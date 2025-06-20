https://ria.ru/20250620/salavov--2024180211.html
Бывшего министра транспорта Дагестана назначили врио мэра Махачкалы
Бывшего министра транспорта Дагестана назначили врио мэра Махачкалы - РИА Новости, 20.06.2025
Бывшего министра транспорта Дагестана назначили врио мэра Махачкалы
Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Салавов назначен врио главы Махачкалы, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:24:00+03:00
2025-06-20T12:24:00+03:00
2025-06-20T12:41:00+03:00
республика дагестан
махачкала
политика
сергей меликов
юсуп умавов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024181952_0:177:1744:1158_1920x0_80_0_0_d1e67143a17826c101a63cbf6e6e1879.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 июн - РИА Новости. Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Салавов назначен врио главы Махачкалы, сообщает пресс-служба главы республики.В четверг Юсуп Умавов, занимавший должность главы Махачкалы с мая 2023 года, сложил свои полномочия. В этот же день Салавов был освобожден от должности руководителя регионального минтранса."Джамбулат Салавов назначен врио главы города Махачкалы. Указ об этом подписал (глава Дагестана) Сергей Меликов", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250617/putin-2023295763.html
республика дагестан
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024181952_200:0:1744:1158_1920x0_80_0_0_b65bff401c61eda151f50aa8673c94d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, махачкала, политика, сергей меликов, юсуп умавов
Республика Дагестан, Махачкала, Политика, Сергей Меликов, Юсуп Умавов
Бывшего министра транспорта Дагестана назначили врио мэра Махачкалы
Бывший министр транспорта Дагестана Салавов назначен врио мэра Махачкалы