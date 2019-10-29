Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию

ГРОЗНЫЙ, 29 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с королем Бахрейна Хамадом ибн Иса Аль Халифой и передал ему приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства Чечни.
Кадыров находится с рабочим визитом в королевстве Бахрейн. Вместе с наследным принцем королевства Салманом бин Хамадом Аль-Халифой глава Чечни принял участие в открытии Международной оборонной выставки-конференции "BIDEC 2019" в столице страны – Манаме.
"Мне выпала честь встретиться с его величеством королём Хамадом ибн Иса Аль Халифа. Я передал слова приветствия от президента России Владимира Путина и приглашение посетить нашу страну", - цитирует Кадырова пресс-служба.
По его словам, король высоко оценил итоги поездки Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, выразив уверенность, что это сыграет важную роль в укреплении дружеских и деловых связей между Россией и арабским миром.
Кадыров отметил, что в разговоре с ним король охарактеризовал Путина, как "принципиального, мудрого и решительного политика" и напомнил об авторитете президента в арабских странах.
Глава Чечни продемонстрировал лидеру Бахрейна кадры подготовки бойцов Королевского спецназа, которую они проходили на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.
Инструкторы университета спецназа так же выехали в королевство для участия в оборонной выставке. Кадыров поручил экспертам изучить военные разработки, представленные на выставке и представить ему итоговый доклад.
Международная оборонная выставка "BIDEC 2019" в Манаме проходит под патронажем короля Бахрейна. Это одна из самых престижных экспозиций новейших разработок в области вооружения и военной техники для сухопутных, военно-воздушных и морских сил. Выставка собрала более 200 компаний оборонно-промышленного комплекса из 50 стран мира. В течение трёх дней работы международного форума ожидается около 10 тысяч гостей, добавил Кадыров.