышенного внимания. Случаи совершения преступления в отношении врачей, работников скорой помощи регулярно появляются в СМИ, а также в обращениях, направляемых в органы государственной власти.
"Очевидно, что медицинским работникам сегодня необходима дополнительная защита - особенно на фоне нехорошей, пугающей правоприменительной практики и статистики. Законопроектом предлагается ввести дополнительные квалифицирующие признаки, чтобы усилить уголовную ответственность для лиц, совершающих преступления в отношении медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей", - сказал Нилов журналистам.
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