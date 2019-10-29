Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Архивное фото

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле

ГРОЗНЫЙ, 29 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с королем Бахрейна Хамадом ибн Иса Аль Халифой и передал ему приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства Чечни.

Кадыров находится с рабочим визитом в королевстве Бахрейн. Вместе с наследным принцем королевства Салманом бин Хамадом Аль-Халифой глава Чечни принял участие в открытии Международной оборонной выставки-конференции "BIDEC 2019" в столице страны – Манаме.

"Мне выпала честь встретиться с его величеством королём Хамадом ибн Иса Аль Халифа. Я передал слова приветствия от президента России Владимира Путина и приглашение посетить нашу страну", - цитирует Кадырова пресс-служба.

По его словам, король высоко оценил итоги поездки Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, выразив уверенность, что это сыграет важную роль в укреплении дружеских и деловых связей между Россией и арабским миром.

Кадыров отметил, что в разговоре с ним король охарактеризовал Путина, как "принципиального, мудрого и решительного политика" и напомнил об авторитете президента в арабских странах.

Глава Чечни продемонстрировал лидеру Бахрейна кадры подготовки бойцов Королевского спецназа, которую они проходили на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

Инструкторы университета спецназа так же выехали в королевство для участия в оборонной выставке. Кадыров поручил экспертам изучить военные разработки, представленные на выставке и представить ему итоговый доклад.