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Бахрейнцы хотят изучать русский язык, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023
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Бахрейнцы хотят изучать русский язык, заявил посол
Бахрейнцы хотят изучать русский язык, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023
Бахрейнцы хотят изучать русский язык, заявил посол
Подданные Бахрейна хотят учиться в России и интересуются изучением русского языка, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:30
2023-02-12T14:10
россия
бахрейн
сергей лавров
в мире
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ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Подданные Бахрейна хотят учиться в России и интересуются изучением русского языка, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев. "Если же говорить о печально известной линии на "отмену всего русского", которую заняли на Западе, то тут никаких условий и предпосылок для этого нет. Напротив, интерес к нашей культуре и общению с россиянами устойчиво растет. Например, постоянно получаем запросы об учебе в России, изучении русского языка, планируемых культурных мероприятиях различного плана", - отметил Скосырев. По данным МИД РФ, в России обучаются около 100 студентов из Бахрейна, в основном по медицинским специальностям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обещал увеличить количество стипендий для бахрейнских студентов во время визита в страну в мае прошлого года.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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россия, бахрейн, сергей лавров, в мире
Россия, Бахрейн, Сергей Лавров, В мире
13:30 12.02.2023 (обновлено: 14:10 12.02.2023)
 
Бахрейнцы хотят изучать русский язык, заявил посол

Посол Скосырев: подданные Бахрейна хотят учиться в России и интересуются изучением языка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЖемчужина Катара в Дохе
Жемчужина Катара в Дохе - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Жемчужина Катара в Дохе. Архивное фото
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ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Подданные Бахрейна хотят учиться в России и интересуются изучением русского языка, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев.
"Если же говорить о печально известной линии на "отмену всего русского", которую заняли на Западе, то тут никаких условий и предпосылок для этого нет. Напротив, интерес к нашей культуре и общению с россиянами устойчиво растет. Например, постоянно получаем запросы об учебе в России, изучении русского языка, планируемых культурных мероприятиях различного плана", - отметил Скосырев.
По данным МИД РФ, в России обучаются около 100 студентов из Бахрейна, в основном по медицинским специальностям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обещал увеличить количество стипендий для бахрейнских студентов во время визита в страну в мае прошлого года.
Читайте полный текст интервью >>
Бахрейн - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 13:25
В Бахрейне будут продвигать российские бренды, заявил посол
 
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