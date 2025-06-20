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Ушаков рассказал, с кем встретится Путин в день пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
00:22 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/putin-2024068532.html
Ушаков рассказал, с кем встретится Путин в день пленарной сессии ПМЭФ
Ушаков рассказал, с кем встретится Путин в день пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
Ушаков рассказал, с кем встретится Путин в день пленарной сессии ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин, в пятницу, в день пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проведет ряд международных встреч, в РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T00:22:00+03:00
2025-06-20T00:22:00+03:00
пмэф-2025
россия
бахрейн
китай
владимир путин
юрий ушаков
си цзиньпин
опек
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, в пятницу, в день пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проведет ряд международных встреч, в ходе которых, как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, будет обсуждаться в том числе обострение ситуации на Ближнем Востоке. Путин 18-20 июня работает в Северо-Западном федеральном округе. Центральным мероприятием рабочей поездки главы государства станет участие в пленарной сессии ПМЭФ в пятницу. До нее у президента в этот день запланирована встреча с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером Бен Хамад Аль Халифа. Ситуация на Ближнем Востоке Бахрейн имеет статус страны-гостя на ПМЭФ и направил в Петербург представительную делегацию, состоящую из около 80 человек. Приезд сына короля Бахрейна на ПМЭФ свидетельствует о важности контактов с Россией для королевства, сказал ранее Ушаков. Он напомнил, что в 2025 году исполняется 35 лет восстановления экономических связей между Россией и Бахрейном. По словам помощника президента РФ, в ходе беседы Путин и Аль Халифа затронут различные вопросы двусторонней повестки дня. Кроме того, стороны обсудят нынешнее обострение конфликта между Ираном и Израилем. Всем участникам этого конфликта, как считает Путин, было бы правильно найти способ договориться друг с другом. На встрече с представителями международных информационных агентств в ночь на четверг президент РФ сообщил, что решение, обеспечивающее интересы и Ирана, и Израиля может быть найдено. По словам Путина, Москва изложила обеим сторонам, а также США возможные варианты, но решение остается за политическим руководством этих стран. Положение дел на нефтяном рынке Тема обострения ситуации на Ближнем Востоке будет подниматься и во время встречи президента РФ с генсекретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом. Их беседа запланирована на вечер 20 июня. На повестке дня - текущее состояние на мировом нефтяном рынке, перспективы его развития в свете конфликта Ирана и Израиля и конкретные вопросы взаимодействия России с ОПЕК, в том числе в рамках формата ОПЕК+. Ранее встречу с генеральным секретарем ОПЕК на полях ПМЭФ провел вице-премьер РФ Александр Новак. В ходе беседы он подчеркнул, что Россия высоко оценивает эффективность взаимодействия в рамках ОПЕК+. По словам Новака, благодаря регулярным и доверительным рабочим контактам, у членов ОПЕК+ есть возможность заранее сверять позиции, вырабатывать согласованные подходы, а также принимать решения, учитывающие интересы участников организации. Российско-китайские отношения После пленарной сессии ПМЭФ у российского лидера также запланирована встреча с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Они обсудят вопросы двусторонних отношений, которые очень хорошо развиваются, сообщил Ушаков. Встрече Путина с вице-премьером Госсовета КНР предшествовал телефонный разговор президента РФ с председателем КНР Си Цзиньпином, о котором Ушаков сообщил 19 июня. Как рассказали в Кремле, разговор двух лидеров носил дружеский и конструктивный характер, в основном он был посвящен обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы двусторонней повестки дня, российские инициативы по созданию инвестиционной платформы БРИКС, итоги саммита G7 и известные шероховатости, проявившиеся во взаимоотношениях участников этой встречи, сообщил Ушаков. По его словам, 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с Си Цзиньпином. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/putin-2024067979.html
https://ria.ru/20250619/putin-2023920975.html
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россия, бахрейн, китай, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин, опек, брикс, g7, экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Бахрейн, Китай, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, ОПЕК, БРИКС, G7, Экономика
Ушаков рассказал, с кем встретится Путин в день пленарной сессии ПМЭФ

Путин в день пленарной сессии ПМЭФ проведет несколько международных встреч

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, в пятницу, в день пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проведет ряд международных встреч, в ходе которых, как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, будет обсуждаться в том числе обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Путин 18-20 июня работает в Северо-Западном федеральном округе. Центральным мероприятием рабочей поездки главы государства станет участие в пленарной сессии ПМЭФ в пятницу. До нее у президента в этот день запланирована встреча с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером Бен Хамад Аль Халифа.
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ
00:09

Ситуация на Ближнем Востоке

Бахрейн имеет статус страны-гостя на ПМЭФ и направил в Петербург представительную делегацию, состоящую из около 80 человек. Приезд сына короля Бахрейна на ПМЭФ свидетельствует о важности контактов с Россией для королевства, сказал ранее Ушаков. Он напомнил, что в 2025 году исполняется 35 лет восстановления экономических связей между Россией и Бахрейном.
По словам помощника президента РФ, в ходе беседы Путин и Аль Халифа затронут различные вопросы двусторонней повестки дня. Кроме того, стороны обсудят нынешнее обострение конфликта между Ираном и Израилем.
Всем участникам этого конфликта, как считает Путин, было бы правильно найти способ договориться друг с другом. На встрече с представителями международных информационных агентств в ночь на четверг президент РФ сообщил, что решение, обеспечивающее интересы и Ирана, и Израиля может быть найдено. По словам Путина, Москва изложила обеим сторонам, а также США возможные варианты, но решение остается за политическим руководством этих стран.
Главные высказывания Путина в первый день ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
"Это уже совершенно другая история". Главные заявления Путина на ПМЭФ
Вчера, 14:50

Положение дел на нефтяном рынке

Тема обострения ситуации на Ближнем Востоке будет подниматься и во время встречи президента РФ с генсекретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом. Их беседа запланирована на вечер 20 июня. На повестке дня - текущее состояние на мировом нефтяном рынке, перспективы его развития в свете конфликта Ирана и Израиля и конкретные вопросы взаимодействия России с ОПЕК, в том числе в рамках формата ОПЕК+.
Ранее встречу с генеральным секретарем ОПЕК на полях ПМЭФ провел вице-премьер РФ Александр Новак. В ходе беседы он подчеркнул, что Россия высоко оценивает эффективность взаимодействия в рамках ОПЕК+. По словам Новака, благодаря регулярным и доверительным рабочим контактам, у членов ОПЕК+ есть возможность заранее сверять позиции, вырабатывать согласованные подходы, а также принимать решения, учитывающие интересы участников организации.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия призывает к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявили в МИД
Вчера, 15:19

Российско-китайские отношения

После пленарной сессии ПМЭФ у российского лидера также запланирована встреча с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Они обсудят вопросы двусторонних отношений, которые очень хорошо развиваются, сообщил Ушаков.
Встрече Путина с вице-премьером Госсовета КНР предшествовал телефонный разговор президента РФ с председателем КНР Си Цзиньпином, о котором Ушаков сообщил 19 июня. Как рассказали в Кремле, разговор двух лидеров носил дружеский и конструктивный характер, в основном он был посвящен обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.
Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы двусторонней повестки дня, российские инициативы по созданию инвестиционной платформы БРИКС, итоги саммита G7 и известные шероховатости, проявившиеся во взаимоотношениях участников этой встречи, сообщил Ушаков.
По его словам, 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с Си Цзиньпином.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025: день второй
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.

Работа форума ПМЭФ-2025

ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 23
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.

На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге

Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.

На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.

© РИА Новости / POOL
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2 из 23
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.

Президент России Владимир Путин осматривает зал в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова

Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

Работа форума ПМЭФ-2025

Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 23
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".

Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Рабочие языки ПМЭФ — русский и английский.

Работа форума ПМЭФ-2025

Рабочие языки ПМЭФ — русский и английский.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 23
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".

ПМЭФ-2025. Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией

Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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7 из 23
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

Торжественная церемония открытия выставки и гала-показ На крыльях, ПМЭФ-2025

На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

Работа форума ПМЭФ-2025

Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.

Работа форума ПМЭФ-2025

"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.

Стенд правительства Москвы на ПМЭФ-2025

Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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11 из 23
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.

Работа форума ПМЭФ-2025

На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
12 из 23
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.

Стенд компании Positive Technologies на ПМЭФ-2025

Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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13 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.

Работа форума ПМЭФ-2025

Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
14 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.

Работа форума ПМЭФ-2025

Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
15 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.

Работа форума ПМЭФ-2025

На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 23
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".

Работа форума ПМЭФ-2025

Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".

© РИА Новости / Александр Вильф
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17 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.

Наградной лист и награды Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2025

На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.

© РИА Новости / Илья Питалев
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18 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.

Презентация автомобиля Azimut на стенде АвтоВАЗа, ПМЭФ-2025

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.

© РИА Новости / Илья Питалев
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19 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".

Работа форума ПМЭФ-2025

Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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20 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.

Работа форума ПМЭФ-2025

Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.

© РИА Новости / Илья Питалев
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21 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".

ПМЭФ-2025. Работа форума

На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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22 из 23
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Работа ПМЭФ продлится до 21 июня.

Работа форума ПМЭФ-2025

Работа ПМЭФ продлится до 21 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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23 из 23

ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 23

Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.

На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 23

Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 23

Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 23

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 23

Рабочие языки ПМЭФ — русский и английский.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 23

Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
7 из 23

На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 23

Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 23

"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 23

Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 23

На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
12 из 23

Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 23

Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
14 из 23

Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
15 из 23

На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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16 из 23

Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".

© РИА Новости / Александр Вильф
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На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.

© РИА Новости / Илья Питалев
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"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.

© РИА Новости / Илья Питалев
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На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа ПМЭФ продлится до 21 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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