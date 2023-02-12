https://ria.ru/20230212/bakhreyn-1851512913.html

Бахрейнцы хотят изучать русский язык, заявил посол

Бахрейнцы хотят изучать русский язык, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023

Бахрейнцы хотят изучать русский язык, заявил посол

Подданные Бахрейна хотят учиться в России и интересуются изучением русского языка, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T13:30

2023-02-12T13:30

2023-02-12T14:10

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ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Подданные Бахрейна хотят учиться в России и интересуются изучением русского языка, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев. "Если же говорить о печально известной линии на "отмену всего русского", которую заняли на Западе, то тут никаких условий и предпосылок для этого нет. Напротив, интерес к нашей культуре и общению с россиянами устойчиво растет. Например, постоянно получаем запросы об учебе в России, изучении русского языка, планируемых культурных мероприятиях различного плана", - отметил Скосырев. По данным МИД РФ, в России обучаются около 100 студентов из Бахрейна, в основном по медицинским специальностям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обещал увеличить количество стипендий для бахрейнских студентов во время визита в страну в мае прошлого года.Читайте полный текст интервью >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, бахрейн, сергей лавров, в мире