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Межгосударственные отношения России и Бахрейна

Межгосударственные отношения России и Бахрейна - РИА Новости, 20.06.2025

Межгосударственные отношения России и Бахрейна

Дипломатические отношения между СССР и Королевством Бахрейн установлены 29 сентября 1990 года. 28 декабря 1991 года Бахрейн признал Российскую Федерацию в... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T00:51:00+03:00

2025-06-20T00:51:00+03:00

2025-06-20T00:51:00+03:00

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Дипломатические отношения между СССР и Королевством Бахрейн установлены 29 сентября 1990 года. 28 декабря 1991 года Бахрейн признал Российскую Федерацию в качестве правопреемницы СССР.Поддерживается активный политический диалог и делегационный обмен.Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа неоднократно посещал Россию.1-2 декабря 2008 года состоялся официальный визит короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы в Россию. Это был первый визит главы Бахрейна в Россию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Короля Бахрейна сопровождала представительная делегация, в состав которой вошли заместитель премьер-министра, министры, представители предпринимательских кругов, банкиры, главы крупных бахрейнских компаний.В октябре 2014 года король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и посетил прошедший в Сочи первый в истории Гран-при России по автогонкам в классе Формула-1.В 2016 году король Бахрейна дважды посещал Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным: 8 февраля в Сочи и 6 сентября в Москве. В рамках сентябрьского визита король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа посетил международный военно-технический форум "Армия". По итогам визита был подписан пакет документов.22-23 мая 2024 года состоялся официальный визит короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы в Россию. 23 мая в Москве прошли переговоры монарха с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры начались с беседы в узком составе и продолжились с участием делегаций в формате официального завтрака. В тот же день состоялась встреча короля Бахрейна со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Хамад бен Иса Аль Халифа также встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. В ходе визита были подписаны семь документов о сотрудничестве в различных областях.В последние годы состоялось несколько телефонных переговоров президента России Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы: 15 марта и 30 сентября 2022 года, 28 июня 2023 года и 20 марта 2024 года.27 апреля - 1 мая 2014 года Россию с официальным визитом посетил наследный принц Бахрейна, первый заместитель премьер-министра страны Сальман Аль Халифа. 30 апреля состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы ближневосточного урегулирования, ситуацию в Сирии и Иране. В ходе визита 29 апреля состоялась встреча наследного принца Бахрейна с премьером (2012-2020) Дмитрием Медведевым. Обсуждались вопросы энергетического, транспортного и военно-технического сотрудничества, был подписан пакет документов.16 мая 2024 года в Манаме "на полях" 33-го саммита Лиги арабских государств специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов был принят королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой.1 июня 2025 года российская делегация во главе с министром экономического развития Максимом Решетниковым посетила с рабочим визитом Манаму. В ходе поездки глава ведомства встретился с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, а также с руководством ведомств экономического блока королевства. В частности, прошла встреча Максима Решетникова с министром промышленности и торговли Абдаллой бен Адель Фахро и с министром туризма Фатимой бинт Джаафар Ас-Сайрафи.В декабре 2021 года состоялся первый в истории двусторонних отношений визит в Бахрейн спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она провела телефонную беседу с королем Хамадом Аль Халифой (очная встреча была отменена в связи с легким недомоганием монарха), была принята наследным принцем, председателем Совета министров Сальманом Аль Халифой, провела переговоры с председателем Консультативного совета (верхняя палата) Али бен Салехом Ас-Салехом, председателем Палаты депутатов (нижняя палата) Фаузией Абдалла Зейнал. В ходе визита был подписан также Меморандум о взаимопонимании между Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Палатой депутатов Бахрейна.11-15 марта 2023 года делегация Совета Федерации принимала участие в работе 146-й ассамблеи Межпарламентского союза, которая прошла в Манаме.В сентябре 2024 года делегация королевства Бахрейн приняла участие в четвертом Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге, а в январе 2025 года сенатор Галина Карелова посетила мероприятия Международного женского экономического форума в Бахрейне.6 апреля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Палаты депутатов Национального собрания Королевства Бахрейн Ахмедом Аль-Мусаллимом "на полях" проходящей в Ташкенте 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза.В декабре 2019 года состоялся визит членов комитета Госдумы по международным делам Расула Боташева и Евгения Примакова в Королевство Бахрейн, в ходе которого депутаты были приняты королем Хамадом бен Исой Аль Халифой. В ходе рабочей поездки состоялась встреча с председателем Совета представителей (парламентом) Фаузией Абдулла Юсуф Зейнал, а также с членами правительства Королевства Бахрейн.Проводятся контакты по линии внешнеполитических ведомств.Министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни посещал с рабочими визитами Москву 2 июля 2021 года и 7 апреля 2022 года. В июне 2021 года он посетил Санкт-Петербург для участия в мероприятиях XXIV Петербургского международного экономического форума.30-31 мая 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Бахрейн. Глава российского внешнеполитического ведомства был принят королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем, председателем Совета министров Сальманом бен Хамадом Аль Халифой, провел переговоры с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни провели рабочие встречи 22 сентября 2022 года в Нью-Йорке "на полях" 77-й сессии Генассамблеи ООН и 10 июля 2023 года в Москве "на полях" шестого министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.Главы внешнеполитических ведомств России и Бахрейна вместе принимали участие в министерских консультациях в формате "Россия – ССАГПЗ" в июне и сентябре 2022 года.16 июля 2024 года Сергей Лавров и Абдель Латыф Аз-Зайяни провели встречу в Нью-Йорке "на полях" открытых дебатов Совета Безопасности ООН.Активизировалось взаимодействие в многосторонних форматах: Россия приветствовала подключение Бахрейна к ШОС в статусе партнера по диалогу, поддерживает интерес Манамы к участию в проектах БРИКС, взаимодействует с ней в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА).Учреждена Межправительственная Российско-Бахрейнская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Третье заседание комиссии прошло в феврале 2024 года в Манаме. 28 января 2025 года в Манаме состоялась встреча сопредседателей межправительственной Российско-Бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге пройдет очередное заседание межправкомиссии.Качественное повышение объема товарооборота и его диверсификация – один из приоритетов сотрудничества между Россией и Королевством Бахрейн.По итогам 2024 года половина российского экспорта пришлась на поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.За I квартал 2025 года объем взаимной торговли вырос на 15%. Стороны намерены расширять поставки металлов, химической продукции, продовольствия, фармацевтики и IT-решений.Имеются перспективы для дальнейшего увеличения торговли продукцией АПК. Россия заинтересована в увеличении и расширении номенклатуры поставок мяса, а также зерновой, масложировой продукции и кондитерских изделий.Отмечается особый потенциал у бахрейнско-российского сотрудничества в области цифровых технологий и "Индустрии 4.0": внедрение технологий искусственного интеллекта, анализ больших данных, аддитивные технологии, промышленный интернет.В стадии проработки находится проект по созданию в Королевстве Бахрейн совместного Информационно-делового центра, который планируется реализовать при участии российского Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта.В сфере двустороннего взаимодействия с Бахрейном в сфере энергетики и электроэнергетики отмечена высокая заинтересованность российских компаний активно развивать партнерские отношения с бахрейнской стороной в части реализации совместных проектов в области нефте- и газодобычи на территории Бахрейна, в том числе на шельфовой зоне, а также в области традиционной поставок СПГ, геологоразведки, поставок энергетического оборудования.Значительный потенциал для взаимодействия в транспортной сфере определяет уникальное географическое положение Бахрейна в регионе.Успешно взаимодействуют Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бахрейнский фонд "Мумталакат". Это сотрудничество привело к реализации более 30 совместных проектов на сумму свыше 15 миллиардов рублей. С 2014 года РФПИ и "Мумталакат" инвестировали в ключевые сектора экономики, включая розничную торговлю, коммерческую недвижимость, производство стеклянной посуды, добычу полезных ископаемых, логистику и банковский сектор.Обсуждается выход российских фармацевтических компаний на рынок Бахрейна с возможной локализацией производства. Россия, в свою очередь, готова поддержать бахрейнские компании, заинтересованные в работе на российском рынке.В мае 2021 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и Национальным агентством космических наук королевства Бахрейн (NSSA) о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.Развивается сотрудничество по линии субъектов Российской Федерации. Бахрейн регулярно посещают с рабочими визитами главы Татарстана и Чечни.13-16 ноября 2023 года делегация Республики Саха (Якутия) посетила Манаму для ознакомления с экономическим и инвестиционным потенциалом Бахрейна. В ходе поездки состоялись встречи с руководителями ряда министерств и ведомств. Обсуждены вопросы в сфере гуманитарного и экономического сотрудничества с королевством.Развиваются контакты в сфере образования. По данным МИД РФ (2023), в России обучаются около 100 студентов из Бахрейна, в основном по медицинским специальностям.Укрепляются культурно-гуманитарные связи. В декабре 2022 года на территории Королевства прошел I Российско-Бахрейнский Международный культурный форум "Многообразие культур как основа диалога" и роуд-шоу российских музеев.В ноябре 2022 года делегации РПЦ и организаций российских мусульман приняли участие в Бахрейнском форуме диалога "Восток – Запад: во имя человеческого сосуществования".В 2024 году в России с успехом прошли "Дни Бахрейна", их посетили 300 тысяч человек.27-29 января 2025 года министр культуры России Ольга Любимова находилась с рабочим визитом в Бахрейне. В рамках визита ее приняли король Хамад бен Иса Аль Халифа и наследный принц Бахрейна, премьер-министр королевства Салман бен Хамад бен Иса Аль Халифа. В ходе визита Ольга Любимова открыла фестиваль российского искусства и культуры "Русские сезоны". Он начался гала-концертом Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В рамках "Русских сезонов" Бахрейн посетили Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова, Государственный Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка", киностудия "Союзмультфильм", Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой.Осуществляется взаимодействие в сфере молодежи и спорта. Команды из Бахрейна принимали участие в "Играх будущего" в феврале-марте 2024 года. Делегации королевства присутствовали на "Международном фестивале студенческого спорта (август 2023 года) и "Всемирном фестивале молодежи" (март 2024 года). Бахрейнские хоккеисты регулярно проходят тренировочные сборы в Татарстане.В сфере сотрудничества с соотечественниками действуют две организации, объединяющие представителей российской общины и русскоговорящих подданных королевства: "Бахрейнско-российское общество дружбы" и "Бахрейнская ассоциация русскоязычных граждан".Наращивается взаимный туристический поток. По итогам 2024 года из Бахрейна в Россию совершено 8,9 тысяч туристических поездок, что в пять раз больше, чем в 2023 году. При этом россияне посетили королевство 23,4 тысячи раз.В целом в 2024 году число поездок увеличилось на 8%, достигнув 32,3 тысяч. В первом квартале 2025 года наблюдается прирост еще на 50%. Благоприятными стимулами роста турпотока является прямое регулярное авиасообщение.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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