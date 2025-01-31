В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины на медиков скорой
СК в Петербурге возбудил дело против мужчины, избившего медиков скорой помощи
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, избившего медиков "скорой" в Санкт-Петербурге, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе регионального главка МВД РФ сообщалось, что житель Санкт-Петербурга избил медиков бригады скорой помощи, приехавших на вызов, он оперативно задержан. Как информирует ведомство, в среду вечером в полицию Невского района обратился 35-летний фельдшер скорой помощи. По его словам, около 21.00 мск его и его коллегу в подъезде второго корпуса дома №15 на Искровском проспекте избил неизвестный и скрылся. Медики прибыли на вызов после сообщения о том, что в подъезде лежит избитый мужчина. У сотрудников "скорой" диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины. После оказания помощи их отпустили лечиться дома.
"Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования обстоятельств нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении СК РФ.
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