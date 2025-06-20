https://ria.ru/20250620/salavov--2024180211.html

Бывшего министра транспорта Дагестана назначили врио мэра Махачкалы

Бывшего министра транспорта Дагестана назначили врио мэра Махачкалы - РИА Новости, 20.06.2025

Бывшего министра транспорта Дагестана назначили врио мэра Махачкалы

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Салавов назначен врио главы Махачкалы, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:24:00+03:00

2025-06-20T12:24:00+03:00

2025-06-20T12:41:00+03:00

республика дагестан

махачкала

политика

сергей меликов

юсуп умавов

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МАХАЧКАЛА, 20 июн - РИА Новости. Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Салавов назначен врио главы Махачкалы, сообщает пресс-служба главы республики.В четверг Юсуп Умавов, занимавший должность главы Махачкалы с мая 2023 года, сложил свои полномочия. В этот же день Салавов был освобожден от должности руководителя регионального минтранса."Джамбулат Салавов назначен врио главы города Махачкалы. Указ об этом подписал (глава Дагестана) Сергей Меликов", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250617/putin-2023295763.html

республика дагестан

махачкала

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республика дагестан, махачкала, политика, сергей меликов, юсуп умавов