https://ria.ru/20230212/bakhreyn-1851512913.html
Бахрейнцы хотят изучать русский язык, заявил посол
Бахрейнцы хотят изучать русский язык, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023
Бахрейнцы хотят изучать русский язык, заявил посол
Подданные Бахрейна хотят учиться в России и интересуются изучением русского языка, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:30
2023-02-12T13:30
2023-02-12T14:10
россия
бахрейн
сергей лавров
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ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Подданные Бахрейна хотят учиться в России и интересуются изучением русского языка, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев. "Если же говорить о печально известной линии на "отмену всего русского", которую заняли на Западе, то тут никаких условий и предпосылок для этого нет. Напротив, интерес к нашей культуре и общению с россиянами устойчиво растет. Например, постоянно получаем запросы об учебе в России, изучении русского языка, планируемых культурных мероприятиях различного плана", - отметил Скосырев. По данным МИД РФ, в России обучаются около 100 студентов из Бахрейна, в основном по медицинским специальностям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обещал увеличить количество стипендий для бахрейнских студентов во время визита в страну в мае прошлого года.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бахрейн, сергей лавров, в мире
Россия, Бахрейн, Сергей Лавров, В мире
13:30 12.02.2023 (обновлено: 14:10 12.02.2023)
Бахрейнцы хотят изучать русский язык, заявил посол
Посол Скосырев: подданные Бахрейна хотят учиться в России и интересуются изучением языка