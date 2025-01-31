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В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины на медиков скорой - РИА Новости, 31.01.2025
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21:08 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/peterburg-1996721438.html
В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины на медиков скорой
В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины на медиков скорой - РИА Новости, 31.01.2025
В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины на медиков скорой
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, избившего медиков "скорой" в Санкт-Петербурге, сообщил СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T21:08:00+03:00
2025-01-31T21:08:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, избившего медиков "скорой" в Санкт-Петербурге, сообщил СК РФ в Telegram-канале. Ранее в пресс-службе регионального главка МВД РФ сообщалось, что житель Санкт-Петербурга избил медиков бригады скорой помощи, приехавших на вызов, он оперативно задержан. Как информирует ведомство, в среду вечером в полицию Невского района обратился 35-летний фельдшер скорой помощи. По его словам, около 21.00 мск его и его коллегу в подъезде второго корпуса дома №15 на Искровском проспекте избил неизвестный и скрылся. Медики прибыли на вызов после сообщения о том, что в подъезде лежит избитый мужчина. У сотрудников "скорой" диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины. После оказания помощи их отпустили лечиться дома. "Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования обстоятельств нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении СК РФ.
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины на медиков скорой

СК в Петербурге возбудил дело против мужчины, избившего медиков скорой помощи

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, избившего медиков "скорой" в Санкт-Петербурге, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе регионального главка МВД РФ сообщалось, что житель Санкт-Петербурга избил медиков бригады скорой помощи, приехавших на вызов, он оперативно задержан. Как информирует ведомство, в среду вечером в полицию Невского района обратился 35-летний фельдшер скорой помощи. По его словам, около 21.00 мск его и его коллегу в подъезде второго корпуса дома №15 на Искровском проспекте избил неизвестный и скрылся. Медики прибыли на вызов после сообщения о том, что в подъезде лежит избитый мужчина. У сотрудников "скорой" диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины. После оказания помощи их отпустили лечиться дома.
"Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования обстоятельств нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении СК РФ.
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