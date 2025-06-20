https://ria.ru/20250620/putin-2024068532.html

Ушаков рассказал, с кем встретится Путин в день пленарной сессии ПМЭФ

Ушаков рассказал, с кем встретится Путин в день пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025

Ушаков рассказал, с кем встретится Путин в день пленарной сессии ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин, в пятницу, в день пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проведет ряд международных встреч, в РИА Новости, 20.06.2025

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2025-06-20T00:22:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, в пятницу, в день пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проведет ряд международных встреч, в ходе которых, как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, будет обсуждаться в том числе обострение ситуации на Ближнем Востоке. Путин 18-20 июня работает в Северо-Западном федеральном округе. Центральным мероприятием рабочей поездки главы государства станет участие в пленарной сессии ПМЭФ в пятницу. До нее у президента в этот день запланирована встреча с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером Бен Хамад Аль Халифа. Ситуация на Ближнем Востоке Бахрейн имеет статус страны-гостя на ПМЭФ и направил в Петербург представительную делегацию, состоящую из около 80 человек. Приезд сына короля Бахрейна на ПМЭФ свидетельствует о важности контактов с Россией для королевства, сказал ранее Ушаков. Он напомнил, что в 2025 году исполняется 35 лет восстановления экономических связей между Россией и Бахрейном. По словам помощника президента РФ, в ходе беседы Путин и Аль Халифа затронут различные вопросы двусторонней повестки дня. Кроме того, стороны обсудят нынешнее обострение конфликта между Ираном и Израилем. Всем участникам этого конфликта, как считает Путин, было бы правильно найти способ договориться друг с другом. На встрече с представителями международных информационных агентств в ночь на четверг президент РФ сообщил, что решение, обеспечивающее интересы и Ирана, и Израиля может быть найдено. По словам Путина, Москва изложила обеим сторонам, а также США возможные варианты, но решение остается за политическим руководством этих стран. Положение дел на нефтяном рынке Тема обострения ситуации на Ближнем Востоке будет подниматься и во время встречи президента РФ с генсекретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом. Их беседа запланирована на вечер 20 июня. На повестке дня - текущее состояние на мировом нефтяном рынке, перспективы его развития в свете конфликта Ирана и Израиля и конкретные вопросы взаимодействия России с ОПЕК, в том числе в рамках формата ОПЕК+. Ранее встречу с генеральным секретарем ОПЕК на полях ПМЭФ провел вице-премьер РФ Александр Новак. В ходе беседы он подчеркнул, что Россия высоко оценивает эффективность взаимодействия в рамках ОПЕК+. По словам Новака, благодаря регулярным и доверительным рабочим контактам, у членов ОПЕК+ есть возможность заранее сверять позиции, вырабатывать согласованные подходы, а также принимать решения, учитывающие интересы участников организации. Российско-китайские отношения После пленарной сессии ПМЭФ у российского лидера также запланирована встреча с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Они обсудят вопросы двусторонних отношений, которые очень хорошо развиваются, сообщил Ушаков. Встрече Путина с вице-премьером Госсовета КНР предшествовал телефонный разговор президента РФ с председателем КНР Си Цзиньпином, о котором Ушаков сообщил 19 июня. Как рассказали в Кремле, разговор двух лидеров носил дружеский и конструктивный характер, в основном он был посвящен обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы двусторонней повестки дня, российские инициативы по созданию инвестиционной платформы БРИКС, итоги саммита G7 и известные шероховатости, проявившиеся во взаимоотношениях участников этой встречи, сообщил Ушаков. По его словам, 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с Си Цзиньпином. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/putin-2024067979.html

https://ria.ru/20250619/putin-2023920975.html

https://ria.ru/20250619/konflikt-2023931181.html

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Дарья Буймова

россия, бахрейн, китай, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин, опек, брикс, g7, экономика