Рейтинг@Mail.ru
Бывшего министра транспорта Дагестана назначили врио мэра Махачкалы - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 20.06.2025 (обновлено: 12:41 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/salavov--2024180211.html
Бывшего министра транспорта Дагестана назначили врио мэра Махачкалы
Бывшего министра транспорта Дагестана назначили врио мэра Махачкалы - РИА Новости, 20.06.2025
Бывшего министра транспорта Дагестана назначили врио мэра Махачкалы
Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Салавов назначен врио главы Махачкалы, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:24:00+03:00
2025-06-20T12:41:00+03:00
республика дагестан
махачкала
политика
сергей меликов
юсуп умавов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024181952_0:177:1744:1158_1920x0_80_0_0_d1e67143a17826c101a63cbf6e6e1879.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 июн - РИА Новости. Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Салавов назначен врио главы Махачкалы, сообщает пресс-служба главы республики.В четверг Юсуп Умавов, занимавший должность главы Махачкалы с мая 2023 года, сложил свои полномочия. В этот же день Салавов был освобожден от должности руководителя регионального минтранса."Джамбулат Салавов назначен врио главы города Махачкалы. Указ об этом подписал (глава Дагестана) Сергей Меликов", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250617/putin-2023295763.html
республика дагестан
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024181952_200:0:1744:1158_1920x0_80_0_0_b65bff401c61eda151f50aa8673c94d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика дагестан, махачкала, политика, сергей меликов, юсуп умавов
Республика Дагестан, Махачкала, Политика, Сергей Меликов, Юсуп Умавов
Бывшего министра транспорта Дагестана назначили врио мэра Махачкалы

Бывший министр транспорта Дагестана Салавов назначен врио мэра Махачкалы

© Фото : Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики ДагестанДжамбулат Салавов
Джамбулат Салавов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан
Джамбулат Салавов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 20 июн - РИА Новости. Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Салавов назначен врио главы Махачкалы, сообщает пресс-служба главы республики.
В четверг Юсуп Умавов, занимавший должность главы Махачкалы с мая 2023 года, сложил свои полномочия. В этот же день Салавов был освобожден от должности руководителя регионального минтранса.
"Джамбулат Салавов назначен врио главы города Махачкалы. Указ об этом подписал (глава Дагестана) Сергей Меликов", – говорится в сообщении.
Андрей Прицепов - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Путин назначил нового посла России в Гайане
17 июня, 12:08
 
Республика ДагестанМахачкалаПолитикаСергей МеликовЮсуп Умавов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала